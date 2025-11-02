Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Студенты-палеонтологи на раскопках
Студенты-палеонтологи на раскопках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:18

Иерусалим хранил секрет Ассирии — теперь на поверхности: фрагмент печати переписывает учебники истории

Зильберштейн: в Иерусалиме нашли фрагмент ассирийской царской печати возрастом около 2700 лет

В самом сердце Иерусалима, где каждый камень дышит историей, археологи совершили открытие, которое проливает новый свет на дипломатические отношения древних империй. Небольшой керамический черепок, найденный во время плановых раскопок, оказался уникальным артефактом — фрагментом ассирийской царской печати возрастом около 2700 лет. Эта находка, относящаяся к периоду Первого храма, служит вещественным доказательством прямых контактов между Ассирийской державой и Иудейским царством.

Расшифровка древнего послания

Несмотря на скромные размеры — всего около 2,5 сантиметра в длину, — фрагмент обладает колоссальной исторической ценностью. На его поверхности специалисты разглядели клинописные символы, выполненные на аккадском языке, который был лингва франка дипломатии того времени. Артефакт идентифицировали как буллу — печать, которой скрепляли официальные документы или послания.

"Это первая ассирийская надпись времен Первого храма, найденная в Иерусалиме", — отметила руководитель раскопок Айла Зильберштейн.

Следы могущественной империи

Обнаружение печати в культурных слоях VIII-VII веков до нашей эры позволяет связать ее с эпохой правления ассирийского царя Синаххериба, известного своими масштабными завоевательными походами. Это был период, когда Ассирийская империя простиралась от Персидского залива до Средиземного моря, а небольшие государства региона, включая Иудею, часто находились в зависимости от нее.

А что если…

Если бы археологам удалось найти целую печать или более крупный фрагмент документа, это могло бы кардинально изменить наше понимание дипломатических протоколов того времени. Полный текст мог бы содержать имена царей, детали договоров или секретные поручения, проливающие свет на тайную политику древних дворов.

Три факта о клинописи и печатях

  1. Клинопись — одна из древнейших систем письма, которую выдавливали на влажной глине специальной палочкой.

  2. Царские печати (буллы) служили не только для опечатывания свитков, но и выполняли функцию современной цифровой подписи, подтверждая подлинность документа.

  3. Аккадский язык, на котором выполнена надпись, был международным языком дипломатии на Ближнем Востоке на протяжении почти двух тысячелетий.

Исторический контекст

Находка ассирийской печати в Иерусалиме — это не просто случайный артефакт. Она является материальным свидетельством сложной системы международных отношений в железном веке. В VIII-VII веках до нашей эры Иудейское царство оказалось в орбите влияния Новоассирийской империи, самой могущественной державы того времени. Обнаруженный фрагмент, вероятно, скреплял официальный документ, возможно, касающийся выплаты дани или административного распоряжения.

Упоминание в тексте "начальника колесниц" — высокопоставленного военного чина — указывает на важность послания. Эта маленькая печать открывает окно в мир сложных дипломатических переговоров, которые велись между Иерусалимом и Ниневией, столицей Ассирии, задолго до того, как эти отношения были задокументированы в библейских текстах.

