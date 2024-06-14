Аргентина проводила переговоры о возможной передаче своих французских истребителей Украине, однако есть определенные заверения, что это скорее всего не произойдёт, заявил журналистам посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
По информации портала Infobae, речь идёт о возможной передаче пяти штурмовиков Super Etendard.
Такие переговоры вела аргентинская сторона с французскими коллегами, а также с советником президента США по национальной безопасности, главой МИД Дианой Мондино.
По данным портала, этот план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея.
"По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут", — заключил дипломат.
Фото:flickr.com/Ronnie Macdonald(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Небензя: Москва укажет в ООН на геополитические риски применения оружия Запада по РФ
Геополитические последствия применения вооружения Запада против России будут донесены до стран-членов Совета Безопасности ООН.
Сенатор Вэнс: КНР превзойдет США по военной мощи
Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс выразил уверенность, что Китай превзойдет США по военной мощи в течение ближайших 20 лет.
Эксперт Кузнецов: определения курса доллара отдаётся на откуп банкам
Покупка долларов и евро останется возможной после введения США санкций против Мосбиржи, НКЦ и НКД, однако кто и как станет формировать курс, пока неизвестно.
Эксперт Чежин: хакеры проводят "ковровые атаки" на российских интернет-провайдеров
Хактивисты, политически мотивированные хакеры, изменили тактику атак на ресурсы российских интернет-провайдеров.