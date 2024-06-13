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Аргентина присоединилась к инициативной группе по Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:37

Аргентина присоединилась к инициативной группе по Украине

Генерал Ллойд Остин, руководитель Военного департамента США, объявил о том, что Аргентина вступила в ряды участников международной группы по вопросам Украины.

Остин заявил, что рад приветствовать Аргентину как нового участника данной группы.

В составе международной группы числятся более пятидесяти стран, включая все государства-члены НАТО и основную часть стран-членов Европейского Союза.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)

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