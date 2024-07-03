Арктический плавучий университет (АПУ-2024) проводит экспедицию по поиску новых загрязняющих веществ в Арктике, включая тяжелые металлы и органические загрязнители. Исследователи взяли пробы морской воды и донных отложений для анализа содержания тяжелых металлов, а также образцы снега и воздуха для скрининга новых загрязнителей.
Одна из находок — пиридин и его производные, которые предположительно связаны с торфяными пожарами на материке.
Экспедиция стартовала 25 июня из Архангельска и охватывает Белое и Баренцево моря, а также арктические острова. Проект поддерживают различные российские организации и реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", сообщает ТАСС.
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