Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
девушка в аэропорту
девушка в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:16

Россияне массово меняют свои зимние каникулы: вот куда теперь летят все

Китай и Вьетнам увеличили спрос на туры на зимний сезон — операторы туров

Количество бронирований организованных туров на зимний сезон в России значительно увеличилось, что подтверждается данными различных туристических агентств и операторов. Этот рост связан с несколькими факторами, которые значительно изменили картину зимних путешествий.

Прирост спроса: цифры и факты

По информации Travelata.ru, рост бронирований организованных туров составил 23% по сравнению с прошлым годом. Еще более высокий показатель зафиксировала платформа "Слетать.ру", где прирост составил 53,4%. Операторы туров, такие как Level.Travel, также отмечают старт зимнего сезона с увеличением спроса на туристические услуги.

"Спрос на туры увеличился благодаря укреплению рубля, доступности чартерных рейсов и упрощению визовых процедур, в том числе со стороны Китая", — пояснили в компании.

Азиатские направления становятся лидерами

Основным драйвером роста на зимний сезон стали зарубежные направления, особенно азиатские страны. В частности, Вьетнам и Китай значительно увеличили свою популярность, уступив лишь нескольким традиционным фаворитам зимнего отдыха. Это произошло на фоне роста конкуренции и изменения предпочтений среди туристов, которые начали искать более разнообразные и теплые направления для зимних каникул.

Динамика спроса: изменение предпочтений

Традиционные направления, такие как Турция и Россия, не вошли в топ-5 самых востребованных стран для зимнего отдыха. Это случилось впервые за последние годы, что указывает на значительное изменение в выборе путешественников. Примечательно, что за последние несколько лет наблюдается явная тенденция к росту интереса к дальним азиатским маршрутам, которые предлагают более мягкий климат, разнообразие культур и доступность.

Таблица: Сравнение популярных направлений зимнего сезона

Направление Прирост спроса (%) Особенности и причины роста
Вьетнам Высокий Теплый климат, доступность виз, низкие цены
Китай Высокий Упрощение визовых процедур, чартерные рейсы
Турция Снижение Повышение конкуренции от других стран
Россия Снижение Меньший интерес в сравнении с зарубежными направлениями
Таиланд Умеренный Доступность, тепло, привычная туристическая инфраструктура

Рынок авиабилетов и гостиниц

По данным "Авиасейлс", доля международных направлений в продаже авиабилетов на зимний сезон выросла с 42% до 47%. На гостиничном рынке также наблюдается рост доли зарубежных направлений, которая достигла 51%. В компании OneTwoTrip отмечают, что спрос на перелеты по России вырос лишь на 4%, в то время как зарубежные направления прибавили 41%.

Прогнозы на будущее

Туроператоры и аналитики рынка прогнозируют дальнейший рост доли зарубежных туров. Этот тренд сохранится, если укрепление рубля и упрощение визовых процедур продолжат свою тенденцию. Основной рост ожидается в сегменте азиатских направлений, которые остаются самыми привлекательными для российских туристов.

Советы шаг за шагом: как выбрать направление для зимнего отдыха

  1. Оцените валютные колебания - укрепление рубля делает зарубежные направления более доступными.

  2. Исследуйте визовые требования - упрощение визовых процедур для азиатских стран значительно расширяет возможности для путешествий.

  3. Выбирайте менее популярные направления - такие как Вьетнам, Китай, Индонезия, которые показывают наибольший рост.

  4. Сравните цены на билеты и отели - планируйте поездку заранее, чтобы сэкономить на стоимости.

  5. Не забывайте о климате - выбирайте теплые направления, которые подойдут для зимнего отдыха.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Игнорирование новых популярных направлений
    Последствие: Пропуск интересных и более доступных туров
    Альтернатива: Откройте для себя Вьетнам, Китай и другие азиатские страны, которые активно развиваются.

  2. Ошибка: Ожидание снижения цен в пиковые сезоны
    Последствие: Платить дороже за билеты и гостиницы в сезон высокой загрузки
    Альтернатива: Закажите туры и билеты заранее, чтобы воспользоваться более выгодными предложениями.

  3. Ошибка: Пренебрежение к визовым послаблениям
    Последствие: Пропуск уникальных возможностей для путешествий в упрощенные визовые страны
    Альтернатива: Воспользуйтесь новыми возможностями для путешествий, которые открываются благодаря упрощению визового режима.

А что если…

Вы хотите найти "нестандартный" зимний отдых? Попробуйте отправиться в Вьетнам или Китай — страны, которые в последние годы стали настоящими фаворитами среди туристов. К тому же, благодаря улучшению визовых условий, теперь поездка станет ещё более удобной и доступной.

Таблица плюсов и минусов тренда "азиатский бум"

Плюсы Минусы
Доступные цены, особенно для дальних маршрутов Долгие перелеты и разница во времени
Упрощение визовых процедур Требуется заранее оформлять визы для некоторых стран
Тёплый климат, разнообразие культур Высокий спрос на популярных направлениях, возможны переполненные туристические места

FAQ

Почему растет интерес к азиатским направлениям?
Азиатские страны предлагают более доступные цены, теплый климат зимой, а также удобные чартерные рейсы и упрощение визовых процедур.

Какие страны являются фаворитами зимнего сезона?
В этом году особый интерес к Вьетнаму, Китаю, Таиланду, Индонезии и другим азиатским курортам.

Как подготовиться к поездке в азиатскую страну?
Проверьте визовые требования, подготовьте документы заранее, исследуйте местную кухню и традиции, а также учтите климатические условия.

Мифы и правда о зимнем туризме

Миф: Зимний туризм в азиатские страны всегда дорогой.
Правда: С ростом числа чартерных рейсов и упрощением визовых правил цены на туры значительно снизились.

Миф: Турция и Россия всегда будут основными зимними направлениями.
Правда: Азиатские страны, такие как Вьетнам и Китай, конкурируют с традиционными направлениями, и их популярность продолжает расти.

Миф: Только Россия и Турция имеют хорошие зимние курорты.
Правда: Вьетнам, Таиланд и Китай предлагают прекрасные условия для зимнего отдыха, с тёплым климатом и разнообразными возможностями для туризма.

Интересные факты

Вьетнам за последние годы стал популярнейшим направлением среди российских туристов благодаря доступным ценам и удобному перелету.
• В Китае туризм переживает рост после упрощения визовых требований, что привлекло внимание россиян.
• Для многих российских туристов Таиланд стал стандартным местом для зимнего отдыха, но теперь ему составляют конкуренцию новые азиатские направления.

Исторический контекст

Рост интереса к азиатским направлениям в России можно объяснить усилением культурных и экономических связей с регионами Юго-Восточной Азии, а также улучшением доступности поездок, что стало возможным благодаря растущим авиаперелётам и упрощению визовых процедур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бильбао: от индустриального города до культурной столицы Испании сегодня в 17:04
14 уникальных причин влюбиться в Бильбао: от музеев до старинных улочек

Город Бильбао поражает сочетанием современного искусства и истории. Узнайте, что стоит увидеть в столице Бискайи, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым!

Читать полностью » Северо-восток Шри-Ланки сохранил храмы после десятилетий конфликта сегодня в 16:32
Шри-Ланка оказалась куда разнообразнее, чем кажется: один маршрут раскрывает четыре разных мира

Шри-Ланка – это не только пляжи! Откройте для себя уникальные маршруты с древними городами и природными красотами. Путешествуйте осознанно.

Читать полностью » Кольский полуостров создаёт стабильные условия для сияния, сообщают гиды сегодня в 15:33
Зимние приключения: как выбрать идеальный маршрут по России и не пожалеть об этом

Зимой Россия превращается в волшебный мир ледяных чудес и ярких приключений. Узнайте, как выбрать идеальный маршрут и сделать вашу поездку незабываемой.

Читать полностью » Объекты ЮНЕСКО становятся чек-листом для новых форматов путешествий сегодня в 15:19
Меньше туристов, больше смысла: почему недооценённые объекты ЮНЕСКО становятся новым трендом

Откройте для себя секреты уникальных путешествий к объектам ЮНЕСКО! Узнайте, как эти поездки могут изменить ваше восприятие мира и подготовьте идеальный маршрут.

Читать полностью » Серпантины к Котору открыли новые виды, зафиксировали автопутешественники сегодня в 13:18
Черногория в несезон поразила тишиной и красотой — турист открыл маршрут, о котором летом даже не мечтают

Откройте для себя Черногорию весной: маршруты, полные уникальных впечатлений, которые насчитывают древние пещеры, монастыри и природные заповедники, будут давать вам новые эмоции даже в дождливые дни.

Читать полностью » Ранее бронирование дает лучшие цены — турэксперт Подольская сегодня в 12:11
Лето дорожает с каждой неделей: выгодные туры исчезают задолго до сезона

Эксперт по туризму Виктория Подольская рассказала NewsInfo, почему выгоднее заранее бронировать отдых.

Читать полностью » Прогулка по Севилье: от Хиральды до квартала Санта-Крус сегодня в 12:10
Как провести идеальный день в Севилье: 6 мест, которые заставят вас влюбиться в город

Севилья — город, который покоряет сердце с первого взгляда. Узнайте, какие места и впечатления обязательно стоит включить в свой маршрут, чтобы ваше путешествие стало незабываемым.

Читать полностью » Майорка – крупнейший остров Балеарского архипелага с пляжами и природой сегодня в 9:56
7 причин, почему Майорка – это рай для путешественников: вас ждут пляжи, горы и невероятные деревни

Майорка — остров, который удовлетворяет самые разные предпочтения. Какие места стоит посетить, чтобы отпуск был незабываемым? Узнайте, как получить максимум от путешествия!

Читать полностью »

Новости
Еда
Авокадо, тунец и черри создают гармоничный вкус — шеф Илья Климов
Спорт и фитнес
Румынская тяга и болгарские выпады как замена ягодичному мосту — советы от Ольги Яблоковой
СФО
В Тюмени арестованы инспекторы автодорнадзора за взятки за пропуск грузовиков — СКР
Красота и здоровье
Рыжие полутона усиливают объём каштановых волос, отмечают стилисты
УрФО
Администрация Екатеринбурга создала комиссию для определения точных границ "сухих" зон — Дмитрий Ноженко
ЮФО
Уловы хамсы в Крыму выросли до 14,4 тысячи тонн — сообщили в Росрыболовстве
Питомцы
Правило трёх секунд помогает собаке безопасно знакомиться с другим псом
Дом
Повреждённые провода гирлянды повышают риск короткого замыкания — электрики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet