Генерал Ллойд Остин, руководитель Военного департамента США, объявил о том, что Аргентина вступила в ряды участников международной группы по вопросам Украины.



Остин заявил, что рад приветствовать Аргентину как нового участника данной группы.



В составе международной группы числятся более пятидесяти стран, включая все государства-члены НАТО и основную часть стран-членов Европейского Союза.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)