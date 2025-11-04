Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнения с гантелями
Упражнения с гантелями
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 1:10

Упругие руки и красивая осанка: простая тренировка с гантелями, которая меняет тело за месяц

Программа пилатеса Лары Хадсон помогает улучшить тонус рук и осанку за четыре недели

Когда речь заходит о красивых руках, важны не только мышцы, но и осанка, равновесие и контроль тела. Фитнес-тренер и инструктор по пилатесу Лара Хадсон, владелица центра Mercury Fitness в Сан-Франциско, создала эффективный комплекс, который укрепляет руки и плечи, одновременно вовлекая мышцы корпуса.

"Вы прорабатываете каждый сантиметр верхней части тела — от бицепсов до спины, при этом активно работает пресс и бёдра", — отметила тренер Лара Хадсон.

Этот подход позволяет не только избавиться от дряблости в области рук, но и улучшить координацию движений и стойкость тела.

Основной принцип программы

Для выполнения комплекса понадобятся лёгкие гантели — весом не более 1,5 кг. Заниматься нужно три раза в неделю, выбирая непоследовательные дни. Каждое упражнение выполняется по два подхода по 10 повторений. Через 3-4 недели результат будет заметен: руки станут подтянутыми, а плечи — выразительными.

Хадсон советует постоянно удерживать мышцы живота в напряжении, чтобы стабилизировать корпус и не перегружать шею. Плечи должны быть слегка отведены назад и вниз — это поможет избежать травм и направит нагрузку точно в целевые зоны.

Советы шаг за шагом

1. Пилот-истребитель

Это упражнение прорабатывает плечи, косые мышцы и спину. Встаньте, ноги на ширине бёдер, слегка согните колени. В руках — по одной гантели. Наклонитесь вперёд под небольшим углом, руки разведите в стороны до уровня плеч, ладони вперёд. Поворачивайте корпус влево, позволяя рукам следовать за движением, затем возвращайтесь в центр и выполните поворот вправо.

2. Баланс на бицепсы

Упражнение укрепляет руки и пресс. Сядьте, согните колени, ступни держите вместе. Наклонитесь назад примерно на 45°, поднимите ноги, удерживая равновесие. Вытяните руки вперёд, ладони вверх. Согните руки к голове, сохраняя корпус неподвижным, затем выпрямите. Работают не только бицепсы, но и мышцы пресса, отвечающие за стабилизацию.

3. Силовой "флай"

Лягте на спину, согните ноги, стопы на полу. Возьмите гантели и разведите руки в стороны, ладони вверх. Оттолкнитесь пятками и поднимите таз как можно выше. На подъёме подтяните левое колено к груди и соедините ладони перед собой, затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой.

4. Выпад с молотковым ударом

Эта вариация тренирует плечи, трицепсы и ягодицы. Сделайте выпад вперёд правой ногой так, чтобы бедро оказалось параллельно полу. В левой руке держите гантель, правая опирается на переднее бедро. Подтяните левый локоть к рёбрам, затем выпрямите руку назад, как будто отбиваете удар. Верните корпус в вертикальное положение и поднимите руку над головой. После 10 повторов смените сторону.

5. Скручивание корпуса

Станьте на колени, гантели в обеих руках, руки опущены. Поднимите их до уровня плеч, ладони вверх. Немного отклонитесь назад, поверните корпус влево, затем вправо. Это движение развивает гибкость спины и укрепляет косые мышцы живота.

6. "Закат-рассвет"

Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер. Медленно наклоняйтесь вперёд, опуская голову и руки вниз по направлению к полу. Сделайте паузу, затем плавно поднимайтесь, поднимая руки до уровня плеч. Ладони поверните внутрь, прогнитесь в спине и заведите руки немного назад, ладонями вверх. Это упражнение не только формирует плечи, но и улучшает подвижность позвоночника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком тяжёлые гантели.
    Последствие: перегрузка суставов и растяжение мышц.
    Альтернатива: выбирайте вес, при котором чувствуете усталость к последним повторам, но сохраняете технику.

  • Ошибка: пренебрегать дыханием.
    Последствие: головокружение и потеря концентрации.
    Альтернатива: вдыхайте при расслаблении, выдыхайте при усилии.

  • Ошибка: сутулиться при выполнении движений.
    Последствие: перенапряжение шеи и спины.
    Альтернатива: следите за положением плеч и вытянутой линией спины.

А что если…

Если нет гантелей, можно использовать бутылки с водой или пакеты с крупой. Главное — равномерный вес в обеих руках. Для разнообразия добавляйте короткую кардиосессию: прыжки на месте, махи руками, отжимания от пола. Это повысит эффективность и поможет быстрее увидеть результат.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • программа занимает не более 20 минут;

  • укрепляет не только руки, но и корпус;

  • подходит для домашних занятий;

  • видимый результат уже через месяц.

Минусы:

  • при неправильной технике возможен перегиб в пояснице;

  • без контроля дыхания эффект снижается;

  • требует регулярности.

FAQ

Как часто выполнять упражнения?
Оптимально — три раза в неделю с перерывом не менее одного дня между тренировками.

Нужен ли спортинвентарь?
Достаточно пары лёгких гантелей весом 1-1,5 кг. При их отсутствии подойдут пластиковые бутылки.

Когда появится результат?
Первые изменения заметны уже через 3-4 недели: руки становятся плотнее, осанка выравнивается, а движения — легче.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы накачать руки, нужны тяжёлые веса.
    Правда: регулярная работа с лёгкими нагрузками и правильной техникой формирует красивый рельеф без перекачанных мышц.

  • Миф: упражнения на руки не влияют на пресс.
    Правда: при удержании корпуса в напряжении активно работают мышцы живота.

  • Миф: женщины не могут подтянуть руки без тренажёров.
    Правда: упражнения с собственным весом и лёгкими гантелями дают тот же эффект.

Сон и психология

Регулярная физическая активность улучшает качество сна. После короткой тренировки уровень стресса снижается, а дыхание становится глубже. Йога, растяжка и короткая медитация после комплекса помогают успокоить нервную систему и восстановить концентрацию.

3 интересных факта

  1. Подъём гантелей в положении сидя активирует не только бицепсы, но и мышцы позвоночника.

  2. Баланс в положении "лодки" повышает устойчивость и помогает улучшить осанку.

  3. При включении дыхательных техник мышцы работают эффективнее, а восстановление идёт быстрее.

Исторический контекст

Пилатес, на основе которого построен комплекс Хадсон, был создан более века назад немецким тренером Джозефом Пилатесом. Его идея заключалась в сочетании силы, гибкости и концентрации. Сегодня метод адаптирован под современные потребности: упражнения выполняются с малым весом, но высокой точностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер: первые видимые результаты тренировок появляются через 4-8 недель сегодня в 1:15
Ваше тело меняется уже сейчас: что происходит до того, как вы увидите результат

Сколько времени нужно, чтобы увидеть первые результаты от тренировок? Путь тела к трансформации состоит из нескольких этапов, у каждого свои сроки и награды.

Читать полностью » Инструктор Иван Ганин объяснил, как йога-нидра помогает снизить тревожность и улучшить сон вчера в 18:16
Мир исчезает, остаётся дыхание: что чувствует человек в состоянии йога-нидры

Йога-нидра — это не сон, а осознанное погружение в состояние покоя. Рассказываем, как работает практика и почему она помогает снизить тревожность.

Читать полностью » Врач Константин Попов: рост не мешает набирать мышечную массу при правильном питании и тренировках вчера в 17:16
Рост против силы: почему высокие спортсмены выглядят худыми, но качаются не хуже Шварценеггера

Миф о том, что высоким людям сложнее накачаться, живёт десятилетиями. Мы разобрались, откуда он взялся, и почему рост не мешает набирать мышцы.

Читать полностью » Пресс победы с гантелями помогает развить силу и осанку — мнение Харли Пастернака вчера в 16:50
Тренировка, о которой мечтали все лентяи: никаких абонементов и отговорок

Занимайтесь, не вставая с дивана: простая система упражнений во время сериалов поможет сжечь калории и укрепить тело без спортзала.

Читать полностью » Маласана укрепляет нижнюю часть тела и улучшает осанку — мнение инструктора Ивана Ганина вчера в 16:16
Так садятся те, кто не стареет: Маласана удерживает молодость в суставах

Маласана — не просто красивая поза, а способ раскрыть тело и укрепить дух. Разбираем, как правильно выполнять асану и избежать ошибок.

Читать полностью » Killer push-up развивает силу корпуса и рук, отметила фитнес-тренер Трейси Мэллет вчера в 16:10
Всего четверть часа — и мышцы горят, как после часа в спортзале

Всего 15 минут и ни минуты скуки: энергичный комплекс из 12 прыжков поможет подтянуть тело, улучшить настроение и ускорить сжигание калорий.

Читать полностью » Упражнения с эластичными лентами помогают укрепить мышцы всего тела — тренер Пол Катами вчера в 15:50
Маленькая лента — большой эффект: тренировка, которая заменяет гантели и тренажёры

Узнай, как тренировка с эластичными лентами заменяет спортзал: один простой набор, шесть упражнений и максимум результата.

Читать полностью » Упражнения стоя для пресса эффективнее скручиваний — тренер Алвин Косгроув вчера в 15:10
Всё это время вы делали скручивания зря: эффективный пресс работает иначе

Стоячие упражнения на пресс не только безопаснее классических, но и эффективнее: они укрепляют мышцы, улучшают осанку и делают живот заметно более подтянутым.

Читать полностью »

Новости
Дом
Стиральный порошок удаляет ржавчину и запах из унитаза без вреда для эмали
Спорт и фитнес
Тренировка Gliding от Минди Милреа помогает укрепить мышцы и сжечь калории за месяц
Садоводство
Ошибка при зимовке герани: неправильное место хранения может ослабить растение
Культура и шоу-бизнес
Фильм "Сожалею о тебе" собрал 8,1 млн долларов за первый уик-энд в США
Садоводство
Осенние удобрения повышают плодородие почвы и готовят растения к зиме — Ольга Кузнецова
Авто и мото
Автоиздание AutoŽiva: трио ведущих Top Gear запустит шоу 18 апреля
Красота и здоровье
Врач Елена Малышева: кофе с растительным молоком может способствовать набору веса
Дом
Избыточное количество посуды делает кухню тесной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet