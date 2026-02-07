Руки после 50 выглядят дрябло — эта короткая тренировка занимает всего несколько минут
Иногда для заметного эффекта не нужны ни тренажёры, ни сложные схемы — достаточно пары минут и понятных движений. Фитнес-гуру Дениз Остин показала короткую трёхшаговую тренировку, которая помогает "подтянуть и сформировать" руки после 50 лет и легко выполняется дома. Она подчёркивает, что упражнения можно делать вообще без оборудования, а при желании — добавить небольшой вес для большей нагрузки. Об этом пишет Prevention.
Три упражнения, которые Остин советует для рук 50+
Дениз Остин предложила простую последовательность движений, направленную на плечи, трицепсы и общую "собранность" рук. По её словам, это быстрый вариант, который удобно встроить в день — даже если нет времени на полноценную тренировку.
"Давайте подтянем, подтянем и сформируем наши ARMS", — подписала она.
1) Круги руками
Первое движение — классические круги руками. Остин вытягивает руки в стороны, держит их параллельно полу и выполняет вращения вперёд и назад. Это упражнение она называет максимально простым, но рабочим для включения плечевого пояса.
По её словам, достаточно держать руки вытянутыми и делать вращения примерно минуту, сохраняя ровный темп.
2) Откаты на трицепс
Второе упражнение направлено на заднюю поверхность рук — именно ту зону, которую многие хотят "подтянуть". Остин показывает вариант откатов трицепса: слегка сгибает колени, наклоняется вперёд и прижимает руки к корпусу, после чего выпрямляет их назад и снова сгибает в локтях.
Она отмечает, что это движение помогает укрепить трицепсы и сделать руки более "плотными" и собранными.
"Второе упражнение — для задней части рук", — говорит Остин.
3) Подтягивание рук вниз
Завершает мини-комплекс упражнение, которое Остин называет "подтягиванием рук вниз". Руки поднимаются над головой, кулаки направлены вверх, а затем по очереди каждая рука опускается вниз и возвращается в исходное положение.
По словам тренера, это движение нагружает не только руки, но и плечи, добавляя тонус всей верхней части.
Почему этот комплекс стал таким удобным вариантом
Главное преимущество этой рутины — её доступность. Остин подчёркивает, что упражнения можно выполнять где угодно: дома, на кухне, в перерыве между делами, без специальной формы и тренажёров.
При этом тем, кто хочет усилить эффект, она предлагает добавить небольшой вес — например, гантели или любые удобные утяжелители. Так короткая тренировка становится более интенсивной, но сохраняет простую структуру.
