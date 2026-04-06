Лед начинает плавиться в прямом смысле: Архангельск открывает двери для мощного партнера

На международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге правительство Архангельской области анонсировало углубление сотрудничества с китайскими партнерами в рамках развития арктической инфраструктуры. Заместитель председателя правительства региона Игорь Мураев сообщил, что на долю КНР уже приходится около 50% внешнеторгового оборота Поморья, причем этот показатель удвоился за последние три года. Основным вектором взаимодействия станет модернизация Архангельского морского торгового порта, который выступает ключевым звеном Трансарктического транспортного коридора.

Экономическая интеграция и внешняя торговля

Архангельская область демонстрирует устойчивый рост экономических связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом. По словам представителей регионального министерства экономического развития, партнерство с Китаем стало стратегическим приоритетом для местной логистической системы. Увеличение грузопотока через портовые мощности Архангельска требует комплексного обновления существующей инфраструктуры и привлечения инвестиционного капитала.

В ходе профильной сессии эксперты акцентировали внимание на растущей роли Трансарктического коридора. Статистика подтверждает, что регион успешно адаптируется к новым условиям международной торговли, оперативно перестраивая транспортные потоки. Увеличение числа судозаходов в период навигации остается одной из оперативных задач, решаемых через участие в проекте "Арктический экспресс № 1".

Для закрепления достигнутых результатов администрация региона планирует создать благоприятные условия для долгосрочного планирования логистических цепочек. Это включает взаимодействие с крупными транспортными компаниями, способными обеспечить стабильную загрузку терминалов. Опыт прошлых лет показывает, что синхронизация действий власти и бизнеса позволяет эффективно развивать арктические транспортные узлы.

Строительство глубоководного района порта

Ключевым амбициозным проектом для региона остается создание глубоководного района порта Архангельск. Реализацией этой инициативы занимаются как государственные структуры, так и частные резиденты Арктической зоны Российской Федерации, такие как "Полар Транс Порт". Модернизация акватории и причальных стенок необходима для приема крупнотоннажных судов, что принципиально изменит статус порта в международной системе перевозок.

Активное участие в проекте подтвердила китайская компания NewNew Shipping Line, уже задействованная в логистических маршрутах арктического направления. Помимо обеспечения текущей загрузки, компания выразила готовность инвестировать в строительство инфраструктурных объектов и эксплуатацию бункеровочного терминала будущего глубоководного района. Это создает финансовую базу для масштабных инженерных работ в ближайшие годы.

"Развитие таких узловых точек, как порт Архангельска, является определяющим фактором для усиления позиций России на арктических маршрутах. Участие международных партнеров в инфраструктурных проектах свидетельствует о высоком доверии к долгосрочным планам развития российской Арктики. Важно, что модернизация охватывает сразу несколько направлений, от расширения судоходных возможностей до создания современных производственных площадок. Такой комплексный подход позволит укрепить экономический потенциал региона на десятилетия вперед" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Перспективы производственных площадок

Власти Архангельской области рассчитывают не только на транзит грузов, но и на локализацию производств с помощью иностранных инвестиций. Речь идет прежде всего о выпуске строительных материалов, автомобильной техники и специализированного оборудования. Данный подход направлен на создание добавленной стоимости продукции непосредственно на территории региона.

Инвесторам предлагают использовать площадки с особыми преференциальными режимами, разработанными специально для Арктической зоны. Эти налоговые и административные льготы призваны минимизировать издержки бизнеса при создании новых производственных линий. Подобная модель, сочетающая логистическую базу и промышленный потенциал, обеспечивает комфортные условия для технологического обмена.

Текущие договоренности станут основой для дальнейших переговоров на межправительственном уровне. Стабильная работа морского транспортного узла в сочетании с новыми индустриальными объектами позволит региону интегрироваться в глобальные производственные цепочки. Фокус на развитии инфраструктуры остается главным инструментом достижения целей по модернизации экономики Поморья.