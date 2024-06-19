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RV: армия России прорвалась в Северное
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 3:47

RV: армия России прорвалась в Северное

По данным Telegram-канала "Военкоры Русской Весны", солдаты армии Российской Федерации прорвались в поселок Северное на Торецком направлении (ДНР) в ходе наступательной операции.

Канал сообщает, что российские войска продвинулись в сторону Северного и достигли первой улицы населенного пункта.

Также сообщается о том, что детальную информацию озвучить не представляется возможным исходя из соображений безопасности.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса главной целью СВО.

Фото:vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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