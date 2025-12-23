Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Армения
Армения
© commons.wikimedia.org by Armenak Margarian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:18

Высечены в скалах и ущельях: монастыри Армении, от которых мурашки

Монастырь Гегард вырубили в базальтовых скалах ущелья Азат

Армения — страна, где монастыри стали не просто религиозными центрами, а живыми хранителями истории и культуры. С IV века, когда здесь было принято христианство, эти комплексы формировали облик нации, переживали войны, землетрясения и смену эпох. Сегодня многие из них признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО и по-прежнему остаются местами силы. Об этом сообщает издание Figaro.

Монастырь Гегард, Центральная Армения

Гегард — один из самых необычных монастырей страны, где архитектура буквально срастается с природой. Комплекс расположен в ущелье реки Азат и частично вырублен прямо в базальтовых скалах. Его история начинается с IV века, когда здесь существовала скромная пещерная часовня, посвящённая Святому Григорию.

Название монастыря переводится как "Копьё" и связано с реликвией — Копьём Судьбы, которым, по преданию, был пронзён Христос. В XIII веке под руководством архитектора Гальдзака в скале были вырезаны три часовни, прославившиеся своей акустикой.

"Акустика здесь словно обнимает тебя, это уникально", — говорит солистка Ана Навасардиан в интервью Радио Свободная Европа.

В одной из часовен, Авазан, святая вода сочится прямо из камня, а на стене сохранилась скромная надпись мастера: "Помните меня иногда, пожалуйста".

Монастырь Татев, Южная Армения

Путь к Татеву сам по себе становится частью впечатления. Сегодня к монастырю можно добраться по канатной дороге "Крылья Татева", которая проходит над ущельем Воротан и считается самой длинной двусторонней в мире. Сам комплекс был основан в IX веке и быстро превратился в центр духовной и интеллектуальной жизни.

В XIV-XV веках здесь действовал один из первых университетов Армении, где изучали философию, науку и искусство. До наших дней сохранились фрески и резьба, позволяющие представить богатую духовную жизнь средневекового общества.

"Татев — это не просто монастырь IX века; это жилое место, — говорит представитель информационного центра монастыря Анна Аршакян. — Люди приезжают сюда, чтобы почувствовать связь с культурой и встретиться с отцом Микайелом, без которого это место не было бы таким живым".

Монастырь Нораванк, Южная Армения

Нораванк расположен в узком ущелье Амагу и особенно впечатляет на рассвете и закате, когда красные скалы окрашиваются золотым светом. Основные постройки относятся к XIII веку и выполнены в характерном армянском стиле.

Самая узнаваемая деталь комплекса — внешняя каменная лестница, ведущая в верхний молитвенный зал. С монастырем связана легенда о хранении Истинного Креста, хотя исторически подтверждена его роль как крупного религиозного и образовательного центра.

Окрестности Нораванка популярны у любителей пеших прогулок. Тропы ведут к смотровым площадкам, где среди скал можно увидеть древние хачкары и панорамы ущелья.

Санахин и Хагпат, Северная Армения

На севере страны, по обе стороны ущелья Дебед, расположены два монастыря X века — Санахин и Хагпат. Вместе они образуют единый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и отражают интеллектуальный расцвет средневековой Армении.

Санахин традиционно ассоциировался с музыкой и книжным искусством, тогда как Хагпат был центром философии и науки. Несмотря на различия, оба комплекса объединяет изысканная архитектура, базальтовые стены и множество тонко вырезанных хачкаров.

Между монастырями проходит древняя тропа, сегодня известная как маршрут Всемирного наследия. Прогулка по ней позволяет буквально пройти по следам монахов, которые веками преодолевали этот путь ради богослужений и праздников.

Монастыри Армении — это не только памятники прошлого, но и живые пространства, где история, вера и повседневная жизнь продолжают переплетаться. Именно поэтому путешествие по этим местам даёт редкую возможность почувствовать глубину культуры первой христианской страны мира.

