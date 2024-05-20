В Армении полиция жёстко задерживает участников протестов против делимитации границы с Азербайджаном.

Активисты требуют разрешить им пройти в село Киранц, расположенное недалеко от границы с Азербайджаном. Они также призывают полицию пропустить в село журналистов.

Протестующие не согласны с односторонней делимитацией и демаркацией границы между странами. Они выступают за более активное участие в этом процессе.

В конце апреля многочисленные акции протеста против делимитации границы прошли в столице Армении и во многих её областях.

Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)