В ходе протестного митинга возле парламентского здания Армении были задержаны шестьдесят участников протеста. В это время там проходило заседание "правительственный час" с участием премьер-министра Никола Пашиняна.

Из министерства внутренних дел Армении поступила информация, что в результате игнорирования законных указаний полицейских, было задержано шестьдесят человек.

В ночь на десятое июня протестующие заблокировали одну из центральных улиц Еревана, Баграмяна проспект, разместив перед парламентом палатки. Они выступают за отставку Пашиняна.

Ведущий протестных акций в Армении, архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, призвал парламент страны собраться на специальное заседание для обсуждения вопроса об отставке нынешнего кабинета министров и Премьер-министр Республики Армения Никола Пашиняна.

Четвертого мая архиепископ Галстанян, получив благословение от католикоса всех армян Гарегина Второго, начал серию протестных акций в столице Армении, выражая несогласие с действиями правительства по делимитации границ с Азербайджаном.

Двадцать шестого мая, на оппозиционном собрании в центре Еревана, было предложено выдвинуть Галстаняна на пост премьер-министра Армении.

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