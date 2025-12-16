Большой взрыв ИИ гаснет: вместо обещанного чуда мир получил тревожную паузу без плана и гарантий

Генеративные языковые модели уже несколько лет подсказывают людям, как формулировать мысли, писать тексты и принимать решения. Однако всё чаще звучит вопрос: не упёрлись ли эти технологии в предел своих возможностей. Споры о будущем искусственного интеллекта сегодня идут не только в лабораториях, но и в обществе, где ожидания от ИИ заметно скорректировались. Об этом сообщает издание Science Focus.

Генеративный ИИ как технологический перелом

В истории технологий есть редкие моменты, которые чётко делят реальность на "до" и "после". Всемирная паутина изменила способ получения информации, а выход первого iPhone в 2007 году стал отправной точкой эры смартфонов. Появление ChatGPT в ноябре 2022 года многие эксперты относят к той же категории.

До этого искусственный интеллект оставался нишевой темой, интересной в основном разработчикам и исследователям. Ситуация резко изменилась, когда большая языковая модель стала доступна широкой аудитории и продемонстрировала умение вести диалог, писать тексты, объяснять сложные темы и даже помогать с программированием. ChatGPT быстро стал самым быстрорастущим приложением в истории и дал старт тому, что сегодня называют революцией генеративного ИИ.

Почему ожидания начали снижаться

Любая технологическая революция не может бесконечно набирать обороты. Прошло около трёх лет, и реальность оказалась менее драматичной, чем прогнозы. Несмотря на тревожные заголовки о массовом вытеснении работников, большинство людей по-прежнему сохраняют свои рабочие места. Более того, по данным опросов, свыше половины жителей Великобритании ни разу не пользовались ИИ-чатботами.

Даже сторонники активного развития искусственного интеллекта признают, что прогресс идёт медленнее, чем ожидалось. Это породило логичный вопрос: достиг ли ИИ своего потолка и станет ли он когда-нибудь по-настоящему умным, а не просто убедительным имитатором? Эти сомнения подпитываются и исследованиями, в которых обсуждается, насколько глубоко современные системы способны воспроизводить признаки мышления и самосознание у ИИ.

Что вообще считать интеллектом

Ответ во многом зависит от того, как понимать сам термин "интеллект". Профессор Кэтрин Флик, специалист по этике искусственного интеллекта из Стаффордширского университета, предлагает весьма жёсткое определение.

"По моему мнению, ИИ вообще не является интеллектуальным, это всего лишь программная способность отвечать на человеческие вопросы так, будто в ответе есть интеллект", — говорит профессор этики ИИ Кэтрин Флик.

С её точки зрения, вопрос о том, достиг ли искусственный интеллект своего максимума, имеет простой ответ: да, потому что настоящего интеллекта у него никогда не было и не будет. Современные модели лишь создают всё более правдоподобную иллюзию мышления.

"Единственное, что может происходить дальше, — это улучшение программирования, позволяющее создавать всё более обманчивый симулякр интеллекта. Но способность думать, переживать и рефлексировать навсегда останется недоступной для искусственных агентов", — подчёркивает она.

Роль завышенных обещаний

Часть разочарования связана с тем, что на раннем этапе развития генеративного ИИ звучали крайне смелые заявления. Некоторые сторонники технологии утверждали, что ИИ сможет делать всё, что умеет человек, и даже превосходить его практически сразу после выхода на рынок.

Подобные ожидания активно поддерживали и сами компании-разработчики. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи, чья компания создала чат бот Claude, неоднократно заявлял, что искусственный интеллект способен превзойти человеческий уровень мышления в течение нескольких лет. При этом ранее он уже делал похожие прогнозы, которые не оправдывались.

Флик признаёт, что под словом "интеллект" разные люди подразумевают разные вещи. Если рассматривать интеллект как способность вести диалог, находить ответы и адаптироваться к запросам пользователя, то прогресс, безусловно, продолжится. Но если речь идёт о сознании и осмысленном опыте, здесь перспективы выглядят куда скромнее, о чём всё чаще говорят специалисты, анализирующие разрыв между развитием алгоритмов и пониманием природы сознания.

Улучшения без качественного скачка

По мнению эксперта, языковые модели вроде ChatGPT или Claude будут становиться точнее, быстрее и убедительнее. Разработчики находят новые методы обучения, оптимизации данных и симуляции человеческого общения. Однако это не означает перехода к подлинному мышлению.

ИИ по-прежнему остаётся сложным статистическим механизмом, который перерабатывает огромные массивы данных, но не понимает их в человеческом смысле. Он не обладает личным опытом, не осознаёт последствий своих ответов и не способен к рефлексии.

Дискуссия о потолке технологий

В индустрии активно обсуждается идея убывающей отдачи от новых версий моделей. Каждое обновление приносит улучшения, но они кажутся менее впечатляющими, чем первые прорывы. Ярким примером стала реакция на выход GPT-5 от OpenAI.

Ожидания от модели были крайне высокими, во многом из-за агрессивного маркетинга, который создавал образ почти сверхчеловеческого интеллекта. Когда же пользователи получили лишь умеренно улучшенную версию, многие восприняли её как разочарование. Для критиков это стало аргументом в пользу версии о достижении технологического потолка.

Сравнение языковых моделей нового поколения

Если сопоставлять современные LLM между собой, различия становятся менее радикальными. ChatGPT, Claude и другие крупные модели демонстрируют схожий уровень понимания запросов, генерации текстов и адаптации под пользователя. Отличия чаще касаются скорости работы, стилистики ответов и ограничений по тематике, чем принципиально нового уровня интеллекта.

Такое сближение характеристик усиливает ощущение стагнации, хотя на практике развитие идёт вглубь, а не вширь. Улучшается точность, снижается количество ошибок, повышается безопасность и управляемость ответов.

Плюсы и минусы текущего этапа развития ИИ

Современное состояние генеративного искусственного интеллекта имеет как сильные, так и слабые стороны. Это важно учитывать при оценке его перспектив.

К положительным аспектам относятся:

• повышение доступности информации и помощи в обучении;

• ускорение работы с текстами, кодом и аналитикой;

• интеграция ИИ в сервисы, офисные инструменты и онлайн-платформы.

Одновременно сохраняются и ограничения:

• отсутствие настоящего понимания и осознанности;

• зависимость от качества и объёма обучающих данных;

• риск переоценки возможностей ИИ со стороны пользователей.

Советы шаг за шагом: как трезво оценивать ИИ-инструменты

Чтобы получать пользу от языковых моделей и не разочаровываться в них, важно правильно выстраивать ожидания. Прежде всего стоит воспринимать ИИ как инструмент, а не как мыслящего собеседника. Далее полезно проверять важную информацию из нескольких источников и не полагаться на автоматические ответы в критических вопросах. Наконец, разумный подход предполагает использование ИИ для поддержки решений, а не их полной замены.

Популярные вопросы о будущем искусственного интеллекта

Может ли ИИ стать умнее человека

На сегодняшний день большинство экспертов считают, что языковые модели не обладают сознанием и не демонстрируют интеллект в человеческом смысле, даже если превосходят людей в отдельных задачах.

Стоит ли ждать прорыва в ближайшие годы

Вероятнее всего, улучшения продолжатся, но они будут постепенными и не приведут к резкому скачку к "мыслящим машинам".

Что лучше: использовать ИИ или работать без него

Оптимальный вариант — комбинировать человеческий опыт и автоматизированные инструменты, используя сильные стороны каждого подхода.