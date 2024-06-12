Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
В Армении полиция начала применять слезоточивый газ против митингующих
  1. Главная
  2. Мир
  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 19:32

В Армении полиция начала применять слезоточивый газ против митингующих

В Ереване произошли столкновения между полицией и демонстрантами, собравшимися у здания парламента во время "правительственного часа" с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих, которые пытались прорвать оцепление и ворваться в парламент.

Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что полиция действует в рамках закона. Между тем, в социальных сетях появились фотографии пострадавших граждан, получивших травмы от применения светошумовых гранат.

Ранее сообщалось, что в ходе протестного движения возле парламента Армении были задержаны шестьдесят участников.

Протестующие во главе с архиепископом Галстаняном, требуют отставки правительства и премьер-министра Армении. Объект недовольства бастующих — делимитация границ с Азербайджаном.

Ночью на 10 Июня перед зданием парламента бастующими были устроен палаточный лагерь.

Фото: Ավետիսյան91 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Писториус допустил, что ВС РФ смогут атаковать территории НАТО с 2029 года

Писториус допустил, что ВС РФ смогут атаковать территории НАТО с 2029 года

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что необходимо учитывать возможность того, что Москва будет в состоянии атаковать одну из стран блока НАТО с 2029 года

Читать полностью
Полковник ВС США Уилкерсон: США ослабли со времён Карибского кризиса

Полковник ВС США Уилкерсон: США ослабли со времён Карибского кризиса

Отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон заявил, что геополитическая ситуация относительно Кубы, куда прибыл ВМФ России, напоминает Карибский кризис 1962-го. Однако Штаты больше не обладают той же мощью, что и в эпоху холодной войны.

Читать полностью

Общество

Врач Козлова: дождливая погода повышает риск обострения хронических заболеваний

Врач Козлова: дождливая погода повышает риск обострения хронических заболеваний

Влажная и дождливая погода может усугубить проблемы с легкими, в то время как резкое понижение температур может спровоцировать сердечный приступ.

Читать полностью
Дептранс призвал жителей не парковать машины под деревьями

Дептранс призвал жителей не парковать машины под деревьями

Московский Департамент транспорта призвал водителей воздержаться от парковки автомобилей под деревьями в связи с обильными дождями.

Читать полностью

Новости