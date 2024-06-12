В ходе протестного митинга возле парламентского здания Армении были задержаны шестьдесят участников протеста. В это время там проходило заседание "правительственный час" с участием премьер-министра Никола Пашиняна.
Из министерства внутренних дел Армении поступила информация, что в результате игнорирования законных указаний полицейских, было задержано шестьдесят человек.
В ночь на десятое июня протестующие заблокировали одну из центральных улиц Еревана, Баграмяна проспект, разместив перед парламентом палатки. Они выступают за отставку Пашиняна.
Ведущий протестных акций в Армении, архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, призвал парламент страны собраться на специальное заседание для обсуждения вопроса об отставке нынешнего кабинета министров и Премьер-министр Республики Армения Никола Пашиняна.
Четвертого мая архиепископ Галстанян, получив благословение от католикоса всех армян Гарегина Второго, начал серию протестных акций в столице Армении, выражая несогласие с действиями правительства по делимитации границ с Азербайджаном.
Двадцать шестого мая, на оппозиционном собрании в центре Еревана, было предложено выдвинуть Галстаняна на пост премьер-министра Армении.
Фото: Pandukht (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Армении полиция начала применять слезоточивый газ против митингующих
В Ереване произошли столкновения между полицией и демонстрантами, собравшимися у здания парламента во время "правительственного часа" с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих, которые пытались прорвать оцепление и ворваться в парламент.
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