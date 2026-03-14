Нож остёр, а нервы крепче: повар из Архангельска вступил в схватку за звание лучшего шефа страны

Никита Иванов, повар из Архангельска, прошел отборочные испытания второго сезона Национального гастрономического конкурса "Лавры-2026" и продолжает борьбу за звание лучшего молодого шефа страны. В этом году проект объединил профессионалов из 29 российских регионов, ориентируясь на устранение нехватки кадров в отечественной кулинарной индустрии. Участники состязаются не только в мастерстве приготовления, но и в глубине проработки концепций своих блюд. Программа конкурса была дополнена образовательным блоком и расширенными очными этапами, что повысило общую планку требований к конкурсантам.

Новые стандарты мастерства

Организаторы конкурса "Лавры-2026" в этом сезоне существенно усложнили систему отбора, сделав акцент на системном подходе к кулинарному искусству. Участники на онлайн-этапе проходили строгую экспертизу видеовизиток, где оценивались технические навыки, подача блюд и оригинальность концепции. Это создает базу для отсева случайных претендентов и формирования пула по-настоящему перспективных кадров.

Жюри обращало внимание на то, насколько глубоко конкурсант понимает философию своего продукта. Только сбалансированный подход, сочетающий вкус и грамотную презентацию, позволил представителю Архангельской области пройти в следующий тур. Высокая конкуренция среди представителей 29 регионов вынуждает молодых шефов демонстрировать максимальную отдачу уже на ранних этапах состязания.

Специалисты отмечают, что подобные проекты играют важную роль в формировании современной гастрономической среды регионов и обеспечивают устойчивый рост профессиональных компетенций локальных кадров.

"Конкурсы такого уровня являются важнейшими драйверами для развития кадрового потенциала территорий. Они помогают талантливым ребятам не просто выйти из тени, но и получить экспертную оценку своей деятельности от профессионального сообщества. Для молодых специалистов из регионов это возможность масштабировать свои навыки, перенимая передовые практики. Отрадно видеть, что представители Архангельской области достойно конкурируют с мастерами со всей страны" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Этапы пути к финалу

После успешного преодоления первичного отбора участники переместились на площадку гастрономической академии "STANFOOD" в Москве, где проходят испытания. Столичный этап определяет 16 полуфиналистов, которые отправятся в Красноярск для прохождения интенсивного обучения. Работа с экспертами Института гастрономии СФУ станет ключевым этапом подготовки к решающим битвам.

Красноярский интенсив сфокусирован на жестких регламентах, соблюдении технологической дисциплины и работе на скорость. Именно здесь конкурсанты учатся выдерживать давление, необходимое для работы на кухнях высокого уровня. Это практико-ориентированное обучение призвано уравнять шансы участников перед финалом.

Кульминация конкурса намечена на конец апреля: 27-29 числа в Геленджике на "Геленджик Арене" пройдут финальные бои. Там определится победитель, обладатель звания лучшего шефа и гранта на международную стажировку.

Представитель Архангельска

Никита Иванов, защищающий честь региона, начал свой путь в Онежском индустриальном техникуме. Полученная там база позволила ему оперативно интегрироваться в профессиональную среду одного из популярных ресторанов Архангельска. Его участие в состязании стало индикатором готовности местных кадров к вызовам на национальном уровне.

Сам Никита подчеркивает, что его главной мотивацией является поиск нового опыта и расширение профессиональных горизонтов. Для молодых специалистов подобные соревнования — это способ проверить свои навыки в экстремально сжатых условиях и обменяться опытом с коллегами из других субъектов федерации.

Участие в гастрономическом конкурсе такого масштаба дает молодым поварам возможность систематизировать свои знания и получить признание в профессиональном сообществе. Никита Иванов намерен использовать этот шанс для дальнейшего профессионального роста в карьере шеф-повара.