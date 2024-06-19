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Армения не примет участия в собрании стран ОДКБ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:20

Армения не примет участия в собрании стран ОДКБ

Глава Министерства Иностранных Дел Армении Арарат Мирзоян пропустит предстоящее заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, как сообщила пресс-секретарь армянского ведомства внешней политики Ани Бадалян.

По словам Бадалян, Мирзоян не примет участие в собрании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое запланировано на 21 июня в Алма-Ате.

Эту информацию армянская пресс-служба распространила через местное государственное агентство "Арменпресс".

Предварительно официальный представитель МИД России Мария Захарова уведомила, что с 20 по 21 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании Совета министров иностранных дел ОДКБ под председательством Республики Казахстан в столице Казахстана.

Захарова подчеркнула, что главы министерств иностранных дел государств — участников ОДКБ проведут обмен мнениями о текущем положении на международной и региональной аренах, обобщат результаты разнообразного сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудят механизмы укрепления координации внешней политики.

Представители ведомств планируют утвердить несколько проектов и решений, которые впоследствии будут поданы на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, когда это будет считаться необходимым.

В феврале 2024 года он заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Также в марте армянский премьер отметил, что Армения покинет ОДКБ, если организация не ответит на вопросы, возникшие со стороны Еревана по поводу суверенных территорий страны.

Предварительно армянская сторона прекратила участие в мероприятиях ОДКБ.

Среди стран-участниц ОДКБ находятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)﻿

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