Ариана Гранде
Ариана Гранде
© commons.wikimedia.org by Emma is licensed under CC BY-SA 2.0
Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 7:36

Когда костюм говорит сам за себя: старинное платье изменило Ариану Гранде

Ариана Гранде расплакалась во время примерки винтажного платья для премьеры "Злая: Навсегда" — пресс-тур

Ариана Гранде вновь оказалась в центре внимания благодаря своей новой роли в фильме "Злая: Навсегда". На этот раз она поделилась с публикой впечатлениями от подготовки к лондонской премьере, которая оказалась для неё не просто формальным событием, а настоящим эмоциональным опытом. Артистка рассказала, как примерка исторического костюма вызвала у неё слёзы, подчеркнув важность каждого элемента её нового образа.

Особая примерка и историческое платье

Для выхода на красную дорожку Ариана выбрала винтажное чёрное платье, которое имеет значимую историю: оно было создано известным дизайнером Гилбертом Эдрианом и впервые появилось на сцене мюзикла в 1952 году. Стилист Лоу Роуч сопровождал певицу во время примерки, помогая ей подобрать подходящий образ. Этот момент оказался настолько трогательным, что и Ариана, и Лоу не смогли сдержать эмоции.

"Это так трогательно и значимо. Мы с Лоу много раз плакали во время этой примерки", — призналась Ариана Гранде.

Гранде подчеркнула, что для неё было важно не просто надеть красивое платье, а прочувствовать историю, которую оно несёт. Это чувство уважения к наследию и внимательность к деталям помогли артистке глубже понять характер своей героини.

Новые образы и раскрытие персонажа

На пресс-туре по фильму Ариана старается показывать более зрелые и эмоциональные стороны своей героини. Она отмечает, что каждый новый образ не случайный, а логически связан с развитием сюжета и внутренними переживаниями персонажа.

"Мы с Лоу много раз плакали во время этой примерки", — отметила Ариана Гранде.

Стилисты и гримёры создают для актрисы целый ряд образов, которые позволяют раскрыть разные грани её персонажа: от тёмных, драматичных моментов до более интимных и психологически насыщенных сцен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор наряда только по внешнему виду → Последствие: потеря эмоциональной глубины образа → Альтернатива: изучение истории костюма и консультации со стилистом.

  • Ошибка: игнорирование психологического эффекта → Последствие: образ выглядит плоским → Альтернатива: работа с эмоциями на примерке.

А что если…

Если не учитывать эмоциональную составляющую костюма, даже самый красивый наряд может не передать характер героя. Ариана показала, что внимание к деталям помогает актёру глубже проживать роль и создавать сильное впечатление на публику.

Плюсы и минусы винтажного костюма

Плюсы Минусы
Историческая ценность Требует осторожного обращения
Эмоциональная насыщенность Возможны ограничения по размеру и комфорту
Уникальность Дорогая подготовка и адаптация

FAQ

Вопрос: сколько времени занимает подготовка к премьере с винтажным нарядом?
Ответ: обычно несколько дней — для примерок, адаптации и согласования деталей.

Вопрос: что важнее при выборе наряда для красной дорожки — стиль или эмоции?
Ответ: и то, и другое важно: костюм должен быть красивым и помогать раскрывать характер персонажа.

Мифы и правда

Миф: винтажные платья подходят только для исторических реконструкций.
Правда: они могут использоваться на современных мероприятиях, создавая уникальный эмоциональный эффект.

Миф: стилисты только подбирают наряд по моде.
Правда: работа стилиста включает адаптацию образа под эмоциональные и психологические цели актёра.

