Премьер-министр страны Армения Никол Пашинян полагает, что документ о мире с Азербайджаном может быть подписан после окончательного уточнения деталей.



Седьмого июня МИД Армении огласил, что пришло время заключить мирное соглашение между двумя странами, и армянская сторона выразила свою готовность приступить к конструктивной и энергичной работе по завершению и подписанию этого соглашения в ближайший месяц.



По мнению Пашиняна, контекст соглашения о прекращении военных действий уже подкреплен достаточно исчерпывающе, чтобы приступить к его подписанию, доведя до ума все детали, основываясь на ранее достигнутых двусторонних соглашениях.



Глава правительства также не исключил возможности открытия транспортных маршрутов с Азербайджаном до подписания мирного договора.



По его словам, между странами может наступить настоящий мир, который приведет к составлению и подписанию мирного соглашения.



Пашинян добавил, что когда Армения и Азербайджан официально признают территориальную целостность друг друга и откажутся от военных претензий или угроз применения силы, все остальные спорные вопросы будут решены.

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