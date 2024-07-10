Министр внешних дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в официальном приеме в Вашингтоне, организованном в честь 75-летия НАТО по приглашению президента США Джо Байдена.
Данные о событии были предоставлены пресс-службой армянского внешнеполитического ведомства.
Мирзоян прибыл в США для участия в саммите альянса Североатлантического договора. Отмечается, что мероприятие состоялось во вторник.
По информации, содержащейся в официальном сообщении, 9 июля в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян присутствовал на официальном приеме, приуроченном к 75-летию создания НАТО.
На встрече министр Мирзоян провел переговоры с представителями стран-членов и партнеров альянса.
В частности, в ходе обмена мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее отмечал, что страна активно развивает экономику, политику и обеспечение безопасности, стремясь к диверсификации и привлечению партнеров не только на Западе, но и в Азии.
Григорян подчеркнул, что страны Запада не навязывают Армении враждебные отношения с Россией.
Предварительно заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что приглашение Армении и Азербайджана на саммит НАТО со стороны США направлено на отрыв этих стран от России.
Фото: commons. wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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