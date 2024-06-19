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Аргентина не станет оказывать военную поддержку Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 21:26

Аргентина не станет оказывать военную поддержку Украине

Аргентина не собирается предоставлять военную помощь Украине, а лишь гуманитарную помощь, по словам Мануэля Адорни, официального представителя президента Хавьера Милея.

По его словам, Аргентина не планирует вмешиваться в военный конфликт и не будет предоставлять никакую военную поддержку.

Однако страна готова помочь в логистике, гуманитарной сфере и в вопросах разминирования.

По информации аргентинской газеты Cronista, возможно ведутся переговоры о передаче аргентинских средних танков TAM Украине, которые ранее были разработаны Германией для Аргентины.

Согласно новостному порталу Infobae, обсуждается возможность передачи Украине пяти штурмовиков Super Etendard; такие переговоры вела глава МИД Диана Мондино с французскими коллегами.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов ранее заявил журналистам, что в Аргентине есть информация о таких переговорах, однако есть заверения, что самолеты в итоге не будут переданы.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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