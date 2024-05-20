В Армении полиция жёстко задерживает участников протестов против делимитации границы с Азербайджаном.
Активисты требуют разрешить им пройти в село Киранц, расположенное недалеко от границы с Азербайджаном. Они также призывают полицию пропустить в село журналистов.
Протестующие не согласны с односторонней делимитацией и демаркацией границы между странами. Они выступают за более активное участие в этом процессе.
В конце апреля многочисленные акции протеста против делимитации границы прошли в столице Армении и во многих её областях.
Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
Ван И: Китай готов усилить стратегическое сотрудничество с Россией
Пекин выразил готовность усилить стратегическое сотрудничество с Москвой и оказать твёрдую поддержку Казахстану в защите суверенитета. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с Касым-Жомартом Токаевым.
Глава Минтранспорта Турции заявил, что вертолёт с Раиси не подавал сигналов
Вертолёт, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал сигналов, заявили в Минтранспорта Турции. Система передачи аварийного сигнала была отключена.
Глава Space Travel Мурадян: сэкономить на поездке в Европу можно при помощи лоукостеров
Несмотря на визовые и логистические сложности россияне всё равно будут ездить в Европу, при этом есть возможность сэкономить на таких поездках. Способы в беседе с NewsInfo.Ru назвал генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
Актриса Татьяна Васильева заявила, что не пьёт таблетки после 5 перелома
Народная артистка РФ Татьяна Васильева получила травму ноги в ходе спектакля в Сочи и вот уже третью неделю лежит на больничном. В студии шоу "Звёзды сошлись" актриса поделилась деталями происшествия.