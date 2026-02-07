Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by John Arano
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 22:09

Руки после 50 выглядят дрябло — эта короткая тренировка занимает всего несколько минут

Иногда для заметного эффекта не нужны ни тренажёры, ни сложные схемы — достаточно пары минут и понятных движений. Фитнес-гуру Дениз Остин показала короткую трёхшаговую тренировку, которая помогает "подтянуть и сформировать" руки после 50 лет и легко выполняется дома. Она подчёркивает, что упражнения можно делать вообще без оборудования, а при желании — добавить небольшой вес для большей нагрузки. Об этом пишет Prevention.

Три упражнения, которые Остин советует для рук 50+

Дениз Остин предложила простую последовательность движений, направленную на плечи, трицепсы и общую "собранность" рук. По её словам, это быстрый вариант, который удобно встроить в день — даже если нет времени на полноценную тренировку.

"Давайте подтянем, подтянем и сформируем наши ARMS", — подписала она.

1) Круги руками

Первое движение — классические круги руками. Остин вытягивает руки в стороны, держит их параллельно полу и выполняет вращения вперёд и назад. Это упражнение она называет максимально простым, но рабочим для включения плечевого пояса.

По её словам, достаточно держать руки вытянутыми и делать вращения примерно минуту, сохраняя ровный темп.

2) Откаты на трицепс

Второе упражнение направлено на заднюю поверхность рук — именно ту зону, которую многие хотят "подтянуть". Остин показывает вариант откатов трицепса: слегка сгибает колени, наклоняется вперёд и прижимает руки к корпусу, после чего выпрямляет их назад и снова сгибает в локтях.

Она отмечает, что это движение помогает укрепить трицепсы и сделать руки более "плотными" и собранными.

"Второе упражнение — для задней части рук", — говорит Остин.

3) Подтягивание рук вниз

Завершает мини-комплекс упражнение, которое Остин называет "подтягиванием рук вниз". Руки поднимаются над головой, кулаки направлены вверх, а затем по очереди каждая рука опускается вниз и возвращается в исходное положение.

По словам тренера, это движение нагружает не только руки, но и плечи, добавляя тонус всей верхней части.

Почему этот комплекс стал таким удобным вариантом

Главное преимущество этой рутины — её доступность. Остин подчёркивает, что упражнения можно выполнять где угодно: дома, на кухне, в перерыве между делами, без специальной формы и тренажёров.

При этом тем, кто хочет усилить эффект, она предлагает добавить небольшой вес — например, гантели или любые удобные утяжелители. Так короткая тренировка становится более интенсивной, но сохраняет простую структуру.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
info@newsinfo.ru

