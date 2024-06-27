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RV: ВС РФ продолжают штурм Нью-Йорка и прорывают оборону врага
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 0:28

RV: ВС РФ продолжают штурм Нью-Йорка и прорывают оборону врага

Российская армия продолжает наступление на Нью-Йорк, прорывая оборонительные рубежи противника и продвигаясь к Торецку.

Группировка войск "Центр" неожиданно для врага ведет наступательную операцию, наступая от Горловки к Торецку.

Штурм Нью-Йорка (ранее Новгородское) продолжается уже три дня, наши штурмовые отряды прорвались с юга — со стороны Троицкого и Новоселовки.

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"В Нью-Йорке русские зашли на окраины и заняли ряд домов, идут бои", — пишут они.

До важного оборонительного узла ВСУ — Торецка менее 1,5 км, власти продолжают принудительную эвакуацию населения, сообщает telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Фото:мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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