Луна может вспыхнуть ярче Юпитера: сценарий удара 2024 YR4 в декабре 2032-го

В начале 2025 года астероид 2024 YR4 наделал шума из-за оценок, согласно которым он мог приблизиться к Земле в декабре 2032-го. Позже расчёты уточнили: нашей планете он не угрожает, однако внимание учёных сместилось в другую сторону — теперь обсуждается возможное столкновение с Луной. Об этом сообщает Spektrum. de.

Что известно об астероиде 2024 YR4 и почему его снова обсуждают

Первые прогнозы указывали, что 22 декабря 2032 года вероятность падения 2024 YR4 на Землю могла превышать 3%. Но уже к концу февраля стало ясно, что объект пройдёт мимо. Это стало возможным благодаря совместной работе наземных и космических телескопов по всему миру.

В новых оценках использовали и данные космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST). Согласно предварительным выводам, теперь рассматривается другой сценарий: в декабре 2032 года астероид может столкнуться с Луной с вероятностью 4,3%. При этом Земля, как подчёркивается, остаётся вне опасности минимум на ближайшие 100 лет.

Возможное столкновение с Луной: когда станет ясно наверняка

Учёные отмечают, что дальнейшие наблюдения будут продолжаться, а более точный ответ должен появиться не позднее 2028 года. Если удар всё же произойдёт, это может стать уникальным событием — редким шансом наблюдать крупное столкновение с Луной практически "в прямом эфире".

По данным JWST, диаметр 2024 YR4 оценивают примерно в 60 метров (погрешность ±7 метров). При таком размере удар способен оставить кратер порядка 1200 метров в поперечнике. В материале приводится сравнение с известным Метеоритным кратером в Аризоне — по масштабу они будут сопоставимы.

Насколько ярким будет событие и увидят ли его с Земли

Если астероид действительно ударит по Луне, вспышка, по оценкам, может быть очень заметной — сравнимой по яркости с Юпитером. Послесвечение зоны удара на убывающей Луне, освещённой примерно на две трети, потенциально будет видно несколько часов.

Однако для наблюдателей из Центральной Европы есть нюанс: в момент предполагаемого события Луна будет находиться ниже горизонта, поэтому увидеть вспышку напрямую оттуда не получится.

Риски для спутников и шанс на "свежие" лунные метеориты

Отдельная интрига связана с тем, что произойдёт после удара. Если столкновение всё-таки случится (хотя вероятность этого по-прежнему около 4%, то есть примерно 96% остаётся на то, что удара не будет), часть лунной породы может получить ускорение до скорости ухода с Луны — около 2,4 км/с — и попасть в пространство между Землёй и Луной.

Расчёты группы под руководством Ифань Хэ из Университета Цинхуа предполагают, что речь может идти о массе до 10 000 тонн выброшенной породы. Для коллекционеров это звучит как редкая удача: на Земле могли бы появиться новые лунные метеориты. Но для операторов спутников и космических станций это, наоборот, неприятный сценарий — вероятность столкновений с мелкими обломками и повреждений техники в таком случае возрастёт.

Почему 2024 YR4 считают "цельным валуном"

Дополнительные наблюдения помогли понять, каким может быть сам астероид. Группа под руководством Эндрю Ривкина из Университета Джонса Хопкинса определила период вращения 2024 YR4 — всего 19,46 минуты. Это очень быстро, и такая скорость говорит о том, что объект, вероятнее всего, представляет собой плотный монолитный камень.

Если бы это была "куча обломков" — рыхлая структура из плохо связанных фрагментов, — она бы не выдержала столь быстрого вращения и развалилась. Данные восьмиметрового телескопа Gemini North также указывают, что 2024 YR4 относится к S-типу астероидов, то есть богат силикатами, а форма небесного тела описывается как сплющенная, клиновидная.