В понедельник в Армении начались массовые акции протеста против действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Люди вышли на улицы по призыву лидера оппозиционного движения, архиепископа Баграта Галстаняна. Протестующие блокируют дороги в столице страны и межгосударственную трассу на Иран в черте города Аштарак.
По разным данным, полиция задержала около 200 человек, которые не выполнили "законные требования сотрудников полиции".
Армянская апостольская церковь может являться "агентом влияния" с исторических времён, считает премьер Пашинян, говоря о протестах оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины".
Фото: пресс-служба президента России ( Creative Commons Attribution 4.0)
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