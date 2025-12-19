Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Арктика
Арктика
© Freepik
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 0:15

Арктика вышла из равновесия: невидимые процессы над льдом ускоряют климатический срыв

Соединения брома из морского льда разрушают приземный озон — учёные

Арктика кажется далёкой и почти изолированной, но именно здесь сегодня разворачиваются одни из самых значимых климатических процессов на планете. Изменения происходят стремительно и почти незаметно для большинства людей. Атмосфера над льдом и снегом перестала быть пассивным наблюдателем — теперь она активно участвует в усилении потепления. Об этом сообщает ilmessaggero.

Почему Арктика нагревается быстрее остальных регионов

Полярные широты прогреваются заметно быстрее средней температуры по Земле. Ключевая причина — ускоренная потеря морского льда, которая радикально меняет баланс энергии между океаном и атмосферой. Истончённый ледяной покров всё хуже изолирует тёплую воду от холодного воздуха, особенно в конце зимы и начале весны.

Многолетний лёд постепенно вытесняется более тонким льдом первого года. Разрушение ледяных полей приводит к появлению обширных участков открытой воды, которые активно поглощают солнечное излучение. Эти поверхности начинают отдавать в атмосферу тепло, влагу и частицы морского аэрозоля, формируя совершенно иные условия в нижних слоях воздуха.

Как учёные исследуют атмосферу Севера

Чтобы понять, как именно эти процессы связаны между собой, учёные организовали масштабные полевые исследования. В них участвовали сразу несколько научных центров, задействовавших самолёты и наземные станции. Измерения проводились над морским льдом, открытыми разводьями, заснеженной тундрой и промышленными районами на севере Аляски.

Исследователи в режиме реального времени отслеживали концентрации парниковых газов, химически активных соединений, аэрозолей и параметры облачности. Особый интерес представлял период после полярной ночи, когда возвращение солнечного света резко активизирует химические реакции на поверхности снега и льда.

"Эта полевая кампания дала уникальную возможность изучить химические изменения в пограничном слое атмосферы и понять, как деятельность человека меняет климат в этом ключевом регионе", — отметил климатолог Хосе Фуэнтес.

Химия льда и её климатические последствия

Солёный снег и морской лёд под воздействием солнечного излучения начинают выделять реакционноспособные газы, прежде всего соединения брома. Эти вещества попадают в приземный слой воздуха и под действием света распадаются на крайне активные частицы.

Атомы брома быстро разрушают озон у поверхности, формируя зоны с его минимальной концентрацией. Это снижает способность атмосферы отражать тепло, усиливает нагрев снега и льда и запускает замкнутый цикл дальнейшего высвобождения галогенов. Подобные процессы усиливают потепление в Арктике и могут влиять на атмосферную циркуляцию далеко за пределами региона.

Совокупность этих факторов показывает, что арктическая атмосфера уже стала активным участником климатических изменений. Процессы, возникающие над льдом и океаном, формируют эффекты, которые выходят за границы полярного круга и оказывают влияние на климат всей планеты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили гробницу главного врача фараона в Саккаре — Earth вчера в 13:19
Под кирпичом — портал: в Саккаре нашли камеру, где краски не забыли своё заклинание

В Саккаре нашли гробницу королевского врача с редкими титулами и яркими росписями. Находка раскрывает малоизвестные детали медицины и жизни при дворе фараона.

Читать полностью » Ругательства повысили уверенность во время физических задач — учёные вчера в 11:40
Не кофе и не мотивация — простой словесный приём открывает доступ к скрытым резервам организма

Может ли резкое слово помочь собраться и выложиться на максимум? Учёные выяснили, как ругательства влияют на концентрацию, уверенность и физические усилия.

Читать полностью » Межзвёздная комета 3I/ATLAS прошла ближайшую к Земле точку на расстоянии 269 млн км — ИКИ РАН вчера в 10:29
Комета не из нашей системы прошла опасный рубеж — расстояние рассчитано до километра

Межзвездная комета 3I/ATLAS прошла ближайшую к Земле точку и вскоре направится к Юпитеру, оставаясь редким объектом для астрономических наблюдений.

Читать полностью » Ежедневное употребление жирного сыра связано с меньшим риском деменции — Neurology вчера в 10:24
Продукт с дурной репутацией внезапно показал другую сторону — и это связано с деменцией

Долгосрочное исследование показало связь между регулярным употреблением жирного сыра и более низким риском деменции, но с важными оговорками.

Читать полностью » В России начали выпуск персональных мРНК-вакцин от рака — Гинцбург вчера в 9:42
Стоимость шокирует, но пациентам платить не придётся: в чём подвох революционных вакцин от рака

В России начали производить персональные мРНК-вакцины против рака: тестирование на добровольцах уже прошло, лечение планируется бесплатным в госпрограммах.

Читать полностью » В лунном грунте нашли магнетит со следами газов — РАН вчера в 8:38
Луна решила преподнести сюрприз: обнаружены следы процессов, невозможных в вакууме

В лунном грунте "Чанъэ-5" нашли магнетит со следами вулканических газов. Находка ставит вопросы о прошлом Луны и ресурсах для баз.

Читать полностью » Апноэ сна ускоряет старение сердца показали на модели — учёные вчера в 8:23
Ваши сосуды стареют не от возраста: виноваты ночные остановки дыхания, о которых вы не знали

Исследование связало обструктивное апноэ сна с ускоренным "старением" сердца и сосудов. Почему особенно рискуют пожилые и что может помочь?

Читать полностью » Слабый хват повышает риск слепоты на 25% — ACER вчера в 7:55
Разрыв на части: почему слабые мышцы и плохое зрение оказались звеньями одной цепи

Ученые связали слабый хват с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации. В исследовании объяснили, какие процессы могут стоять за этой связью.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Зимний прогрев двигателя должен длиться 5-7 минут — инструктор по вождению
Еда
Бефстроганов подают с картофельными драниками как альтернативой пюре и пасте — кулинары
Авто и мото
Стойки стабилизатора передают нагрузку между колёсами и снижают крены кузова — автомеханики
Спорт и фитнес
20-минутная тренировка задействовала все группы мышц — Джон Шеклтон тренер
Туризм
Жители России назвали святилище Савин лидером рейтинга загадочных мест — Газета.Ru
Садоводство
Плотная посадка многолетников лишает сорняки света и места — House Digest
Дом
Уксус разъедает мрамор и гранит и портит полировку — Better Homes and Gardens
Красота и здоровье
Вздутие живота может быть сигналом о проблемах с кишечником — Здоровье Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet