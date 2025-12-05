Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 13:04

Арктика раскрыла трещину в климате: подо льдом проснулась жизнь, способная изменить планету

Команда Лизы фон Фризен обнаружила фиксацию азота под многолетним льдом

Под толщей арктического льда разворачивается процесс, который способен перевернуть представление исследователей о работе северных экосистем. Микроскопическая жизнь, долго считавшаяся пассивной в ледяной среде, демонстрирует удивительную активность и меняет понимание глобальных природных циклов. Эти открытия, сделанные во время международных экспедиций, влияют на прогнозы климатических изменений и расширяют представления о возможностях микробных сообществ. Об этом сообщает Science etvie.

Новая жизнь подо льдом: как микробы меняют Арктику

Температурные колебания в регионе и сокращение площади сезонного льда открывают доступ к ранее скрытым экосистемам. По мере увеличения освещённости и поступления органических веществ в толще воды активизируются диазотрофы — микроорганизмы, которые преобразуют атмосферный азот в аммоний. Этот элемент служит основным источником питания для фитопланктона, формирующего базовый уровень пищевых цепей.

Экспедиции с участием исследовательских судов Polarstern и Oden зафиксировали стабильную деятельность по фиксации азота даже под многолетним ледовым покровом. Команда Лизы фон Фризен обнаружила, что нецианобактериальные бактерии способны существовать в условиях низкой температуры и минимального света, демонстрируя высокую устойчивость и необычную адаптивность. Эти данные показывают, что жизнь в Евразийском бассейне более разнообразна, чем представлялось ранее.

Подтверждением этому становятся результаты других работ, опубликованных в научных изданиях, где сообщается о богатом микробном разнообразии Северного Ледовитого океана. Долгое время фиксация азота не учитывалась в моделях продуктивности Арктики, и её значимость оказалась недооценённой.

"Фиксация азота в холодных водах Арктики — это значимый процесс, который ранее недооценивался", — говорится в научных материалах по полярной микробиологии.

Эти выводы заставляют пересматривать ключевые положения климатических моделей и учитывать влияние микробной активности на процессы, происходящие в высокоширотных зонах.

Азот как движущая сила арктического углеродного цикла

Отступление льдов, вызванное изменениями климата, открывает новые зоны биологической активности. Согласно исследованиям, опубликованным в Communications Earth & Environment, фиксация азота наблюдается на различных участках — от территорий тающего льда до моря Ванделя. В отдельных точках концентрация достигает 5,3 наномоля азота на литр в сутки, что сопоставимо с показателями умеренных широт.

Эта активность становится основой формирования "углеродного поглотителя" — природного механизма, в котором микробы, водоросли и последующие звенья пищевых цепей способствуют задержанию углекислого газа в океанической толще. Рост биомассы фитопланктона поддерживает развитие планктонных рачков, затем мелкой рыбы и морских птиц, формируя устойчивую экосистемную цепь.

Повышение биологической продуктивности в этих регионах делает Арктику участником глобального регулирования углеродного цикла. Несмотря на хрупкость местных условий, микробные сообщества демонстрируют способность быстро реагировать на изменения окружающей среды.

Как микробная активность в Арктике сопоставляется с другими регионами

Сравнивая высокоширотные экосистемы с умеренными широтами, исследователи отмечают несколько ключевых особенностей.

  1. В умеренных зонах фиксация азота давно признана важным элементом морских процессов, в то время как в Арктике её значимость выявлена сравнительно недавно.

  2. В тепловодных системах диазотрофы функционируют под воздействием стабильного солнечного света, тогда как в Арктике активность наблюдается даже при минимальном его количестве.

  3. В умеренных регионах биологическая цепь устойчивее, в то время как в Арктике она чувствительнее к климатическим изменениям из-за нестабильности ледового покрова.

Такое сравнение показывает, насколько уникальна арктическая микробная деятельность: она зависит не только от температуры и света, но и от динамики ледовых процессов, которая меняется быстрее, чем в любом другом регионе мира.

Плюсы и минусы микробной активности в условиях потепления

Микробные процессы, происходящие под льдами, имеют двойственный характер.

Положительные аспекты:

  1. формирование природного "углеродного поглотителя";

  2. поддержание роста фитопланктона и всей пищевой цепи;

  3. повышение биологической продуктивности арктических вод;

  4. предоставление данных для уточнения климатических моделей.

Ограничения и риски:

  1. высокая чувствительность экосистемы к температурным колебаниям;

  2. нестабильность ледового покрова, влияющая на структуру питательных веществ;

  3. доминирование отдельных бактериальных видов, способное нарушить химический баланс;

  4. сложность прогнозирования долгосрочных изменений.

Эти особенности подчёркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы определить, насколько устойчивы такие процессы в условиях ускоренного изменения климата.

Советы шаг за шагом: как изучать арктическую микробиологию

  1. Учитывать сезонность и динамику ледового покрова при планировании экспедиций.

  2. Использовать данные с полевых судов, включая Polarstern и Oden, для расширения картирования микробной активности.

  3. Применять междисциплинарный подход — сочетать микробиологию, климатологию и океанологию.

  4. Анализировать изменения в химическом составе воды на разных глубинах.

  5. Сравнивать показатели разных лет, чтобы отслеживать долгосрочные тенденции.

Такая стратегия помогает формировать более полную картину изменений, происходящих в Арктике.

Популярные вопросы о микробной активности в Арктике

  1. Почему фиксация азота в Арктике считается неожиданным процессом?
    Потому что ранее предполагалось, что холодные воды и недостаток света делают такие процессы невозможными, но исследования показали обратное.

  2. Как микробы влияют на углеродный цикл?
    Они поддерживают рост водорослей, которые участвуют в процессе поглощения углекислого газа, формируя природный углеродный фильтр.

  3. Какие экспедиции подтвердили активность микробов подо льдом?
    Данные получены в ходе исследований на судах Polarstern и Oden, а также благодаря работе команды Лизы фон Фризен.

