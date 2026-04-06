Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ленивый человек
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 16:44

Двигатель прогресса или порок: архангельские горожане чаще других находят у себя черты Обломова

Сервис SuperJob представил результаты социологического исследования, проведенного в Архангельске в конце марта 2026 года. Согласно полученным данным, 17% экономически активных жителей города открыто признают у себя наличие склонности к лени. При этом 73% опрошенных горожан категорически отрицают наличие этой черты характера, а оставшаяся часть респондентов затруднилась с однозначным ответом.

Демографические различия и возрастные группы

Аналитика показывает заметные расхождения в самовосприятии в зависимости от гендера и возраста. Среди мужчин доля тех, кто приписывает себе лень, составила 19%, тогда как в женской группе показатель оказался ниже — 15%.

Возрастной фактор также вносит свои коррективы в общую картину. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет доля признавшихся в нежелании трудиться минимальна и составляет 16%.

Для сравнения: как у молодежи до 35 лет, так и у категории горожан старше 45 лет склонность к самокритике в этом вопросе выражена сильнее — по 19% и 17% соответственно.

Связь уровня заработка и самооценки

Уровень материального достатка оказался значимым маркером при анализе ответов респондентов. Среди горожан, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, ленивыми себя считают лишь 13% участников исследования.

"Статистика наглядно демонстрирует, как социально-экономические факторы влияют на вовлеченность человека в рабочий процесс. Высокий уровень дохода часто сопряжен с высокой ответственностью, которая не оставляет места для прокрастинации. Подобные исследования помогают лучше понять внутреннюю структуру местного рынка труда и психологические особенности разных групп населения. Важно детально анализировать эти показатели при планировании программ развития городской среды и поддержки специалистов разных профилей".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Данная закономерность подтверждает гипотезу о том, что финансовая мотивация и карьерные амбиции выступают сильными регуляторами трудового поведения. Впрочем, прямое сравнение требует учета специфики каждой конкретной должности.

Профессиональная специфика признаний

Наиболее откровенными в вопросе личного отношения к работе оказались представители творческих и интеллектуальных профессий. Так, ленивыми себя назвали 34% дизайнеров, 30% бизнес-аналитиков и 27% специалистов по связям с общественностью.

В список групп с высокой долей самокритики также вошли юристы, системные администраторы и инженерно-технические работники — в этих сегментах показатель колеблется от 25% до 26%. В свою очередь, профессии, требующие строгого соблюдения регламента или высокой интенсивности общения, демонстрируют обратные результаты.

Так, среди главных бухгалтеров таких признаний всего 8%, операторов кол-центров — 8%, кладовщиков — 11%, продавцов — 13%. Опрос проводился экспертами сервиса в период с 15 по 31 марта 2026 года.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet