Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.07.2024 : 87,9921
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.07.2024 : 93,695
В Астане усилили меры безопасности перед саммитом ШОС
  1. Главная
  2. Мир

В Астане усилили меры безопасности перед саммитом ШОС

В казахстанской Астане сегодня стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для усиления мер безопасности на улицах стоит военная техника, дороги периодически перекрывают для проезда иностранных делегаций, сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента, в городе можно увидеть бронеавтомобили типа российских "Тигров" и более тяжёлую технику.

Перекрытие улиц длится недолго, сообщил представитель агентства. Так, делегация из Индии заставила участников дорожного движения ждать около пяти минут.

Саммит ШОС пройдёт 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".

Фото: president.az/Управление по печати и информации Президента Азербайджана (Creative Commons Attribution 4.0 International).

Мир

Песков заявил о стремлении России и Турции к сближению

Песков заявил о стремлении России и Турции к сближению

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подтвердил наличие обоюдного стремления России и Турции к разрешению возникающих споров. Он подчеркнул, что на пути крепких двусторонних связей и экономического сотрудничества неизбежно появление вопросов требующих решения. Ситуацию он охарактеризовал как нормальный рабочий процесс.

Читать полностью
Стубб: Си Цзиньпин способен решить конфликт на Украине одним звонком в РФ

Стубб: Си Цзиньпин способен решить конфликт на Украине одним звонком в РФ

Глава Финляндии Александер Стубб считает, что закончить конфликт между Россией и Украиной поможет лишь один звонок из Китая. Об этом он информировал американское информационное агентство Bloomberg.

Читать полностью

Общество

В России создали метод раннего выявления сердечной недостаточности при помощи Эхо-КГ

В России создали метод раннего выявления сердечной недостаточности при помощи Эхо-КГ

В Пензенском государственном университете (ПГУ), Россия, разработан новый метод раннего выявления сердечной недостаточности с помощью трансторакальной эхокардиографии (Эхо-КГ).

Читать полностью
Врач Лебедев: дефицит витамина В1 может привести к серьёзным заболеваниям

Врач Лебедев: дефицит витамина В1 может привести к серьёзным заболеваниям

Врач Михаил Лебедев предупредил о важности витамина В1 (тиамина) для здоровья, недостаток которого может привести к серьёзным заболеваниям, таким как полиневрит бери-бери, проявляющийся мышечной слабостью, утратой чувствительности и поражением сердечно-сосудистой системы.

Читать полностью

Новости