Девелоперская группа "А101" при содействии банка "Дом.РФ" и организации "Туризм.РФ" создадут самый большой российский аквакурорт в Новой Москве. Документы о ближайшем строительстве были согласованы на ПМЭФ.

На Петербургском международном экономическом форуме бумаги по строительству нового и самого большого в России аквакурорта подписали три влиятельных человека. В долю входит генеральный директор ГК "А101" Игнатий Данилиди. В их числе председатель правления крупного столичного финансового института, подконтрольного АО "ДОМ.РФ", банка "Российский Капитал" Артём Федорко. Также генеральный директор государственного АО "Корпорация "Туризм.РФ"" Сергей Суханов.

Аквакурорт собираются основать на станции "Прокшино", которая находится на Сокольнической линии. Создатели запланировали сделать самый большой крытый спортивно-развлекательный водный комплекс из когда-либо построенных в России. Основатели идеи рассказали, что собираются построить место, которое будут посещать не только местные, но и приезжие путешественники со всей страны. Данилиди заявил, что спустя время им необходимо будет набрать персонала аж на 2 тысячи человек. В конце он добавил, что прогнозы по посещаемости комплекса будут составлять около 1 миллиона за год.

Позже сотрудники пресс-службы банка объявили, что инвестиции, которые собираются вложить в строительство, будут составлять примерно 20 миллиардов рублей. Территория аквакурорта предполагается на более чем 100 тысяч квадратных метров. Одна из самых ярких идей, заложенных в строительство, — преодоление каньонов без помощи плавающих средств. Помимо этого, посетителей удивят возможностью попробовать себя в экстремальном виде спорта в дайв-центре. В конце человек может прокатиться на доске в отделе для сёрфинга.

Фото: Flickr / Official Navy Page (Attribution License)