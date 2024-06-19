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Глава МИД Армении Мирзоян посетит Литву 20 июня
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:22

Глава МИД Армении Мирзоян посетит Литву 20 июня

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян намерен посетить Литву 20 июня, по информации, полученной от пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства.

По сообщению пресс-службы МИД, двадцатого числа июня министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян совершит рабочую поездку в Вильнюс.

Предполагается, что состоятся встречи министра Мирзояна с высокопоставленными представителями власти Литвы, включая министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.

Согласно официальному пресс-релизу МИДа, после встречи министров запланирована совместная пресс-конференция, а также ожидается подписание меморандума о взаимопонимании.

Ранее пресс-секретарь МИДа Армении Ани Бадалян уведомила о том, что Арарат Мирзоян не примет участие в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Алматы.

Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)﻿

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