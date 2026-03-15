Студенты проводят раскопки
Студенты проводят раскопки
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 20:27

Забытый хозяин тропиков подал голос: старинная находка из музея внезапно обрела голову и смысл

Представьте: влажное каменноугольное болото, где под слоем гниющих листьев ползает тварь длиной с небольшой автомобиль. В жару воздух густой от запаха разлагающейся растительности, а гигант медленно разгребает подстилку, жуя опавшие стебли. 300 миллионов лет спустя, в тихом французском Монсо-ле-Мин, ныне под искусственным озером, палеонтологи наконец разглядели голову этого монстра. Маленькая окаменелость в 4 сантиметра раскрыла тайну, которую скала прятала 170 лет. Теперь артроплевры предстают не просто слепленными из фрагментов тенями, а полнокровными жителями тропических лесов.

"Новые данные об артроплевре заполняют пробелы в эволюции членистоногих. Голова показывает смешанные черты многоножек и сколопендр, что объясняет давние споры о классификации. Это не просто находка, а ключ к пониманию каменноугольных экосистем. Теперь мы видим, как такие гиганты поддерживали баланс в тропических болотах, перерабатывая органику."

Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Что прятала окаменелость

Окаменелость из Монсо-ле-Мин, всего 4 сантиметра длиной, лежала в камне больше полутора веков. Палеонтологи с 1854 года собирали фрагменты тел, следы и неполные скелеты артроплевр, но голова всегда ускользала.

Сначала применили обычную томографию в университетской лаборатории, но контраст вышел слабым для мелких деталей. Тогда обратились в Европейский центр синхротронного излучения в Гренобле. Там метод мультиразрешения позволил заглянуть внутрь конкреции, сканируя сначала целиком, потом фокусируясь на ключевых зонах.

Место находки в каменноугольный период находилось у экватора, в тропическом болоте. Артроплевры обитали там 345-290 миллионов лет назад в Европе и Северной Америке. Крупнейшие достигали 2,6-3,2 метра в длину при массе около 50 килограммов.

Голова, которая удивила всех

Трехмерная реконструкция раскрыла круглую голову с тонкими усиками и выдвижными глазами. Под ней пара мандибул и две пары максилл для еды. Эти черты частично напоминают многоножек, вроде современных хилопод, но тело ближе к двупарноногим с двумя парами ног на сегмент.

Филогенетика подтвердила: артроплевры — стволовой таксон многоножек с чертами сколопендр. Аннотация в PubMed подчеркивает это противоречие, которое мутило классификацию без головы. Теперь загадки фрагментов обрели смысл, как в древних мумиях Алтая.

Образец — молодая особь, но сегментация намекает на рост линьками с добавлением сегментов и ног. Это меняет взгляд на развитие таких гигантов в болотах.

Не хищник, а чистильщик леса

Изображения опровергли образ преследующего монстра. Нет ядовитых форципулов для хватки добычи, как у сколопендр. Короткие лапы и медлительность указывают не на охоту, а на ползание по подстилке.

Артроплевры питались разлагающимися растениями — роль редуцентов в экосистеме. Влажные леса каменноугольного периода зависели от таких чистильщиков, подобно тому, как косатки балансируют океанские цепи. Новые данные подкрепляют эту картину.

Короткие конечности не для скорости, а для рытья в органике. Это существо медленно разгребало слои, перерабатывая тонны растительных остатков.

Место на древе жизни

Авторы соединили морфологию с данными транскриптомов живых видов. Артроплевры — звено между многоножками и их родственниками. Голова сохранила черты, отсутствующие у современных животных.

Это анатомическое мостик, ценное для филогении, где молекулы спорят с окаменелостями. Команда вернется к 100 тысячам образцов из Монсо-ле-Мин, затопленного ныне. Там могут ждать другие тайны подземных миров.

Открытие меняет картину древней экосистемы, добавляя детали в цепь эволюции членистоногих.

"Артроплевра теперь обретает лицо, и это радикально меняет ее место в истории. Смешанные черты головы связывают отдаленные группы членистоногих. Работа с синхротроном — прорыв в палеонтологии, позволяющий видеть скрытое. Будущие сканирования раскроют больше о каменноугольных болотах."

Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Что ела артроплевра?
Разлагающиеся растительные остатки на лесной подстилке. Короткие лапы и отсутствие хватательных органов делали ее детритофагом, а не хищником.

Какова была среда обитания?
Тропические болота у экватора 345-290 миллионов лет назад. Место находки — ныне затопленный Монсо-ле-Мин во Франции.

Почему голова была скрыта?
Окаменелость внутри конкреции. Синхротронное сканирование в Гренобле позволило реконструировать ее в 3D.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

