Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, рассказывая про работу миссии ЕС в Армении, сообщил, что есть вероятность, что Запад осуществляет сбор разведданных в отношении объектов России, а также стран, которые граничат с Арменией. Об этом он информировал РИА Новости.
Михаил Галузин в очередной раз заявил, что в Российской Федерации плохо относятся к работе регионального интеграционного объединения ЕС, которая осуществляется им в государстве на юго-западе Азии, расположенном на юге Закавказья. По его мнению, цели у Европейского союза ясны. Михаил Галузин считает, что объединение намерено закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнёров и некоторых приграничных стран, таких как Российская Федерация. Помимо РФ в список попал Иран, находящийся в Передней Азии, а также государство к югу от Чёрного моря, занимающее полуостров Малая Азия, — Турция.
Однако каких-либо видимых итогов деятельности Европейского союза пока не наблюдается. По его данным, они направляют всю полученную документацию прямиком в столицу Бельгии. Он также добавил, что они не считают нужным предоставлять эти данные даже самой Армении. В конце Михаил Галузин выразил свою уверенность, опираясь на определённые основания, что крупнейшее интеграционное объединение европейских государств собирает информацию об объектах Российской Федерации, а также о соседних с Арменией территориях.
Фото: Samovarov S. I. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
МИД: РФ надеется, что конфликт Еревана и Минска вскоре завершится
В России надеются, что неполадки между Ереваном и Минском как можно быстрее завершаться. Об этом информировал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Виктор Орбан и Дональд Трамп обменялись идеями о компромиссе на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по окончании саммита НАТО провел переговоры с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Профессор Дехтярь: в России подорожает внутренний туризм
Госдума поддержала поправки в Налоговый кодекс РФ, позволяющие местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, де-юре, заменит курортный сбор. В эксклюзивном интервью NewsInfo оценку регулирующего воздействия на отрасль принятых нововведений даёт профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.
NatPhys: создана экзотическая форма материи
Ученые из Китая, Австрии и Дании создали экзотическую форму материи, называемую "кристаллом времени", используя лазерное излучение для возбуждения атомов рубидия до состояния Ридберга.