Арктика вышла из равновесия: невидимые процессы над льдом ускоряют климатический срыв

Арктика кажется далёкой и почти изолированной, но именно здесь сегодня разворачиваются одни из самых значимых климатических процессов на планете. Изменения происходят стремительно и почти незаметно для большинства людей. Атмосфера над льдом и снегом перестала быть пассивным наблюдателем — теперь она активно участвует в усилении потепления. Об этом сообщает ilmessaggero.

Почему Арктика нагревается быстрее остальных регионов

Полярные широты прогреваются заметно быстрее средней температуры по Земле. Ключевая причина — ускоренная потеря морского льда, которая радикально меняет баланс энергии между океаном и атмосферой. Истончённый ледяной покров всё хуже изолирует тёплую воду от холодного воздуха, особенно в конце зимы и начале весны.

Многолетний лёд постепенно вытесняется более тонким льдом первого года. Разрушение ледяных полей приводит к появлению обширных участков открытой воды, которые активно поглощают солнечное излучение. Эти поверхности начинают отдавать в атмосферу тепло, влагу и частицы морского аэрозоля, формируя совершенно иные условия в нижних слоях воздуха.

Как учёные исследуют атмосферу Севера

Чтобы понять, как именно эти процессы связаны между собой, учёные организовали масштабные полевые исследования. В них участвовали сразу несколько научных центров, задействовавших самолёты и наземные станции. Измерения проводились над морским льдом, открытыми разводьями, заснеженной тундрой и промышленными районами на севере Аляски.

Исследователи в режиме реального времени отслеживали концентрации парниковых газов, химически активных соединений, аэрозолей и параметры облачности. Особый интерес представлял период после полярной ночи, когда возвращение солнечного света резко активизирует химические реакции на поверхности снега и льда.

"Эта полевая кампания дала уникальную возможность изучить химические изменения в пограничном слое атмосферы и понять, как деятельность человека меняет климат в этом ключевом регионе", — отметил климатолог Хосе Фуэнтес.

Химия льда и её климатические последствия

Солёный снег и морской лёд под воздействием солнечного излучения начинают выделять реакционноспособные газы, прежде всего соединения брома. Эти вещества попадают в приземный слой воздуха и под действием света распадаются на крайне активные частицы.

Атомы брома быстро разрушают озон у поверхности, формируя зоны с его минимальной концентрацией. Это снижает способность атмосферы отражать тепло, усиливает нагрев снега и льда и запускает замкнутый цикл дальнейшего высвобождения галогенов. Подобные процессы усиливают потепление в Арктике и могут влиять на атмосферную циркуляцию далеко за пределами региона.

Совокупность этих факторов показывает, что арктическая атмосфера уже стала активным участником климатических изменений. Процессы, возникающие над льдом и океаном, формируют эффекты, которые выходят за границы полярного круга и оказывают влияние на климат всей планеты.