Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян намерен посетить Литву 20 июня, по информации, полученной от пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства.
По сообщению пресс-службы МИД, двадцатого числа июня министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян совершит рабочую поездку в Вильнюс.
Предполагается, что состоятся встречи министра Мирзояна с высокопоставленными представителями власти Литвы, включая министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.
Согласно официальному пресс-релизу МИДа, после встречи министров запланирована совместная пресс-конференция, а также ожидается подписание меморандума о взаимопонимании.
Ранее пресс-секретарь МИДа Армении Ани Бадалян уведомила о том, что Арарат Мирзоян не примет участие в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Алматы.
Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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