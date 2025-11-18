Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 0:15

Запуск миссии Artemis II: журналисты могут попасть на космическое событие века

Запуск пилотируемой миссии Artemis II, ставшей важным этапом в рамках программы исследования Луны NASA, уже не за горами. Миссия запланирована на начало 2026 года, и интерес к ней со стороны журналистов по всему миру велик. Однако для того чтобы попасть на этот исторический момент, журналисты и медиа-компании должны пройти процедуру аккредитации, которая уже открыта.

Миссия Artemis II: что это такое?

Artemis II — это первый пилотируемый полет в рамках амбициозной программы NASA Artemis, целью которой является возвращение человека на Луну и подготовка к дальнейшим исследованиям Марса. Во время тестового полета астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен, совершат около 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно. Эта миссия станет важным шагом к подготовке пилотируемых экспедиций на Луну в будущем.

Старты будут осуществляться с Космического центра имени Кеннеди во Флориде, на борту космического корабля Orion, который будет доставлен в космос с помощью ракеты-носителя SLS (Space Launch System). Задача миссии — проверить работу всех систем, необходимых для исследования дальнего космоса, а также убедиться в надежности и готовности оборудования для будущих полетов.

Преимущества и цели миссии

Миссия Artemis II имеет несколько ключевых целей:

  1. Проверка технологий для дальнего космоса. Технологии и системы, которые будут использованы для полетов вокруг Луны и на поверхность Луны, должны пройти серьезные испытания.

  2. Подготовка к возвращению человека на Луну. Это первый полет с экипажем, который пройдет в рамках программы Artemis. Основной задачей является сбор данных для следующих полетов, включая миссии с посадкой на Луну.

  3. Укрепление международного сотрудничества. Канадский астронавт, представляющий Канадское космическое агентство (CSA), станет частью команды, подтверждая глобальный подход NASA в исследовании космоса.

Как получить аккредитацию на запуск?

Для того чтобы стать свидетелем исторического события, журналистам необходимо пройти аккредитацию. Подать заявку могут как американские, так и международные СМИ. Однако сроки подачи заявок различаются.

  1. Международные СМИ: Заявки должны быть поданы до воскресенья, 30 ноября.

  2. Американские СМИ: Дедлайн — понедельник, 8 декабря.

Кроме того, журналисты с годовыми пропусками NASA Kennedy также должны пройти аккредитацию. Успешно аккредитованные журналисты получат доступ не только к самому запуску, но и к предстартовым мероприятиям, включая выкатку ракеты и космического аппарата за несколько недель до старта.

Дополнительная информация и мероприятия

Кроме подачи заявок, аккредитованные СМИ получат возможность присутствовать на множестве мероприятий, связанных с подготовкой миссии. Это включает, например, наблюдение за процессом установки ракеты и запуском космического корабля. Все точные даты, касающиеся мероприятий и самого старта, будут сообщены позднее.

Почему запуск Artemis II так важен?

Миссия Artemis II — это не просто шаг в исследовании Луны, это важный этап в подготовке человечества к более отдаленным исследованиям, таким как миссии на Марс. Она также знаменует собой возвращение человека на Луну после десятилетий молчания в области пилотируемых космических исследований.

Что ожидают ученые и эксперты от миссии?

Мнения специалистов сходятся на том, что Artemis II откроет новые горизонты в изучении дальнего космоса. Рид Уайзман, астронавт NASA, отметил, что эта миссия представляет собой важнейший этап в реализации амбициозной программы NASA по освоению Луны и Марса.

"Artemis II станет важным шагом в подтверждении готовности всех систем, которые нам понадобятся для будущих миссий на Луну", — сказал астронавт NASA Рид Уайзман.

Помимо технических достижений, миссия Artemis II даст ценную информацию о том, как экипаж будет взаимодействовать с новыми космическими системами и как люди будут адаптироваться к длительным путешествиям в условиях дальнего космоса.

Советы для СМИ по аккредитации

Ниже представлены ключевые моменты, которые помогут журналистам успешно подать заявку на аккредитацию:

  1. Подача заявки: Убедитесь, что все формы заполнены правильно и поданы вовремя.

  2. Сроки подачи: Обратите внимание на даты — 30 ноября для международных СМИ и 8 декабря для американских.

  3. Годовой пропуск: Журналисты с годовыми пропусками должны подать заявку на участие.

  4. Дополнительные мероприятия: Аккредитованные СМИ смогут участвовать не только в запуске, но и в подготовительных событиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Несвоевременная подача заявки на аккредитацию.
    Последствие: Потеря доступа к основным событиям, связанным с запуском миссии.
    Альтернатива: Подача заявки до установленного срока, участие в передстартовых мероприятиях.

  2. Ошибка: Игнорирование возможности аккредитации для обладателей годовых пропусков.
    Последствие: Потеря доступа к мероприятиям и запуску.
    Альтернатива: Подача заявки, даже если у вас есть годовой пропуск.

  3. Ошибка: Неправильное заполнение заявки.
    Последствие: Отклонение заявки.
    Альтернатива: Внимательно проверяйте все данные и документы перед подачей заявки.

А что если…

Что если миссия пройдет с такими же успехами, как и программа Apollo в 1960–1970-х годах? Это откроет новые перспективы для человечества, позволит расширить горизонты научных исследований и обеспечит нас новыми технологическими решениями, которые окажут влияние на другие сферы жизни.

Плюсы и минусы миссии Artemis II

Плюсы Минусы
Подготовка к возвращению человека на Луну Высокая стоимость разработки и запусков
Международное сотрудничество Возможные технические проблемы
Разработка новых космических технологий Долгий срок подготовки и испытаний

FAQ

1. Как выбрать подходящее средство для аккредитации?
Для участия в миссии необходимо внимательно следить за сроками подачи заявки и правильно заполнять все формы.

2. Сколько стоит аккредитация на запуск Artemis II?
Аккредитация для СМИ бесплатна, но требует соблюдения всех формальностей.

3. Что лучше для наблюдения за запуском — Космический центр Кеннеди или другое место?
Для самых близких и ярких впечатлений лучше подать заявку на аккредитацию в Космический центр Кеннеди.

Мифы и правда

Миф 1: Все миссии NASA — это только научные исследования.
Правда: NASA активно работает и над технологиями, которые могут повлиять на бытовую жизнь, например, в области новых материалов и технологий связи.

Миф 2: На Луну не собираются отправлять людей.
Правда: Программа Artemis активно готовится к возвращению людей на Луну, начиная с миссии Artemis II.

Интересные факты о космических миссиях

  1. Первоначальная программа "Аполлон" завершилась в 1972 году, и с тех пор человек не выходил на Луну.

  2. Каждый запуск ракеты NASA требует миллиардов долларов, но эти средства вкладываются в развитие технологий, которые в будущем могут стать основой для научных достижений в других сферах.

  3. Международное сотрудничество в области космоса значительно усилилось в последние годы, включая участие Канады в программе Artemis.

Исторический контекст

  1. Программа "Аполлон" — первая успешная пилотируемая миссия на Луну, проведенная NASA в 1969 году.

  2. Создание ракеты-носителя SLS, которая будет использоваться в миссии Artemis II.

  3. Роль Канадского космического агентства в современных миссиях NASA, включая участие канадских астронавтов в программах Artemis.

