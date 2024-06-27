Российская армия продолжает наступление на Нью-Йорк, прорывая оборонительные рубежи противника и продвигаясь к Торецку.
Группировка войск "Центр" неожиданно для врага ведет наступательную операцию, наступая от Горловки к Торецку.
Штурм Нью-Йорка (ранее Новгородское) продолжается уже три дня, наши штурмовые отряды прорвались с юга — со стороны Троицкого и Новоселовки.
Украинские боевики признают успехи российских войск
"В Нью-Йорке русские зашли на окраины и заняли ряд домов, идут бои", — пишут они.
До важного оборонительного узла ВСУ — Торецка менее 1,5 км, власти продолжают принудительную эвакуацию населения, сообщает telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Фото:мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Антонов: США пытаются спровоцировать разлад между представителями различных религий в РФ
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию в РФ.
Кеннеди-младший назвал безумием то, что Украина упустила мирное соглашение с РФ
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Украина упустила возможность заключить мирный договор с Россией в 2022 году.
Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян
У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" - заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.
Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.