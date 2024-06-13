Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по странам СНГ, о действиях армянского правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна, специально для Newsinfo.Ru.

В вопросе действий армянского правительства и решений о возможном выходе из состава ОДКБ Суздальцев обратил внимание на то, что Армения решила воспользоваться "окном возможностей", которое открылось благодаря занятности России на фронтах СВО.

В контексте "ухода Армении на Запад" эксперт отметил, что в некоторой степени Армения совершает геополитический переворот, но с другой стороны — можно наблюдать нейтралитет армян, подтверждающий теорию "иждинечества".

" Но, с другой стороны, то, что наблюдаем, и зная политический нейтралитет армян, традиции иждивенчества, также такую теорию малых государств, мы утверждаемся, что, да, сейчас Армения уходит из стадии примыкания к нам, ОДКБ, все остальное, Евразийский экономический союз, везде Армения присутствует. Ей это было очень выгодно. Хотя она все равно сохраняла некую свободу рук. Она была в восточном партнерстве. Но, тем не менее. Дальше переходит из примыкания в политику балансирования. Это очень выгодно. Этим долго занимались Украина и Белоруссия до 2020 года", — продолжает Суздальцев.

Кроме этого, политолог указывает на то, что Армения, всей своей политикой, пытается укрепить позицию нейтралитета, в открытую не переходя в НАТО, несмотря на то, что самому блоку хотелось бы иметь в Закавказском регионе "второй фронт" поддержки Украины.

"Хотя они как-то так уже убедились, что не получается. Надо навязать себя Западу. Западу Армения, естественно, не нужна, как, в принципе, и Грузия. Но в данный момент фактически, когда идут бои на Украине, то, конечно, такой удар по России в спину был бы не плох, как считают на Западе. И они эти знаки внимания Армении уделяют", — указывает на отношения Армении и стран Запада политолог.

Рассуждая о возможностях армянской оппозиции, Суздальцев сказал не ориентироваться на﻿ нее по причине слабости самой оппозиции.

"Я сразу скажу, чтобы не возникало никаких вопросов. Не очень надо на это ориентироваться. Не стоит. Оппозиция там слабая. У нее нет такой возможности давить на правительство. Надо сказать, что армянское общество настроено антироссийски в основном. Традиция постсоветская — во всем обвинена Москва. И в Карабахе, который они сами не признали, и то, что сейчас решается вопрос нашей воинской силы, которая находится в Армении. Хотя мы прекрасно понимаем, что какой смысл в этой силе, если Армения признала границы Азербайджана с 1991 года. Во всем обвиняемся мы. Поэтому оппозиция там бурная", — подытожил мысль про оппозицию Суздальцев.

Говоря о возможности выхода Армении из ОДКБ и агрессивной риторике по отношению к Белоруссии и президенту страны Александру Лукашенко в частности, Суздальцев указал на то, что Белоруссия, являясь членом ОДКБ, поддерживала Азербайджан в военном плане и продолжала сотрудничать в экономическом.

"И вот тут возникают всякие варианты, что вы спрашиваете, такое блуждание: то мы против ОДКБ, то мы замораживаем, то мы уйдем, то мы остаемся. Выяснили, что у нас проблема с Белоруссией. Для нас, для специалистов по этой части, это давно не тайна. На самом деле, армяне мирно согласились с тем, что Лукашенко как один из членов ОДКБ, тем не менее, всегда поддерживал особые отношения с Азербайджаном, пользовался деньгами Азербайджана, получал нефть Азербайджана, естественно, поставлял оружие в Азербайджан, являясь членом ОДКБ. И, в частности, действительно в войне 2020 года Лукашенко подталкивал Азербайджан. И армян это очень беспокоило, потому что они же тоже члены ОДКБ. Получается, член ОДКБ интригует против других членов ОДКБ", — продолжил эксперт.

Кроме этого, по словам Суздальцева, на позицию Пашиняна и армянского правительства в целом могла повлять недавня поездка Лукашенко в Баку и Нагорный Карабах.

"Лукашенко посетил Баку и съездил в Нагорный Карабах, которого уже нет у армян. И там высказал очень оскорбительные вещи в отношении не просто Пашиняна (это еще ладно), он оскорбил армян как народ и армянское национальное государство. Но он себе такие вещи позволяет, — указал эксперт.

Рассуждая о дальнейшей политике Армении, Суздальцев вновь указал на значение действий Лукашенко и судьбы Армении в составе ОДКБ, эксперт обозначил эту ситуацию как "скандал регионального, солидного масштаба". По словам политолога, Лукашенко должен извиниться перед Арменией, но не пойдет на это.

" Я скажу, что это дело тупиковое, потому что Лукашенко не признавался в чем-то, никогда не извинялся. Никогда. Я занимаюсь им 30 лет. Как это будет происходить? Скорее всего, Лукашенко обратится к Путину, и Россия будет извиняться за Лукашенко привычно и традиционно. Может быть, и денег будет давать, чтобы ситуацию стабилизировать. Но политика Армении будет такая лавирующая. Она будет вытряхать из нас какие-то признания. Пашиняну нужно вытряхнуть из России признание, что мы были не правы, что мы бросили Армению в тяжелый момент, что когда армяне отказались воевать, надо было нам воевать, погибать за армян", — продолжает Суздальцев.

В дальнейшем, по словам Суздальцева, Армения попытается в этом контексте Армения попытается добиться извенений от России, как делали некоторые страны Закавказье и Азиатского региона ранее.

" И вот эти ежедневные скандалы, которые провоцирует Пашинян, это как раз демонстрация того, что Россия схватится за голову и скажет "ой, как же нам жить без Армении, это же важнейшее государство мира", надо пойти, упасть на колени. И они этого ждать от нас. "Вы простите за нашего дурака Лукашенко". Извините, пожалуйста. Эту фразу вычеркните. "Вот возьмите денежку, что-то еще. Мы на все готовы". И тому подобное. Они ставят Россию на место. Нам кажется диковатым. Но нам как специалистам настолько это знакомо. Нас ставил на место Таджикистан и так далее. Грузия постоянно ставила нас на место. Для них это обычное дело, они к этому привычны", — закончил Суздальцев.

Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)﻿