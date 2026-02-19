Грипп расплавил лёгкие за считанные дни: врачи пошли на радикальный шаг и удержали жизнь без дыхания

Его лёгкие были разрушены инфекцией настолько, что врачи не оставили им ни единого шанса на восстановление. Сердце пациента остановилось почти сразу после поступления в клинику, и счёт шёл на минуты. Врачи приняли решение, которое ещё недавно казалось невозможным: полностью удалить оба лёгких и временно заменить их искусственной системой. Об этом сообщает Med.

48 часов без дыхания

33-летний мужчина поступил в больницу с тяжёлым острым респираторным дистресс-синдромом. Болезнь началась как грипп, но быстро осложнилась бактериальной пневмонией, что привело к стремительному разрушению лёгочной ткани. Воспаление оказалось настолько агрессивным, что органы перестали выполнять свою функцию, а инфекция начала распространяться по всему организму — подобно тому, как описывается при воздушной передаче гриппа, где решающими становятся условия и тяжесть поражения.

"Он был в критическом состоянии. Его сердце остановилось сразу после поступления. Нам пришлось проводить сердечно-лёгочную реанимацию", — вспоминает ведущий автор исследования, торакальный хирург Анкит Бхарат из Северо-Западного университета.

"Когда инфекция настолько тяжёлая, что лёгкие буквально разрушаются, они уже не подлежат восстановлению. В таких случаях пациенты умирают", — добавил он.

Состояние мужчины осложнилось отказом сердца и почек. Врачи пришли к выводу, что единственный шанс — трансплантация обоих лёгких. Однако организм был слишком нестабилен для немедленного вмешательства.

Искусственная система вместо органов

Чтобы выиграть время, команда под руководством Анкита Бхарата создала временную систему, способную выполнять функции лёгких. После удаления поражённых органов аппарат насыщал кровь кислородом, выводил углекислый газ и поддерживал кровообращение, позволяя сердцу продолжать работу даже при полном отсутствии лёгких. В современной медицине всё чаще появляются подобные технологические решения — как и другие прорывные медицинские технологии, которые меняют подход к спасению пациентов в критическом состоянии.

"Сердце и лёгкие неразрывно связаны между собой. Когда лёгких нет, как сохранить пациенту жизнь?" — задаётся вопросом Бхарат.

После удаления источника инфекции состояние пациента постепенно стабилизировалось. Артериальное давление нормализовалось, другие органы начали восстанавливаться, а воспалительный процесс удалось взять под контроль. Спустя двое суток появились совместимые донорские органы, и хирурги выполнили двойную трансплантацию лёгких.

Новые выводы о тяжёлом остром респираторном дистресс-синдроме

Традиционно пересадка лёгких применяется при хронических заболеваниях — например, при муковисцидозе или интерстициальных болезнях лёгких. В случаях тяжёлого острого респираторного дистресс-синдрома врачи обычно рассчитывают на восстановление ткани при интенсивной терапии.

"Традиционно трансплантация лёгких применяется у пациентов с хроническими заболеваниями, такими как интерстициальная болезнь лёгких или муковисцидоз", — отмечает Бхарат.

Однако молекулярный анализ удалённых органов показал, что восстановление было невозможно. Исследование выявило выраженное рубцевание и серьёзные иммунные повреждения тканей.

"Впервые на биологическом уровне мы представили молекулярные доказательства того, что некоторым пациентам необходима двойная трансплантация лёгких, иначе они не выживут", — подчеркнул Бхарат.

Сегодня подобные вмешательства доступны лишь в нескольких специализированных центрах. Тем не менее этот случай демонстрирует, что раннее решение о трансплантации при тяжёлых вирусных и бактериальных инфекциях способно спасти жизнь там, где традиционная терапия оказывается бессильной. Более чем через два года после операции пациент живёт обычной жизнью и сохраняет хорошую функцию новых лёгких, что подтверждает перспективность стратегии "моста" к пересадке.