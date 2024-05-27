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Люди перекрывают улицы Еревана, протестуя против Пашиняна
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:31

Люди перекрывают улицы Еревана, протестуя против Пашиняна

В понедельник в Армении начались массовые акции протеста против действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Люди вышли на улицы по призыву лидера оппозиционного движения, архиепископа Баграта Галстаняна. Протестующие блокируют дороги в столице страны и межгосударственную трассу на Иран в черте города Аштарак.

По разным данным, полиция задержала около 200 человек, которые не выполнили "законные требования сотрудников полиции".

Армянская апостольская церковь может являться "агентом влияния" с исторических времён, считает премьер Пашинян, говоря о протестах оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины".

Фото: пресс-служба президента России ( Creative Commons Attribution 4.0)

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