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Армения приняла участие в саммите НАТО
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Армения приняла участие в саммите НАТО

Министр внешних дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в официальном приеме в Вашингтоне, организованном в честь 75-летия НАТО по приглашению президента США Джо Байдена.

Данные о событии были предоставлены пресс-службой армянского внешнеполитического ведомства.

Мирзоян прибыл в США для участия в саммите альянса Североатлантического договора. Отмечается, что мероприятие состоялось во вторник.

По информации, содержащейся в официальном сообщении, 9 июля в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян присутствовал на официальном приеме, приуроченном к 75-летию создания НАТО.

На встрече министр Мирзоян провел переговоры с представителями стран-членов и партнеров альянса.

В частности, в ходе обмена мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее отмечал, что страна активно развивает экономику, политику и обеспечение безопасности, стремясь к диверсификации и привлечению партнеров не только на Западе, но и в Азии.

Григорян подчеркнул, что страны Запада не навязывают Армении враждебные отношения с Россией.

Предварительно заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что приглашение Армении и Азербайджана на саммит НАТО со стороны США направлено на отрыв этих стран от России.

Фото: commons. wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)﻿

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