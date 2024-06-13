Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по странам СНГ, о действиях армянского правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна, специально для Newsinfo.Ru.
В вопросе действий армянского правительства и решений о возможном выходе из состава ОДКБ Суздальцев обратил внимание на то, что Армения решила воспользоваться "окном возможностей", которое открылось благодаря занятности России на фронтах СВО.
В контексте "ухода Армении на Запад" эксперт отметил, что в некоторой степени Армения совершает геополитический переворот, но с другой стороны — можно наблюдать нейтралитет армян, подтверждающий теорию "иждинечества".
" Но, с другой стороны, то, что наблюдаем, и зная политический нейтралитет армян, традиции иждивенчества, также такую теорию малых государств, мы утверждаемся, что, да, сейчас Армения уходит из стадии примыкания к нам, ОДКБ, все остальное, Евразийский экономический союз, везде Армения присутствует. Ей это было очень выгодно. Хотя она все равно сохраняла некую свободу рук. Она была в восточном партнерстве. Но, тем не менее. Дальше переходит из примыкания в политику балансирования. Это очень выгодно. Этим долго занимались Украина и Белоруссия до 2020 года", — продолжает Суздальцев.
Кроме этого, политолог указывает на то, что Армения, всей своей политикой, пытается укрепить позицию нейтралитета, в открытую не переходя в НАТО, несмотря на то, что самому блоку хотелось бы иметь в Закавказском регионе "второй фронт" поддержки Украины.
"Хотя они как-то так уже убедились, что не получается. Надо навязать себя Западу. Западу Армения, естественно, не нужна, как, в принципе, и Грузия. Но в данный момент фактически, когда идут бои на Украине, то, конечно, такой удар по России в спину был бы не плох, как считают на Западе. И они эти знаки внимания Армении уделяют", — указывает на отношения Армении и стран Запада политолог.
Рассуждая о возможностях армянской оппозиции, Суздальцев сказал не ориентироваться на нее по причине слабости самой оппозиции.
"Я сразу скажу, чтобы не возникало никаких вопросов. Не очень надо на это ориентироваться. Не стоит. Оппозиция там слабая. У нее нет такой возможности давить на правительство. Надо сказать, что армянское общество настроено антироссийски в основном. Традиция постсоветская — во всем обвинена Москва. И в Карабахе, который они сами не признали, и то, что сейчас решается вопрос нашей воинской силы, которая находится в Армении. Хотя мы прекрасно понимаем, что какой смысл в этой силе, если Армения признала границы Азербайджана с 1991 года. Во всем обвиняемся мы. Поэтому оппозиция там бурная", — подытожил мысль про оппозицию Суздальцев.
Говоря о возможности выхода Армении из ОДКБ и агрессивной риторике по отношению к Белоруссии и президенту страны Александру Лукашенко в частности, Суздальцев указал на то, что Белоруссия, являясь членом ОДКБ, поддерживала Азербайджан в военном плане и продолжала сотрудничать в экономическом.
"И вот тут возникают всякие варианты, что вы спрашиваете, такое блуждание: то мы против ОДКБ, то мы замораживаем, то мы уйдем, то мы остаемся. Выяснили, что у нас проблема с Белоруссией. Для нас, для специалистов по этой части, это давно не тайна. На самом деле, армяне мирно согласились с тем, что Лукашенко как один из членов ОДКБ, тем не менее, всегда поддерживал особые отношения с Азербайджаном, пользовался деньгами Азербайджана, получал нефть Азербайджана, естественно, поставлял оружие в Азербайджан, являясь членом ОДКБ. И, в частности, действительно в войне 2020 года Лукашенко подталкивал Азербайджан. И армян это очень беспокоило, потому что они же тоже члены ОДКБ. Получается, член ОДКБ интригует против других членов ОДКБ", — продолжил эксперт.
Кроме этого, по словам Суздальцева, на позицию Пашиняна и армянского правительства в целом могла повлять недавня поездка Лукашенко в Баку и Нагорный Карабах.
"Лукашенко посетил Баку и съездил в Нагорный Карабах, которого уже нет у армян. И там высказал очень оскорбительные вещи в отношении не просто Пашиняна (это еще ладно), он оскорбил армян как народ и армянское национальное государство. Но он себе такие вещи позволяет, — указал эксперт.
Рассуждая о дальнейшей политике Армении, Суздальцев вновь указал на значение действий Лукашенко и судьбы Армении в составе ОДКБ, эксперт обозначил эту ситуацию как "скандал регионального, солидного масштаба". По словам политолога, Лукашенко должен извиниться перед Арменией, но не пойдет на это.
" Я скажу, что это дело тупиковое, потому что Лукашенко не признавался в чем-то, никогда не извинялся. Никогда. Я занимаюсь им 30 лет. Как это будет происходить? Скорее всего, Лукашенко обратится к Путину, и Россия будет извиняться за Лукашенко привычно и традиционно. Может быть, и денег будет давать, чтобы ситуацию стабилизировать. Но политика Армении будет такая лавирующая. Она будет вытряхать из нас какие-то признания. Пашиняну нужно вытряхнуть из России признание, что мы были не правы, что мы бросили Армению в тяжелый момент, что когда армяне отказались воевать, надо было нам воевать, погибать за армян", — продолжает Суздальцев.
В дальнейшем, по словам Суздальцева, Армения попытается в этом контексте Армения попытается добиться извенений от России, как делали некоторые страны Закавказье и Азиатского региона ранее.
" И вот эти ежедневные скандалы, которые провоцирует Пашинян, это как раз демонстрация того, что Россия схватится за голову и скажет "ой, как же нам жить без Армении, это же важнейшее государство мира", надо пойти, упасть на колени. И они этого ждать от нас. "Вы простите за нашего дурака Лукашенко". Извините, пожалуйста. Эту фразу вычеркните. "Вот возьмите денежку, что-то еще. Мы на все готовы". И тому подобное. Они ставят Россию на место. Нам кажется диковатым. Но нам как специалистам настолько это знакомо. Нас ставил на место Таджикистан и так далее. Грузия постоянно ставила нас на место. Для них это обычное дело, они к этому привычны", — закончил Суздальцев.
Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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