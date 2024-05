ВС РФ активно наступают и заняли больше территорий, чем это сделали ВСУ во время неудачного контрнаступления в 2023 году, сообщает издание Washington Post со ссылкой на экспертов.



Газета констатирует, что "Россия приобрела большую часть земли по сравнению с Украиной, которая стремилась отбить территории во время контрнаступления в 2023 году". Кроме того, отмечается, что продвижение российских сил, которое специалисты называют значительным, вызывает "напряжение" украинских военных.



Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая отметил чрезвычайно сложное положение Вооруженных Сил Украины в Харьковской области, особенно в городе Волчанск.



Главный штаб ВСУ признал сложную оперативную обстановку на направлении Харькова и отметил "тактические успехи" российских вооруженных сил.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что военные формирования "Север" России продвинулись глубже в оборону противника и захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области.



Глава региональной администрации РФ Виталий Ганчев заявил, что военные силы России уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, однако спустя три месяца президент России Владимир Путин отметил, что украинское контрнаступление не просто не увенчалось успехом, а "полностью провалилось".

В январе Путин подчеркнул, что контрнаступление Украины провалилось, инициатива перешла в руки Российских Вооруженных Сил, и если ситуация продолжится в таком ключе, возникнет вопрос о сохранении государственности Украины.



По словам бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, который выступил 19 декабря 2023 года, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Шойгу также отметил, что поставки вооружения из Запада и привлечение стратегических резервов украинским командованием не повлияли на обстановку на поле боя.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)