В России очень сожалеют о том, что Армения решила принять участие в саммите военно-политического союза НАТО, который проходит в Вашингтоне. Об этом информировал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Михаил Галузин отметил, что государство Армения на юго-западе Азии всё ещё пребывает членом международной региональной организации по обеспечению коллективной безопасности ОДКБ. Помимо этого, страна участвует в различных двусторонних договорённостях, направленных в первую очередь на военную сферу.

По мнению Михаила Галузина, вместо поиска решений насущных проблем, которые существуют у Армении, они избрали другой путь. Он также добавил, что в этом государстве склоняются к увеличению и расширению отношений с международной военно-политической организацией НАТО либо с некоторыми из её членов, имея в виду внедрение стандартов альянса, покупку вооружений и принятие участия в общих мероприятиях боевой подготовки. Михаил Галузин отдельно выделил участие государства в международной встречи глав государств НАТО, проходящий на данный момент. Замглавы МИД РФ заявил, что действия Армении вызывают у России глубочайшее сожаление.

По мнению замглавы МИД РФ, чем больше Армения взаимодействует с теми, кто хочет увидеть проигрыш России, тем больше она подвергает опасности стабильность на Южном Кавказе, что впоследствии может негативно отразиться и на самой Армении. Михаил Галузин также выразил свою уверенность в том, что понимающие происходящее политические деятели Армении осознают, что подразумевают собой эти необдуманные поступки.

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