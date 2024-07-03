В казахстанской Астане сегодня стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для усиления мер безопасности на улицах стоит военная техника, дороги периодически перекрывают для проезда иностранных делегаций, сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента, в городе можно увидеть бронеавтомобили типа российских "Тигров" и более тяжёлую технику.

Перекрытие улиц длится недолго, сообщил представитель агентства. Так, делегация из Индии заставила участников дорожного движения ждать около пяти минут.

Саммит ШОС пройдёт 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".

Фото: president.az/Управление по печати и информации Президента Азербайджана (Creative Commons Attribution 4.0 International).