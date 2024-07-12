Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, рассказывая про работу миссии ЕС в Армении, сообщил, что есть вероятность, что Запад осуществляет сбор разведданных в отношении объектов России, а также стран, которые граничат с Арменией. Об этом он информировал РИА Новости.

Михаил Галузин в очередной раз заявил, что в Российской Федерации плохо относятся к работе регионального интеграционного объединения ЕС, которая осуществляется им в государстве на юго-западе Азии, расположенном на юге Закавказья. По его мнению, цели у Европейского союза ясны. Михаил Галузин считает, что объединение намерено закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнёров и некоторых приграничных стран, таких как Российская Федерация. Помимо РФ в список попал Иран, находящийся в Передней Азии, а также государство к югу от Чёрного моря, занимающее полуостров Малая Азия, — Турция.

Однако каких-либо видимых итогов деятельности Европейского союза пока не наблюдается. По его данным, они направляют всю полученную документацию прямиком в столицу Бельгии. Он также добавил, что они не считают нужным предоставлять эти данные даже самой Армении. В конце Михаил Галузин выразил свою уверенность, опираясь на определённые основания, что крупнейшее интеграционное объединение европейских государств собирает информацию об объектах Российской Федерации, а также о соседних с Арменией территориях.

Фото: Samovarov S. I. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)