Глава Министерства Иностранных Дел Армении Арарат Мирзоян пропустит предстоящее заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, как сообщила пресс-секретарь армянского ведомства внешней политики Ани Бадалян.



По словам Бадалян, Мирзоян не примет участие в собрании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое запланировано на 21 июня в Алма-Ате.



Эту информацию армянская пресс-служба распространила через местное государственное агентство "Арменпресс".



Предварительно официальный представитель МИД России Мария Захарова уведомила, что с 20 по 21 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании Совета министров иностранных дел ОДКБ под председательством Республики Казахстан в столице Казахстана.



Захарова подчеркнула, что главы министерств иностранных дел государств — участников ОДКБ проведут обмен мнениями о текущем положении на международной и региональной аренах, обобщат результаты разнообразного сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудят механизмы укрепления координации внешней политики.



Представители ведомств планируют утвердить несколько проектов и решений, которые впоследствии будут поданы на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, когда это будет считаться необходимым.



В феврале 2024 года он заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Также в марте армянский премьер отметил, что Армения покинет ОДКБ, если организация не ответит на вопросы, возникшие со стороны Еревана по поводу суверенных территорий страны.



Предварительно армянская сторона прекратила участие в мероприятиях ОДКБ.



Среди стран-участниц ОДКБ находятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)﻿