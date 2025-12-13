Пять дней под сиянием: как Мурманск превращает холод в магнит для туристов мира

Пять дней под северным небом, между сиянием ледников и шумом Баренцева моря, — именно так регион представил себя в финале всероссийской программы "Открой твою Россию". Об этом сообщает издание "МК". В Москве подвели итоги конкурса, который определил лучшие маршруты для развития въездного туризма. Мурманская область вошла в десятку победителей и теперь готовится к продвижению своего туристического бренда за пределами страны.

Тур "Сердце Арктики"

Регион представил на суд экспертов пятидневный маршрут "Сердце Арктики". Он рассчитан прежде всего на путешественников из Китая и Индии, для которых Север остаётся малоизвестным направлением. В программу включены Мурманск, Териберка, Ловозеро и Хибины — ключевые точки, где можно увидеть, как соседствуют суровая природа и северная культура. Тур предполагает экскурсии, дегустации местной кухни и активные форматы отдыха, доступные круглый год.

Особое внимание уделено сочетанию природных и этнографических впечатлений. Туристы смогут познакомиться с традициями коренных народов Кольского полуострова, попробовать блюда из оленины и арктической рыбы, а также наблюдать северное сияние. По словам организаторов, маршрут создавался так, чтобы "передать характер Арктики — строгий, но щедрый".

Признание на федеральном уровне

Проект оказался в топ-10 лучших туристических маршрутов страны по итогам программы. Это означает, что уже в 2026 году он получит федеральную поддержку для продвижения на международных рынках. В регион приедут иностранные туроператоры, журналисты и представители туристической отрасли, чтобы оценить маршрут лично. Подобные ознакомительные туры позволяют показать потенциал территории тем, кто формирует спрос за рубежом.

Заместитель губернатора Александра Кондаурова, представлявшая проект на форуме, подчеркнула: "Доля иностранных туристов в регионе растет и приближается к 10%". — добавила она, отметив, что интерес к арктическому направлению становится заметным трендом. Для Мурманской области это не только имиджевый успех, но и возможность закрепить за собой статус ворот в российскую Арктику.