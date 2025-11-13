Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пластиковое растение
Пластиковое растение
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 6:09

Думала, что "пластик в саду" — это безвкусица, но результат заставил меня пересмотреть мнение

Аарон Стейл: смешивание живых и пластиковых кустов вызывает гниль

На первый взгляд, идея посадить искусственные растения во дворе кажется спорной. Но современные технологии сделали подделки настолько реалистичными, что некоторые ландшафтные дизайнеры уже активно их используют. Однако не всё так просто: даже у "вечнозелёных" пластиковых композиций есть подводные камни.

Почему садоводы разделились во мнениях

Сегодня искусственные растения выглядят почти как настоящие — от самшитовых шаров до хвойных топиариев. Они не требуют полива, не болеют, не выгорают (если качественные), и позволяют создать эффект ухоженного сада без забот. Но эксперты предупреждают: для улицы подходит далеко не каждый экземпляр.

"Большинство искусственных растений не предназначены для использования на открытом воздухе. Они очень быстро выцветают на солнце и выглядят ужасно уже через несколько недель", — отметил специалист по садоводству Аарон Стейл из Университета штата Айова.

Если уж решились украсить двор "вечнозелёными", ищите маркировку outdoor safe и материалы с защитой от ультрафиолета — полиэтилен (PE), полибленд или ПВХ. И помните: даже лучшие образцы не вечны, а их утилизация оставляет пластиковый след в природе.

Сравнение: искусственные и настоящие растения

Параметр

Настоящие растения

Искусственные растения

Внешний вид

Меняется по сезонам

Постоянно "вечнозелёный"

Уход

Полив, удобрения, обрезка

Не требует ухода

Экологичность

100% биоразлагаемые

Пластик, не перерабатывается

Долговечность

Зависит от ухода

1-3 года на солнце

Цена

Ниже при посадке

Дороже, но без обслуживания

Где искусственные растения действительно уместны

Дизайнер Джулия Маркум из студии Chris Loves Julia использует искусственные растения там, где натуральным трудно выжить — в затенённых мощёных зонах и на террасах.

"Наши контейнеры с искусственными растениями стоят уже много лет и по-прежнему зелёные. Никаких вредителей, морозов и полива", — рассказала Джулия Маркум.

В её саду соседствуют топиарий из прудового кипариса, кедровая сосна и самшитовые шары. Главное — подобрать разную высоту и текстуру, чтобы композиция выглядела естественно. Искусственные растения особенно хороши в горшках, кашпо и зонах без почвы — на крыльце, лестнице, мощёных дорожках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадить пластиковое растение прямо в землю.
    Последствие: застой воды, вымывание, затенение живых соседей.
    Альтернатива: использовать контейнер или кашпо с дренажными отверстиями.
  • Ошибка: смешивать настоящие и искусственные кусты в одном участке.
    Последствие: нарушается дренаж, настоящие растения начинают гнить.
    Альтернатива: разделяйте зоны — живой сад и декоративные зоны с подделками.
  • Ошибка: выбирать дешёвый незащищённый пластик.
    Последствие: выгорание и ломкость уже через месяц.
    Альтернатива: только материалы с маркировкой UV-resistant и outdoor-grade.

А что если хочется смешать живое и искусственное?

Иногда дизайнерское решение требует комбинирования. Например, можно "дополнить" настоящий кустарник пластиковыми ветвями, чтобы он выглядел гуще зимой. Но для этого важно следить за поливом — вода не должна скапливаться под искусственной листвой.

При устройстве клумб с искусственной травой между плитами также стоит продумать дренаж. Если вода не будет уходить, под плиткой может появиться плесень.

"Искусственная трава сегодня невероятно реалистична. Мы подобрали оттенок под нашу настоящую овсяницу, и теперь зелень выглядит идеально круглый год", — добавила Маркум.

Плюсы и минусы установки искусственных растений

Плюсы

Минусы

Нет полива, прополки, удобрений

Невозможность переработки

Можно использовать в сложных условиях

Выцветание и ломкость

Всесезонный декоративный вид

Не подходит для смешанных посадок

Устойчивость к морозам и вредителям

Не впитывает воду, нарушает дренаж

FAQ

Можно ли "посадить" искусственные растения в землю?
Технически — да, но лучше использовать кашпо. В земле пластик быстро теряет форму и загрязняет почву.

Как продлить срок службы искусственных растений на улице?
Раз в сезон очищайте их мягкой щёткой, обрабатывайте UV-спреем и убирайте на зиму под навес.

Стоит ли комбинировать настоящие и искусственные растения?
Лучше избегать: это нарушает баланс света и влаги. Если всё-таки нужно, держите пластиковые экземпляры в контейнерах отдельно.

Как выбрать качественные искусственные растения?
Ищите маркировку UV-resistant, weatherproof, outdoor use. Проверяйте, чтобы листья были окрашены в массе, а не только покрыты краской.

Безопасны ли искусственные растения для домашних животных?
Да, если они из полиэтилена. Но не допускайте, чтобы питомцы грызли пластик — он не переваривается

Мифы и правда

  • Миф: искусственные растения вечные.
    Правда: даже устойчивый пластик теряет цвет под ультрафиолетом через 2-3 года.
  • Миф: пластиковые растения дешевле.
    Правда: качественные подделки стоят дороже живых саженцев.
  • Миф: они безвредны для экологии.
    Правда: при утилизации не разлагаются и увеличивают объём пластиковых отходов.

2 интересных факта

  1. Современные производители добавляют в пластик антистатики, чтобы листья меньше пылились.
  2. Искусственная трава способна выдерживать температуру от -40 до +50 °C.

Искусственные растения могут стать решением для затенённых, мощёных или ветреных участков, где настоящим просто не выжить. Но злоупотреблять ими не стоит: пластик не заменит живой зелени и может повредить микроклимат участка. Используйте искусственные растения точечно — в контейнерах, на террасе, у входа. Так вы сохраните эстетику, не жертвуя природой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральный стимулятор для семян из золы и мёда повышает всхожесть растений — Сергей Трофимов сегодня в 1:14
Замочил семена в золе с мёдом — и через день появились первые ростки

Натуральное средство из золы и мёда пробуждает семена, усиливает их рост и помогает получить богатый урожай. Всё просто, безопасно и эффективно — без химии и лишних затрат.

Читать полностью » Эксперты: органические удобрения активируют рост полезной микрофлоры сегодня в 1:09
Вернула жизнь почве за 2 месяца: ни грамма химии, только природные методы

Гербициды оставили след? Узнайте, как восстановить почву и вернуть ей плодородие с помощью 6 простых шагов. Эффективные методы и советы экспертов.

Читать полностью » Выращивание томатов дома зависит от качественного грунта и своевременного полива — Илья Миронов сегодня в 0:14
Беру землю, лампу и немного терпения — и на подоконнике краснеют настоящие томаты

Выращивать томаты можно не только летом на даче, но и зимой в квартире. Рассказываем, как получить ароматные плоды на подоконнике и ухаживать за растениями правильно.

Читать полностью » Пастернак стал главным лакомством грызунов на дачах — отметили садоводы сегодня в 0:02
Соседка убрала всего одну вещь с грядки — и крысы исчезли за ночь: теперь делаю так же

Крысы объедают урожай? Узнайте, какие овощи особенно привлекают грызунов, и как защитить свой огород эффективными и экологичными методами.

Читать полностью » Перестал терять деревья после зимы — всё изменил один правильный полив в ноябре вчера в 23:05

Когда осень выдалась сухой, влагозарядковый полив способен заменить дожди и спасти сад от обезвоживания. Рассказываем, зачем он нужен, когда его проводить и каким растениям он особенно необходим, чтобы пережить зиму и дать обильный урожай весной.

Читать полностью » Я попробовал посадить лук осенью — и весной собрал урожай на две недели раньше соседей вчера в 22:18

Осенняя посадка лука — простой способ облегчить весенние работы и повысить урожайность. Рассказываем, когда сажать, какие сорта выбрать, как правильно подготовить грядку и избежать вымерзания всходов.

Читать полностью » Больше не боюсь облепихи — теперь это не боль и колючки, а удовольствие и ароматный урожай вчера в 21:13

Собрать облепиху аккуратно и без потерь — целое искусство. Делимся проверенными способами и самодельными инструментами, с помощью которых можно быстро собрать до 15 кг ягод в день и не пораниться о колючки.

Читать полностью » Изменил всего три привычки — и чеснок вырос крупным, плотным и сочным вчера в 20:18

Чтобы чеснок вырос крупным, сочным и ароматным, одной посадки мало — культуре необходим сбалансированный уход и правильные подкормки. Рассказываем, как, когда и чем подкармливать чеснок, чтобы получить богатый урожай без потерь во вкусе и качестве.

Читать полностью »

Новости
Наука
Магнитная буря позволила наблюдать полярные сияния в средних широтах — Александр Мельников
Дом
Диспетчер не представился по телефону: законные основания для отказа
Красота и здоровье
Ромашковый чай не содержит кофеина и подходит для вечернего употребления — Андрей Михайлов
Питомцы
Мухи заменят пчёл в горах и на севере — энтомолог Кристоф Дожерон
Еда
Рулетики из ветчины с сыром и чесноком получаются ароматными — повар
Спорт и фитнес
Домашние тренировки с подъёмом таза улучшают осанку — физиотерапевты
СФО
В ХМАО команда югорчан почти обыграла сенаторов Совета Федерации в спорте — Совфед
Авто и мото
При снижении температуры до +5 прогрев двигателя становится необходимой процедурой — эксперт Тимашов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet