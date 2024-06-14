Аргентина проводила переговоры о возможной передаче своих французских истребителей Украине, однако есть определенные заверения, что это скорее всего не произойдёт, заявил журналистам посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

По информации портала Infobae, речь идёт о возможной передаче пяти штурмовиков Super Etendard.

Такие переговоры вела аргентинская сторона с французскими коллегами, а также с советником президента США по национальной безопасности, главой МИД Дианой Мондино.

По данным портала, этот план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея.

"По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут", — заключил дипломат.

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