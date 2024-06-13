Армения отозвала своего посла в Беларуси для дальнейших консультаций в Ереване, - Сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
Это решение последовало за заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ни он, ни другие официальные представители Армении не посетят Беларусь до тех пор, пока президентом страны остается Александр Лукашенко.
Пашинян выразил недовольство тем, что Лукашенко, будучи членом ОДКБ, высказывал поддержку Азербайджану во время карабахского конфликта. Он побъявил Лукашенко в том, что тот "желал победы Азербайджана" и "участвовал в подготовке войны".
Пашинян также заявил, что отношения в рамках ОДКБ могут измениться, если Беларусь выйдет из организации или Лукашенко принесет публичные извинения, которые будут приняты армянским народом.
Напомним, что весной, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Лукашенко заявил, что Азербайджан одержал победу в войне, и это "очень важно".
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