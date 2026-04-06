Двигатель прогресса или порок: архангельские горожане чаще других находят у себя черты Обломова

Сервис SuperJob представил результаты социологического исследования, проведенного в Архангельске в конце марта 2026 года. Согласно полученным данным, 17% экономически активных жителей города открыто признают у себя наличие склонности к лени. При этом 73% опрошенных горожан категорически отрицают наличие этой черты характера, а оставшаяся часть респондентов затруднилась с однозначным ответом.

Демографические различия и возрастные группы

Аналитика показывает заметные расхождения в самовосприятии в зависимости от гендера и возраста. Среди мужчин доля тех, кто приписывает себе лень, составила 19%, тогда как в женской группе показатель оказался ниже — 15%.

Возрастной фактор также вносит свои коррективы в общую картину. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет доля признавшихся в нежелании трудиться минимальна и составляет 16%.

Для сравнения: как у молодежи до 35 лет, так и у категории горожан старше 45 лет склонность к самокритике в этом вопросе выражена сильнее — по 19% и 17% соответственно.

Связь уровня заработка и самооценки

Уровень материального достатка оказался значимым маркером при анализе ответов респондентов. Среди горожан, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, ленивыми себя считают лишь 13% участников исследования.

"Статистика наглядно демонстрирует, как социально-экономические факторы влияют на вовлеченность человека в рабочий процесс. Высокий уровень дохода часто сопряжен с высокой ответственностью, которая не оставляет места для прокрастинации. Подобные исследования помогают лучше понять внутреннюю структуру местного рынка труда и психологические особенности разных групп населения. Важно детально анализировать эти показатели при планировании программ развития городской среды и поддержки специалистов разных профилей". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Данная закономерность подтверждает гипотезу о том, что финансовая мотивация и карьерные амбиции выступают сильными регуляторами трудового поведения. Впрочем, прямое сравнение требует учета специфики каждой конкретной должности.

Профессиональная специфика признаний

Наиболее откровенными в вопросе личного отношения к работе оказались представители творческих и интеллектуальных профессий. Так, ленивыми себя назвали 34% дизайнеров, 30% бизнес-аналитиков и 27% специалистов по связям с общественностью.

В список групп с высокой долей самокритики также вошли юристы, системные администраторы и инженерно-технические работники — в этих сегментах показатель колеблется от 25% до 26%. В свою очередь, профессии, требующие строгого соблюдения регламента или высокой интенсивности общения, демонстрируют обратные результаты.

Так, среди главных бухгалтеров таких признаний всего 8%, операторов кол-центров — 8%, кладовщиков — 11%, продавцов — 13%. Опрос проводился экспертами сервиса в период с 15 по 31 марта 2026 года.