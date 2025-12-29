Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
холодец
холодец
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 1:36

Думала, что испортила мясо, а оказалось — всё дело в этом шаге: почему холодец не получается прозрачным

Мутный холодец получается из-за плохо вымоченных костей — шеф-повар Перевоз

Холодец кажется блюдом простым и почти неубиваемым, но на практике именно он чаще всего подводит даже опытных хозяек. Вместо прозрачного янтарного желе иногда получается мутная, горьковатая масса с неприятным запахом, хотя мясо выбрано хорошее и рецепт соблюдён. Причина почти всегда кроется не в ингредиентах, а в ошибках на отдельных этапах приготовления. Об этом со ссылкой на шеф-повара Дениса Перевоза сообщает "Едим Дома".

Почему бульон мутнеет и теряет прозрачность

Одна из самых распространённых проблем — плохо подготовленные кости и тёмные мясные части. Остатки крови и костного мозга окрашивают бульон в серый цвет и делают его мутным. Именно поэтому этап предварительной подготовки нельзя пропускать.

"Кости обязательно замочить в холодной воде на 3-12 часов, меняя воду 2-3 раза. Это удалит кровь и остатки костного мозга. Мясо (ножки, уши, хвосты) тщательно очистить от щетины, ошпарить, поскоблить и вымыть", — объяснил профессионал.

Дополнительно шеф советует довести мясо и кости до кипения, проварить несколько минут и слить первый бульон. После этого продукты промывают и варят уже в чистой воде — именно этот шаг во многом отвечает за прозрачность.

Ошибки при варке холодца

Даже идеально подготовленные ингредиенты можно испортить неправильным режимом варки. Холодец не терпит активного кипения, которое разрушает структуру бульона и делает его водянистым.

"Холодец должен томиться на минимальном огне, "булькать одним пузырьком". Бурное кипение делает бульон мутным и водянистым. Обязательно снимать пену и жир в процессе всего приготовления", — добавил шеф.

Регулярное снятие пены и лишнего жира помогает сохранить чистый вкус и аккуратный внешний вид блюда.

Из-за чего появляется горечь

Горький привкус чаще всего связан со специями и их неправильным использованием. Лавровый лист добавляют только в самом конце варки и ненадолго — при длительном кипении он даёт резкую горечь. То же правило действует и для чеснока: его кладут уже в готовый, слегка остывший бульон.

Чёрный перец горошком используют умеренно, ограничиваясь 8-10 горошинами. Кроме того, важно отделять качественное мясо от старых тёмных костей и хрящей, которые могут дать прогорклый оттенок вкуса.

Что ускоряет порчу холодца

Даже правильно сваренный холодец легко испортить на финальном этапе. Шеф-повар не рекомендует накрывать кастрюлю крышкой до полного остывания: образующийся конденсат создаёт благоприятную среду для бактерий.

По этой же причине нельзя разливать блюдо по влажной или плохо вымытой посуде и оставлять его при комнатной температуре дольше 5-6 часов.

"После остывания — сразу в холодильник", — заключил эксперт.

Перед разливанием бульон обязательно процеживают через марлю, сложенную в 4-6 слоёв. Заливать формы нужно аккуратно, стараясь не взбалтывать осевший на дне жир.

Грамотная подготовка, спокойное томление и аккуратное завершение процесса — три главных условия, при которых холодец получается прозрачным, ароматным и безопасным для хранения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запеченный гусь с медовой корочкой является традиционным рождественским блюдом — повар вчера в 16:45
Гусь с медовой корочкой, который тает во рту: добавляю один фрукт, чтобы мясо было нежным

Рождественский гусь с мёдом и фруктами — эффектное и сытное блюдо, которое становится центром праздничного стола и создаёт настоящую атмосферу Рождества.

Читать полностью » Морковь смешали с йогуртом и майонезом в равных долях для салата — EatingWell вчера в 12:21
Сделала кремовый морковный салат за 10 минут — и он оказался вкуснее любого гарнира: всё из-за заправки

Откройте для себя новый способ приготовления морковного салата! За 20 минут с простыми специями и заправкой вы получите яркое блюдо на ужин. Не пропустите!

Читать полностью » Оливье в постном варианте готовят с тофу, грибами и фасолью — кулинары вчера в 8:34
Оливье и шуба без мяса — гости ели и не заметили подвоха: как сделать постную классику вкуснее оригинала

Как приготовить оливье, селёдку под шубой и холодец в постном варианте: советы шеф-поваров, которые помогут сохранить вкус и праздничное настроение.

Читать полностью » Тушеная капуста с картофелем является основой повседневного рациона — повар вчера в 0:27
Новогодний секрет из детства: бабушка всегда тушила это на сковороде, и запах стоял волшебный

Тушёная капуста с картошкой на сковороде — простое и доступное блюдо из базовых овощей, которое подходит для повседневного меню и не требует сложных приёмов.

Читать полностью » Шеф Эндрю Циммерн советует доводить стейк до комнатной температуры 28.12.2025 в 23:31
Жарю стейк 2 минуты — и потом оставляю его на столе: вкус меняется так, что хне можешь остановиться

Эндрю Циммерн делится необычным секретом приготовления стейка: важность правильной температуры и длительного отдыха. Узнайте, как добиться идеального вкуса.

Читать полностью » Классические орешки с начинкой заменяют икрой и сливочным сыром — повара 28.12.2025 в 19:42
Сначала показалось шуткой — потом гости смели за 5 минут: зачем в орешки кладут икру

В соцсетях перед Новым годом завирусился необычный рецепт: классические "орешки" превратили в закуску с красной икрой, объединив традиции и новый взгляд.

Читать полностью » Тефтели, тушённые в лечо, готовят как вариант домашнего ужина — повара 28.12.2025 в 16:02
Готовлю тефтели только так: лечо решает вкус — семья просит добавки

Домашние тефтели можно легко разнообразить, если изменить соус. Вариант с лечо сочетает простоту приготовления, насыщенный вкус и универсальность для семейного ужина.

Читать полностью » Свинина по-албански готовится из мелко нарезанных кубиков мяса — повар 28.12.2025 в 11:35
Новый год без этого блюда — не Новый год: секрет самых сочных котлет от моей бабушки

Мясо по-албански из свинины — сочные котлеты с выраженной текстурой и золотистой корочкой, которые легко готовятся и подходят к любому гарниру.

Читать полностью »

Новости
Дом
Микроволновка в режиме ожидания тратит до 7 ватт в час — Daily Meal
Туризм
Азорские острова предлагают пляжный отдых, вулканы и наблюдение за китами — соцсети
Спорт и фитнес
Горячие тренировки не увеличивают расход калорий — Крандалл физиолог
Общество
Число студентов из Нигера и Буркина-Фасо в России выросло в пять раз — ЦНД
Наука
Археологи нашли бронзовые и железные артефакты в коммуне Сон Ким 2 — музей Хатиня
Питомцы
Котенок охотится на игрушки из-за древнего инстинкта — ветеринар
Садоводство
Пряные травы зимой успешно растут на подоконнике — садоводы
Садоводство
Вечнозелёные породы чаще страдают от снежной нагрузки — Martha Stewart Living
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet