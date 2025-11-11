Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ариана Гранде
Ариана Гранде
© commons.wikimedia.org by Emma is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 5:05

Ариана Гранде на волоске от трагедии: встреча с фанатами едва не закончилась катастрофой

Ариана Гранде, известная певица и актриса, недавно оказалась в опасной ситуации на улицах Парижа. После долгого рабочего дня на съемочной площадке мюзикла "Злая", где она исполняет одну из главных ролей, артистка вышла к поклонникам, чтобы пообщаться и раздать автографы. Однако встреча с фанатами едва не обернулась трагедией.

Пока она улыбалась и говорила с людьми, сзади раздался звук работающего двигателя. Большой черный внедорожник начал движение прямо в сторону собравшихся. Ариана, увлечённая вниманием фанатов, не сразу заметила приближающуюся опасность. В момент осознания угрозы она инстинктивно выставила руки вперед, пытаясь защитить себя, и только чудом избежала наезда. К счастью, инцидент обошёлся без травм.

Инцидент

Событие было зафиксировано на видео одним из очевидцев и быстро распространилось в социальных сетях. Видео вызвало бурные обсуждения среди пользователей интернета. Многие выразили тревогу за безопасность артистки и критику в адрес водителя внедорожника, который, по их мнению, проявил безответственность.

"Это очень страшно!", — написал один из пользователей.
"Как хорошо, что всё закончилось хорошо", — отметила другая фанатка.
"Здорово, что она в порядке", — подчеркнул третий комментатор.
"А где была охрана? Это ли не тот случай, когда телохранители должны быть рядом?", — добавили подписчики.

Обсуждения также касались роли охраны знаменитостей в таких ситуациях и необходимости соблюдения мер безопасности на людных улицах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование приближающегося автомобиля

  • Последствие: риск травмы или ДТП

  • Альтернатива: постоянное наблюдение за окружающей обстановкой, работа с охраной и использование безопасных зон для общения с фанатами

А что если…

Если бы Ариана не заметила автомобиль вовремя, последствия могли быть серьезными. Такой случай показывает важность наличия комплексной системы безопасности для публичных людей, включая физическую охрану, ограждения и внимательное планирование мероприятий.

Мифы и правда

Миф: "Если артист известен, ему ничего не угрожает на улице".
Правда: даже знаменитости подвергаются риску на оживленных улицах, особенно во время массовых мероприятий.

Интересные факты

  1. Ариана Гранде регулярно взаимодействует с фанатами на мероприятиях по всему миру.

  2. В Париже строго регулируется движение транспорта в туристических и людных зонах.

  3. Мюзикл "Злая" стал одним из самых популярных проектов, где участвует певица.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

От Иствуда к Рейнольдсу: культовый фильм 1974 года превратится в современный экшн вчера в 20:58

Райан Рейнольдс возвращает на экран легендарный криминальный боевик 1974 года, играя и продюсируя ремейк с дерзкой комедийной атмосферой.

Читать полностью » Бенедикт Камбербэтч: появление детей сделало мою актёрскую игру более эмоциональной вчера в 19:59
Три сына сделали то, чего не смог Голливуд: как дети перевоспитали Камбербэтча

Бенедикт Камбербэтч рассказал, как отцовство перевернуло его внутренний мир и сделало его игру глубже. Что именно изменилось в его жизни после рождения детей?

Читать полностью » Как растёт дочь Кэмерон Диас: муж звезды дал редкий комментарий о Рэддикс вчера в 18:51

Бенджи Мэдден впервые рассказал о дочери Рэддикс, раскрывая редкие детали семейной жизни с Кэмерон Диас.

Читать полностью » Сюрпризы, песни и семейные тайны: как отмечал своё рыцарство Дэвид Бекхэм вчера в 17:38

Дэвид Бекхэм отметил посвящение в рыцари семейным торжеством с музыкой, песнями и весельем, но не все дети присутствовали на празднике.

Читать полностью » Финансовый ураган Голливуда: режиссёр вчера в 16:51

Легендарный режиссер Фрэнсис Форд Коппола вынужден продать частный остров и коллекцию часов из-за финансовых трудностей после провала нового фильма.

Читать полностью » Вы думали, что бои постановочные? Звезда вчера в 15:53

Сидни Суини рассказала о травмах и настоящих боях на съёмках фильма «Кристи», полностью погрузившись в роль боксерши.

Читать полностью » Когда миллениал играет в зумера: Роберт Паттинсон поразил Дженнифер Лоуренс и интернет одной фразой вчера в 14:50

Во время съёмки шоу с Дженнифер Лоуренс Роберт Паттинсон заявил, что считает себя зумером — и вызвал бурю смеха, рассуждая о FaceTime и роли Эдварда Каллена.

Читать полностью » Хэллоуин обернулся скандалом: Орландо Блум напомнил Кэти Перри, кого она потеряла вчера в 13:59

После откровенной песни Кэти Перри Орландо Блум не остался в стороне — его хеллоуинская публикация стало ответом на музыкальную "месть" певицы и вызвало бурю обсуждений в сети.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Раньше грел двигатель по 10 минут — теперь делаю иначе и удивляюсь, как просто сэкономить бензин
Питомцы
Эта собака делает вид, что не слышит — но всё прекрасно понимает: как с ней договориться
Садоводство
Посадила нут зимой на подоконнике — и к весне собрала первый «домашний урожай»
Наука
Исследования Университета Йонсэ ставят под сомнение ускорение расширения Вселенной — данные сверхновых
Еда
Сложил мясо с овощами в казан — через 60 минут блюдо, от которого челюсть отвиснет
Спорт и фитнес
Каталась с детьми с горки и похудела без спортзала — теперь делаю так каждую зиму
Авто и мото
Перепробовал всё, а подвеска всё стучала — пока не сделал одну вещь
Садоводство
Поставил новое растение на карантин — и теперь знаю, зачем это важно для всех моих цветов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet