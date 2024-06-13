Генерал Ллойд Остин, руководитель Военного департамента США, объявил о том, что Аргентина вступила в ряды участников международной группы по вопросам Украины.
Остин заявил, что рад приветствовать Аргентину как нового участника данной группы.
В составе международной группы числятся более пятидесяти стран, включая все государства-члены НАТО и основную часть стран-членов Европейского Союза.
Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)
В парламенте Молдавии не дали слово оппозиционному блоку
Председатель правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии, Игорь Гросу, в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания отказался давать слово участникам оппозиционного блока "Победа".
Варшава обеспокоена перемещением ЗРК Patriot
Информация, появившаяся в средствах массовой информации о возможной передаче установленных в Польше американских зенитных ракетных систем Patriot на Украину, вызывает беспокойство в Варшаве, заявил руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера в ходе интервью на радиостанции Zet.
Врач Щербакова: антибиотики оказывают токсическое действие на слух
Врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Щербакова выделила группы препаратов, которые могут оказывать токсическое действие на слух.
Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение
Врач-сурдолог Яна Щербакова предложила два метода для самостоятельной оценки слуха в домашних условиях.