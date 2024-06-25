Австралийский журналист и создатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж будет освобожден на свободу после заключения соглашения между ним и американским министерством юстиции на предстоящем слушании на острове Сайпан, как сообщила во вторник его жена Стелла на радиостанции BBC.



По словам Стеллы, между Джулианом и минюстом США достигнута принципиальная договоренность, которую должен утвердить судья на Северных Марианских островах. Как только это произойдет, Ассанж станет свободным человеком. Планируется, что это произойдет завтра.



Слушание намечено на среду утром по местному времени. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после частичного признания вины перед американской прокуратурой.



Это признание позволило ему выйти на свободу после отбытия пятилетнего срока за решеткой. После освобождения, как сообщила страница WikiLeaks в социальной сети, Ассанж отправился обратно в Австралию.



Австралийский журналист Джулиан Ассанж стал всемирно известным благодаря своей работе над порталом WikiLeaks, предназначенным для опубликования секретных документов.



В 2010 году на сайте появилось видео материалов американских военных, показывающих последствия атаки вертолета в Багдаде в 2007 году, в результате которой погибли по меньшей мере 18 мирных жителей.



Также в 2010 году портал начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического содержания.

Фото: www. flickr.com/Cancillería Ecuador (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)