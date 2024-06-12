В Ереване произошли столкновения между полицией и демонстрантами, собравшимися у здания парламента во время "правительственного часа" с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих, которые пытались прорвать оцепление и ворваться в парламент.
Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что полиция действует в рамках закона. Между тем, в социальных сетях появились фотографии пострадавших граждан, получивших травмы от применения светошумовых гранат.
Ранее сообщалось, что в ходе протестного движения возле парламента Армении были задержаны шестьдесят участников.
Протестующие во главе с архиепископом Галстаняном, требуют отставки правительства и премьер-министра Армении. Объект недовольства бастующих — делимитация границ с Азербайджаном.
Ночью на 10 Июня перед зданием парламента бастующими были устроен палаточный лагерь.
Фото: Ավետիսյան91 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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