Утренняя привычка, что превращает тело в машину выносливости: как тренируется по-настоящему сильный

В середине XX века майор морской пехоты США Чарльз Льюис Армстронг разработал собственную тренировочную систему для подготовки к установлению мирового рекорда по подтягиваниям за один подход. Его методика сочетает в себе постоянство, прогрессивную нагрузку и разнообразие. За несколько недель регулярных тренировок многие, кто следовал этой программе, смогли увеличить свои показатели и дойти до 20 подтягиваний за один подход. Главное условие успеха — систематичность: минимум пять тренировочных дней подряд в неделю без пропусков.

Утренняя разминка и привычка дисциплины

Каждый день Армстронг начинал с серии отжиманий. Это упражнение задействует плечевой пояс и грудные мышцы, укрепляет корпус и подготавливает тело к дневным нагрузкам. Сам майор описывал свой утренний ритуал так:

"После подъёма я делал первый сет отжиманий на палубе. Потом я шел в ванную комнату и приводил себя в порядок. Затем вновь возвращался на палубу и выполнял второй сет отжиманий, после чего вновь шел в ванную бриться. После бритья, возвращался в каюту и там выполнял третий сет отжиманий. Окончательно проснувшись после выполнения всех подходов, я принимал расслабляющий душ", — отметил майор Чарльз Льюис Армстронг.

Эти три подхода выполняются до отказа, с короткими перерывами между ними. Через 3-4 недели они становятся естественной частью распорядка дня, помогая телу адаптироваться к нагрузке и создавая правильный настрой на последующие тренировки.

Основная программа тренировок

Тренировки по системе Армстронга направлены исключительно на развитие силы и выносливости в подтягиваниях. Упражнения выполняются через 3-4 часа после утренних отжиманий, чтобы мышцы успели восстановиться. Программа рассчитана на пять тренировочных дней, а выходные предназначены для отдыха и восстановления.

Важно соблюдать последовательность и не пропускать тренировочные дни. Даже если приходится выбирать между подтягиваниями и другими упражнениями, приоритет всегда остаётся за подтягиваниями — именно они обеспечивают основной прогресс.

День 1. Максимум усилий

Первый день начинается с пяти подходов подтягиваний на максимум. Между сетами — полторы минуты отдыха. Не стоит зацикливаться на количестве повторов — главная цель в том, чтобы выложиться полностью. Уже к концу занятия вы заметите, что количество подтягиваний в последних подходах возрастает, а техника становится увереннее.

День 2. Пирамида

Второй день — это классическая "пирамида". Вы начинаете с одного подтягивания, постепенно увеличивая количество повторов, пока не дойдёте до максимума, после чего выполняете ещё один сет на максимум. Между подходами отдых равен 10 секундам за каждое выполненное повторение. Например, если вы сделали три подтягивания, отдыхайте 30 секунд. Такая схема улучшает выносливость и развивает чувство ритма в работе.

День 3. Тренировочные сеты

Третий день вводит понятие "тренировочного сета" — фиксированного числа повторений, которые можно выполнять стабильно. Определите это число экспериментально: попробуйте сделать 9 сетов с одинаковым количеством повторений. Если вы легко выполняете все подходы, добавьте одно повторение, если сложно — уменьшите.

Тренировка строится из девяти сетов:

3 подхода широким хватом;

3 средним хватом;

3 узким нижним хватом.

Отдых между подходами не превышает минуты. Такой формат развивает все группы мышц спины и рук, формируя сбалансированную силу.

День 4. Испытание на выносливость

Четвёртый день — самый насыщенный. Здесь вы выполняете максимально возможное количество "тренировочных сетов", сохраняя прежнее число повторений. Меняйте хват каждые три сета, а отдых между ними остаётся прежним — 60 секунд.

Если удаётся превзойти девять сетов, на следующей неделе увеличьте количество повторений в каждом подходе на одно. Этот принцип прогрессии обеспечивает стабильный рост силы без риска перетренированности.

День 5. Повторение трудного дня

Пятый день — гибкий. Повторите тот тренировочный день, который оказался для вас самым тяжёлым. Это помогает закрепить слабые стороны и ускоряет адаптацию.

Советы шаг за шагом

Тренируйтесь не менее пяти дней в неделю, а выходные используйте для активного восстановления: прогулки, растяжка, лёгкое плавание.

Соблюдайте режим сна и питания, ведь мышечный рост невозможен без восстановления.

Следите за техникой: подтягивания выполняются с полной амплитудой, без рывков и раскачки.

Используйте магнезию или турник с нескользящим покрытием для безопасности.

Через каждые 4-6 недель пересматривайте свои показатели и корректируйте количество повторений.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка : чрезмерное увлечение количеством повторов без контроля техники.

Последствие : травмы локтей и плеч, отсутствие прогресса.

Альтернатива : сосредоточьтесь на качестве движений и постепенном увеличении нагрузки.

Ошибка : выполнение программы без отдыха.

Последствие : перетренированность, потеря силы.

Альтернатива : добавьте 1-2 дня полного восстановления с лёгкой активностью.

Ошибка : неправильный выбор хвата.

Последствие : перенапряжение кистей и бицепсов.

Альтернатива: чередуйте прямой, обратный и нейтральный хват, чтобы равномерно нагрузить мышцы.

А что если…

Если подтягивания кажутся слишком лёгкими, переходите к более сложным вариантам: выходы силой, подтягивания с дополнительным весом, на кольцах или с хлопком. Они добавят координационную и силовую составляющую. Если же наоборот, подтягивания даются с трудом — используйте резиновую петлю-ассистент, чтобы снизить нагрузку и сохранить правильную технику.

FAQ

Как часто можно выполнять эту программу?

Рекомендуется придерживаться графика 5 дней тренировок и 2 дня отдыха. После 6-8 недель стоит сделать недельную паузу для полного восстановления.

Можно ли совмещать с другими тренировками?

Да, но не стоит перегружать плечевой пояс. Лучше ограничиться лёгкими кардионагрузками или упражнениями на ноги.

Сколько времени занимает тренировка?

Обычно 30-45 минут в зависимости от количества подходов и длительности отдыха.

Что делать, если нет турника?

Можно использовать дверную перекладину или мобильный домашний турник, который крепится к проёму.

Какие мышцы работают при подтягиваниях?

Основная нагрузка приходится на широчайшие мышцы спины, бицепсы, предплечья и корпус.

Мифы и правда

Миф : подтягивания развивают только руки.

Правда : упражнение задействует весь верх тела, особенно спину, плечи и пресс.

Миф : чем больше подходов, тем лучше результат.

Правда : важна не только частота, но и восстановление между сессиями.

Миф : утренние отжимания не влияют на подтягивания.

Правда: они повышают тонус и подготавливают мышцы к нагрузке.

Интересные факты

Сам Чарльз Льюис Армстронг однажды сделал более 1 200 подтягиваний за день. Его методика стала основой для подготовки морских пехотинцев США. Многие современные воркаут-атлеты адаптируют систему Армстронга под выходы силой и другие элементы.

Исторический контекст

Тренировочная философия Армстронга появилась в 1980-х годах, когда военные активно искали способы повысить физическую готовность личного состава. Его подход позже был адаптирован спортсменами разных направлений — от кроссфита до воркаута. Простота и эффективность программы сделали её классикой силовых тренировок с собственным весом.

Система Льюиса Армстронга — это проверенный временем метод, который не требует оборудования и подходит каждому, кто хочет развить силу, выносливость и дисциплину. Главное — стабильность и точность в каждом движении.