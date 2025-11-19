Ёлка может прослужить год или десятилетие: выбор одного материала меняет всё

В Перми обсуждают, как выбрать искусственную новогоднюю ель так, чтобы она служила долгие годы, об этом сообщает издание URA. RU. На рынке представлено множество моделей, и отличить качественный товар от ненадежного становится все сложнее. Свой опыт в подборе праздничных деревьев подробно рассказал владелец магазина "Искусственные елки Пермь 159" Андрей Любов.

Разновидности и срок службы елей

По словам предпринимателя, искусственные ели различаются по материалу и технологии производства. Андрей Любов поясняет, что наиболее доступные модели выполняются из лески и обычно изготавливаются в Китае. Такие деревья недолговечны и теряют внешний вид уже через несколько сезонов. "Елки бывают трех видов: эконом-вариант — из лески, средний сегмент — из ПВХ пленки и премиум — из литья. Ели из лески чаще делают в Китае, и они служат совсем недолго. Модели из ПВХ пленки производят в России, но они осыпаются спустя 5-7 лет. А российские литые ели могут служить 10 лет и больше", — рассказал Андрей Любов корреспонденту агентства.

Средний сегмент — изделия из ПВХ-пленки — производится в России и отличается более высокой плотностью хвои. Однако срок их службы обычно ограничивается пятью-семью годами. Премиальные литые модели, полностью формируемые по пресс-формам, рассчитаны на десятилетнее использование и сохраняют структуру веток даже при длительном хранении.

Ошибки покупателей и качество исполнения

Предприниматель отмечает, что покупатели нередко делают выбор, ориентируясь на внешний эффект, а не на практичность. По словам Андрея Любова, распространенной ошибкой становится покупка елей с декоративным напылением. Под воздействием времени и неправильного хранения искусственный снег желтеет, а сама конструкция теряет привлекательность. Такие варианты создают иллюзию премиальности, но не выдерживают эксплуатационных нагрузок.

Не лучшим решением он считает и модели со встроенными гирляндами. В случае поломки одной из ламп требуется ремонт всей системы, который зачастую оказывается нерентабельным. Кроме того, изменения в праздничной моде делают заранее встроенную иллюминацию ограничением для тех, кто предпочитает менять оформление каждый сезон.

Современные тенденции и практичные решения

По словам собеседника агентства, покупатели стали внимательнее относиться к деталям и комплектующим. Набирают популярность съемные и легко заменяемые элементы, позволяющие продлить срок службы дерева. Тренды также меняются, и производители предлагают новые варианты оформления. Сейчас в моде минималистичная подсветка, подчеркивающая форму ели без избытка ярких элементов.

Как отмечает Андрей Любов, сегодня особый интерес вызывают гирлянды-капли. Такие световые нити создают мягкое свечение и подходят как для классического стиля, так и для современных интерьеров. Они позволяют адаптировать внешний вид новогодней ели под индивидуальные предпочтения и избегать визуальной перегрузки.