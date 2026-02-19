Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Современная кухня с цинковой столешницей
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ирина Полякова Опубликована сегодня в 18:51

Искусственный камень покрывается липкой плёнкой: схема очистки возвращает блеск за 10 минут

Блестящая столешница может быстро потерять вид, если на ней появляются жирные разводы и белесый налет. Особенно это заметно на мойках и рабочих поверхностях из искусственного камня, которые требуют аккуратного ухода. Неправильная чистка способна оставить царапины и сделать материал тусклым. Об этом сообщает Dom.Mail.ru.

Почему искусственный камень требует бережного ухода

Композитные материалы — литой акрил и кварцевый агломерат — давно стали популярным решением для кухонь. Они выглядят аккуратно, устойчивы к влаге и не впитывают запахи, но при этом чувствительны к агрессивной химии и жестким абразивам. В отличие от нержавеющей стали, такие поверхности легче повредить порошками с крупными частицами или концентрированными кислотами.

Со временем на столешнице скапливаются брызги масла, следы соусов, соков и напитков. Если использовать неподходящее средство, можно получить шероховатость или матовые пятна, которые уже не удастся убрать. Ошибки в уходе за разными покрытиями встречаются часто — достаточно вспомнить, как частота уборки может оказаться вредной для полов, если не учитывать особенности материала. Поэтому перед уборкой важно понять, с каким именно загрязнением предстоит работать — от этого зависит выбор безопасного способа очистки.

Как справиться с жировым налетом

Если поверхность кажется липкой и на ней заметны жирные следы, достаточно начать с мягкой губки и геля для мытья посуды. Свежие загрязнения обычно удаляются без усилий. Однако рядом с плитой жир оседает быстрее и плотнее, образуя стойкую пленку.

В таких случаях подойдут спиртосодержащие растворы — например, водка или антисептик. Средство распыляют на загрязненный участок, оставляют на 5-10 минут, а затем аккуратно удаляют размягченный слой мягкой тканью. Такой способ помогает растворить жир, не повреждая структуру материала.

Альтернативой может стать паста из горчичного порошка. Для этого сухую горчицу смешивают с водой до состояния густого крема и распределяют по проблемным зонам. Через 10 минут состав смывают теплой водой. Горчица мягко воздействует на загрязнение и подходит для регулярного ухода. К слову, похожие натуральные решения используют и при очистке других поверхностей — например, когда речь идет про чистка стекла без разводов, где важны мягкие средства и правильная техника.

Удаление известкового налета и пятен

Гораздо чаще на мойках появляется минеральный налет от жесткой воды. Соли кальция и магния образуют плотные отложения, которые не удаляются обычным мылом. Важно выбирать средства без агрессивных кислот, чтобы не повредить покрытие.

Домашний вариант — раствор столового уксуса или лимонного сока с водой в пропорции 1:1. Для усиления действия можно добавить немного соли и слегка подогреть смесь. Теплый раствор наносят на проблемные участки, дают ему подействовать и затем смывают чистой водой.

Пятна от чая, кофе, ягод или соков требуют отдельного подхода. Для деликатной очистки подходят специализированные составы для композитных поверхностей. Следы от фруктов помогают убрать растворы лимонной или уксусной кислоты, а застарелые кофейные разводы — кашица из толченого мела или зубная паста. В ряде случаев эффективно работает меламиновая губка, но использовать ее следует аккуратно, без сильного нажима.

Бережный уход и своевременная очистка позволяют сохранить искусственный камень гладким и аккуратным на долгие годы. Достаточно подбирать мягкие средства и учитывать характер загрязнения, чтобы кухня оставалась чистой без риска повредить поверхность.

Автор Ирина Полякова
Ирина Полякова — эксперт по клинингу, образование в товароведении, опыт 15 лет. Специалист по системам уборки, эко-технологиям и уходу за интерьером.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

