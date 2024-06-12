Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
Армения может подписать мир с Азербайджаном
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:22

Армения может подписать мир с Азербайджаном

Премьер-министр страны Армения Никол Пашинян полагает, что документ о мире с Азербайджаном может быть подписан после окончательного уточнения деталей.

Седьмого июня МИД Армении огласил, что пришло время заключить мирное соглашение между двумя странами, и армянская сторона выразила свою готовность приступить к конструктивной и энергичной работе по завершению и подписанию этого соглашения в ближайший месяц.

По мнению Пашиняна, контекст соглашения о прекращении военных действий уже подкреплен достаточно исчерпывающе, чтобы приступить к его подписанию, доведя до ума все детали, основываясь на ранее достигнутых двусторонних соглашениях.

Глава правительства также не исключил возможности открытия транспортных маршрутов с Азербайджаном до подписания мирного договора.

По его словам, между странами может наступить настоящий мир, который приведет к составлению и подписанию мирного соглашения.

Пашинян добавил, что когда Армения и Азербайджан официально признают территориальную целостность друг друга и откажутся от военных претензий или угроз применения силы, все остальные спорные вопросы будут решены.

Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)﻿

Мир

Евросоюз и Китай на пороге торговой войны

Евросоюз и Китай на пороге торговой войны

Евросоюз, начиная с 4 июля, увеличил пошлины на ввоз китайских электрических машин до 38,1 процента, что вызвало негодование в Пекине, по информации издания Politico.

Читать полностью
Блинкен: Позиция ХАМАС по перемирию вызывает вопросы

Блинкен: Позиция ХАМАС по перемирию вызывает вопросы

Позиция ХАМАС относительно предложения о перемирии вызывает сомнения в их честности, последующие изменения в предложении убедят мировое сообщество в том, что именно на палестинской стороне лежит ответственность за конфликт, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Читать полностью

Общество

Врач Алтунин: мужчины в четыре раза чаще женщин заболевают раком почки

Врач Алтунин: мужчины в четыре раза чаще женщин заболевают раком почки

Врач-онкоуролог Денис Алтунин заявил, что за последнее время мужчины стали чаще заболевать раком почки, данное заболевание диагностируется у мужчин в четыре раза чаще женщин

Читать полностью
IT-эксперт Муртазин: блокировка звонков из-за границы не поможет в борьбе с мошенниками

IT-эксперт Муртазин: блокировка звонков из-за границы не поможет в борьбе с мошенниками

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что блокировка звонков из-за границы не окажет эффекта в борьбе с мошенниками.

Читать полностью

Новости