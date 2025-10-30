Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ChatGPT, OpenAI
ChatGPT, OpenAI
© commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:58

Чат-бот починил машину: как ИИ справился с автодиагностикой без гаечного ключа

Эксперимент SCC: ИИ показал высокую точность в диагностике авто

Искусственный интеллект всё активнее вторгается в сферу автосервиса — от подбора деталей до диагностики неисправностей. Но может ли он действительно заменить опытного механика? Недавний эксперимент британской компании Scrap Car Comparison (SCC) показал, что ответ не так прост.

Как проходил эксперимент

Специалисты SCC решили проверить, насколько искусственный интеллект способен разбираться в автомобильных проблемах. Для этого они протестировали три популярных платформы — ChatGPT от OpenAI, Google AI Overview и Microsoft Copilot. Каждой из систем задали типичные вопросы, с которыми сталкиваются владельцы авто: почему проскальзывает сцепление на стареньком Renault Clio, что делать при мигающем индикаторе Check Engine и стоит ли вообще ремонтировать автомобиль, если он явно "на последнем издыхании".

Результаты проверял Тим Сингер, руководитель мастерской BMS Cars. По его словам, уровень ответов оказался выше ожидаемого.

"ИИ дал точные и безопасные рекомендации, не подталкивая пользователей к рискованным действиям", — отметил руководитель мастерской Тим Сингер.

Он добавил, что особенно выделился ChatGPT — его ответы были максимально подробными, логичными и полезными для реальных водителей. Google AI Overview оказался более сдержанным и лаконичным, но не терял точности, а Copilot предоставлял советы в разговорной форме, хотя иногда упускал детали.

Сравнение систем

Платформа Стиль ответов Точность рекомендаций Уровень подробности Подходит для
ChatGPT Технически обоснованный Высокая Максимальная Анализа сложных симптомов
Google AI Overview Краткий и чёткий Высокая Средняя Быстрых ответов на конкретный вопрос
Microsoft Copilot Разговорный, дружелюбный Средняя Низкая Общего понимания ситуации

И хотя ИИ справился лучше, чем ожидали эксперты, у этой истории есть важное "но".

Почему механики всё ещё незаменимы

ИИ может описать возможные причины поломки и даже предложить последовательность действий. Но он не способен оценить состояние деталей на слух, по вибрации или по запаху горелого масла. Такие "мелочи" часто решают исход ремонта.

Эксперты заявили, что чрезмерное доверие к советам ботов опасно.

"Когда человек решает чинить машину по совету чата, риски возрастают — можно повредить узлы и увеличить стоимость ремонта", — подчеркивают эксперты SCC.

По словам экспертов SCC, ИИ стоит воспринимать как вспомогательный инструмент, который помогает понять направление действий, но не заменяет диагностику у специалиста.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте ИИ для предварительной оценки. Сформулируйте проблему как можно точнее — укажите модель авто, симптомы и условия, при которых они проявляются.

  2. Проверяйте рекомендации. Сравните ответы нескольких платформ: например, ChatGPT даст техническое объяснение, а Copilot может напомнить о бытовых нюансах.

  3. Не начинайте ремонт самостоятельно. Если проблема связана с тормозами, сцеплением или системой охлаждения — только сервис.

  4. Записывайте симптомы. Это поможет механику быстрее определить источник неисправности.

  5. Используйте ИИ для обучения. Узнайте принципы работы двигателя, фильтра или трансмиссии — понимание процесса поможет общаться с мастером на равных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью довериться чат-боту.
    Последствие: повреждение деталей или угроза безопасности.
    Альтернатива: бесплатная консультация у механика через онлайн-сервисы вроде CarHelp или Bosch Car Service.

  • Ошибка: применять универсальные советы к конкретной модели.
    Последствие: неправильная настройка или потеря гарантии.
    Альтернатива: поиск инструкций именно для вашей марки и двигателя.

  • Ошибка: игнорировать сигналы приборной панели.
    Последствие: рост расходов на ремонт.
    Альтернатива: немедленно провести компьютерную диагностику.

Плюсы и минусы использования ИИ

Плюсы Минусы
Быстрая диагностика по описанию симптомов Нет физической оценки состояния деталей
Доступность 24/7 и бесплатность Возможны ошибки при неверном вводе данных
Обучение и повышение технической грамотности Отсутствие ответственности за последствия
Помощь в выборе автосервиса Нет доступа к реальной истории автомобиля

FAQ

Как выбрать лучшую ИИ-платформу для диагностики?
Если вам нужны подробности — используйте ChatGPT. Для коротких подсказок подойдёт Google AI Overview.

Можно ли полагаться на ИИ при серьёзных поломках?
Нет. ИИ помогает оценить направление поиска, но не заменяет профессиональную диагностику.

Что лучше: ИИ или диагностический сканер?
Сканер точнее, так как подключается к системам автомобиля напрямую. ИИ же анализирует только текстовое описание.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ может починить машину дистанционно.
    Правда: он лишь объясняет возможные причины и шаги, но ремонт выполняет человек.

  • Миф: ChatGPT всегда даёт правильный ответ.
    Правда: точность зависит от формулировки запроса и полноты данных.

  • Миф: механики скоро останутся без работы.
    Правда: наоборот, ИИ может упростить им диагностику и повысить качество обслуживания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Микрофибра на автомойке способствует потери зеркального блеска кузова авто вчера в 23:19
Не делайте эту ошибку на мойке: эксперты рассказали, как сохранить блеск автомобиля

Владелец автомойки раскрыл распространенную ошибку, которая медленно, но верно разрушает лакокрасочное покрытие автомобиля. Узнайте, какой привычный предмет стал главным врагом вашего кузова.

Читать полностью » Медленная езда на автомобиле часто создаёт аварийные ситуации вчера в 23:15
Аккуратный водитель — частый гость СТО: что скрывается за спокойной ездой

Сотрудник СТО объяснил, почему водители, предпочитающие предельно спокойную езду, часто становятся его клиентами. Оказывается, у такого стиля вождения есть скрытые и дорогостоящие последствия.

Читать полностью » Увеличение клиренса всего на 2-3 сантиметра заметно ухудшает аэродинамику автомобиля вчера в 22:36
Шокирующая правда о повышении клиренса: почему 90% владельцев заниженных авто делают это неправильно

Повышение дорожного просвета — популярная процедура среди автовладельцев, но к ней нужно подходить взвешенно. Неправильный тюнинг может привести к серьезным проблемам с управляемостью.

Читать полностью » Современный масляный фильтр задерживает частицы размером до 20-40 микрон вчера в 22:32
Масляный фильтр прикипел намертво? Эти 4 способа помогут спасти двигатель без похода в сервис

Столкнулись с прикипевшим масляным фильтром, который не поддаётся усилиям рук? Узнайте о четырёх рабочих методах, которые помогут решить проблему без специального инструмента

Читать полностью » Пыль действует на лак кузова как абразив и вызывает микротрещины вчера в 21:56
Кузов под огнём невидимой атаки: как обычная пыль медленно “съедает” ваш автомобиль

Даже если автомобиль кажется чистым, невидимая пыль медленно разрушает его лак и металл. Как предотвратить эту опасность и сохранить кузов блестящим?

Читать полностью » Toyota отзывает 1,28 миллиона автомобилей из-за сбоя системы кругового обзора вчера в 20:58
Легенда тоже ломается: Toyota признала критический баг в своих лучших моделях

Toyota объявила о крупнейшем отзыве последних лет — более миллиона машин отправятся в сервис из-за сбоя в системе кругового обзора. Что нужно знать владельцам?

Читать полностью » Volkswagen предложил владельцам Honda CR-V скидку до 2000 долларов на новые Tiguan и Taos вчера в 19:58
Хитрый ход немцев: как Volkswagen заманивает владельцев Honda

Volkswagen придумал, как переманить фанатов Honda — теперь немецкий бренд платит за переход на Tiguan, не требуя сдавать старую машину.

Читать полностью » Автомобиль теряет до 10 лошадиных сил при включённом кондиционере вчера в 18:51
Хотите прохлады — забудьте про обгон: как кондиционер превращает ваш автомобиль в черепаху

Почему после включения кондиционера машина теряет резвость? Разбираем, куда уходит мощность и как сохранить баланс между комфортом и экономичностью.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Зоопсихолог Алексей Морозов: кошка выбирает хозяина по чувству безопасности
УрФО
Глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова: будущее образования без разделения на классы
Садоводство
Садоводам напомнили, что спаржу обрезают после пожелтения стеблей — не раньше первых заморозков
Происшествия
Кулинарный эксперт Мария Петрова: тыквенный пирог готов, когда шпажка сухая
Авто и мото
Дептранс Москвы: чаще всего эвакуируют автомобили BMW без государственных номеров
Наука
Астроном Калифорнийского университета заявил об обнаружении диска вокруг молодой звезды TWA 20
Еда
Блины с крабовыми палочками сочетают нежность начинки и сливочность теста
Туризм
Digi24: летом 2025 года Костинешти примет туристов на обновлённом пляже
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet