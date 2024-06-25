Джулиан Ассанж был освобождён из тюрьмы, находящейся в Великобритании. На данный момент австралийский интернет-журналист и телеведущий возвращается в родную страну, информировал официальный аккаунт Wikileaks в социальных сетях.

В публикации пользователям дали понять, что австралийский редактор, издатель, активист, а также основатель международной некоммерческой компании WikiLeaks, которая размещает засекреченные данные, найденные в анонимных источниках или при утечке данной информации, был освобождён. На официальной странице также добавили, что на недавнем судебном разбирательстве было постановлено освободить Джулиана Ассанжа из тюрьмы Белмарш для мужчин максимально строгого режима, в которой находятся преступники и обвиняемые, считающиеся опасными для людей и национальной безопасности. Там он провёл более 1900 дней, где он старался оспорить экстрадицию в США.

На видео, прикреплённом к публикации, можно заметить хорошо выбритого Джулиана Ассанжа, который держит бумагу с ручкой и поднимается на воздушное судно, на котором должен улететь в Австралию. Также в аккаунте написано, что спустя несколько лет заточения, где 23 часа в сутки он проводил в полной изоляции, австралийский интернет-журналист наконец увидится со своей семьёй.

Ранее стало известно, что есть вероятность, что Джулиан Ассанж договорился с американской прокуратурой и пошёл с ними на сделку. В условиях значилось признание за ним частичной вины взамен на наказание в виде всего времени, которое он пробыл в тюрьме.

Фото: New Media Days (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)