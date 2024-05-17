ВС РФ активно наступают и заняли больше территорий, чем это сделали ВСУ во время неудачного контрнаступления в 2023 году, сообщает издание Washington Post со ссылкой на экспертов.
Газета констатирует, что "Россия приобрела большую часть земли по сравнению с Украиной, которая стремилась отбить территории во время контрнаступления в 2023 году". Кроме того, отмечается, что продвижение российских сил, которое специалисты называют значительным, вызывает "напряжение" украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая отметил чрезвычайно сложное положение Вооруженных Сил Украины в Харьковской области, особенно в городе Волчанск.
Главный штаб ВСУ признал сложную оперативную обстановку на направлении Харькова и отметил "тактические успехи" российских вооруженных сил.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что военные формирования "Север" России продвинулись глубже в оборону противника и захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области.
Глава региональной администрации РФ Виталий Ганчев заявил, что военные силы России уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, однако спустя три месяца президент России Владимир Путин отметил, что украинское контрнаступление не просто не увенчалось успехом, а "полностью провалилось".
В январе Путин подчеркнул, что контрнаступление Украины провалилось, инициатива перешла в руки Российских Вооруженных Сил, и если ситуация продолжится в таком ключе, возникнет вопрос о сохранении государственности Украины.
По словам бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, который выступил 19 декабря 2023 года, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Шойгу также отметил, что поставки вооружения из Запада и привлечение стратегических резервов украинским командованием не повлияли на обстановку на поле боя.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В НАТО назвали РФ "долгосрочной опасностью"
НАТО считает, что Россия будет представлять "долгосрочную опасность и значительный вызов" независимо от развития ситуации на Украине.
Ульянов: Запад отвлекает от себя внимание в украинской трагедии
Заявление представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова было опубликовано постпредством России в Telegram.
В летнем сезоне полеты на Шри-Ланку организует только туроператор Библио-Глобус
В текущем летнем сезоне только туроператор Библио-Глобус организует полеты из Москвы на Шри-Ланку, используя рейсы "Аэрофлота", с сокращением частоты рейсов с трех до двух раз в неделю.
JЕСН: у мужчин сахарный диабет чаще вызывает осложнения на сердце и почки
Ученые отмечают, что диабетом одинаково заболевают как женщины, так и мужчины. Но у последних он дает ряд осложнений на органы