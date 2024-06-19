Аргентина не собирается предоставлять военную помощь Украине, а лишь гуманитарную помощь, по словам Мануэля Адорни, официального представителя президента Хавьера Милея.



По его словам, Аргентина не планирует вмешиваться в военный конфликт и не будет предоставлять никакую военную поддержку.



Однако страна готова помочь в логистике, гуманитарной сфере и в вопросах разминирования.



По информации аргентинской газеты Cronista, возможно ведутся переговоры о передаче аргентинских средних танков TAM Украине, которые ранее были разработаны Германией для Аргентины.



Согласно новостному порталу Infobae, обсуждается возможность передачи Украине пяти штурмовиков Super Etendard; такие переговоры вела глава МИД Диана Мондино с французскими коллегами.



Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов ранее заявил журналистам, что в Аргентине есть информация о таких переговорах, однако есть заверения, что самолеты в итоге не будут переданы.

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