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Армения обсуждает вступление в ЕС
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:47

Армения обсуждает вступление в ЕС

Слушания относительно проведения в Армении референдума о присоединении к Европейскому союзу запланированы на 21 июня в парламенте республики, сообщили в понедельник в официальном информационном отделе законодательного органа.

Согласно официальному заявлению, постоянная комиссия Национального собрания по европейской интеграции проведет парламентские слушания на тему "Идея о проведении консультации о присоединении Армении к ЕС" в 11:00 (10:00 мск). Инициативу о проведении слушаний выдвинула Платформа демократических сил и представители общественных организаций.

Представлено, что председатель профильной комиссии Арман Егоян, представляющий правящую партию "Гражданский договор", и члены комиссии приветствуют идею проведения парламентских слушаний.

В сообщении отмечается, что высказывалась точка зрения о том, что результаты голосования могут послужить ориентиром для политических сил, участвующих в предстоящих выборах.

В марте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World, что в свете сложностей, с которыми столкнулся Ереван за последние три-четыре года, в стране серьезно обсуждаются новые перспективы, включая идею вступления в ЕС.

По его мнению, у армянского народа присутствует стремление к Европе.

Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)﻿

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