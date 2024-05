Украинские военные отмечают мощь российских вооруженных сил и считают, что за последние два года СВО только укрепила их, как сообщает издание Wall Street Journal.



Российская армия обладает значительной силой, и двухлетний конфликт лишь укрепил ее, считает сержант 57-й бригады Вооруженных сил Украины Андрей Щербина.



По его словам, Украина не в состоянии физически противостоять российскому военно-промышленному комплексу.



По мнению Wall Street Journal, украинские военнослужащие определили российские управляемые бомбы как средство, которое существенно повлияло на ход конфликта.



Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.



Президент России Владимир Путин заявил, что целью этой операции является "защита людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".



Он подчеркнул, что специальная операция является вынужденной мерой, поскольку России "не осталось другого выбора из-за созданных риск в области безопасности, которые делали невозможным другие способы реагирования".



По его мнению, Россия пыталась 30 лет договориться с НАТО о безопасности в Европе, однако сталкивалась либо с циничным обманом и ложью, либо с попытками давления и шантажа, тогда как альянс, игнорируя возражения Москвы, постоянно расширяется и приближается к границам России.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)