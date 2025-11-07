Русский Север зовёт: к 2030 году появятся четыре дороги туда, где время замирает — новые виды отдыха

К 2030 году путешествия по северным регионам России станут доступнее и разнообразнее: утверждена федеральная межрегиональная схема пространственного развития "Русский Север и Арктика", нацеленная на создание четырёх туристических коридоров.

Новый проект охватывает Вологодскую, Мурманскую, Архангельскую области и Республику Карелию, формируя единую макротерриторию площадью 780 тысяч квадратных километров с населением 3,3 миллиона человек.

Новая карта северных маршрутов

Авторы схемы уверены, что главная ценность Арктики — в её неприступной красоте и первозданности. Малонаселённость и разобщённость территорий, ранее мешавшие развитию туризма, теперь становятся преимуществом. Гости смогут увидеть нетронутые природные ландшафты, древние поселения, северные деревни и памятники культуры.

Проект предполагает создание четырёх крупных маршрутов, которые заменят традиционные вертикальные направления — Петербург-Мурманск и Москва-Архангельск. Улучшение транспортной инфраструктуры и строительство современных гостиниц станут основой для нового туристического потока.

Четыре коридора северного путешествия

Первый маршрут, "Путь на Север", соединит Архангельскую и Вологодскую области, пройдя вдоль рек Сухоны и Северной Двины. В приоритетных зонах — города Котлас, Сольвычегодск и Великий Устюг, а также Вельский и Устьянский районы.

"Путь поморов" проляжет вдоль Белого моря, где туристов ждут карельские Кемь и Беломорск, мурманский Терский берег и архангельские Соловки. Этот коридор раскроет богатство поморской культуры, старинные маяки, рыбацкие деревни и морские маршруты.

Третий маршрут — "Озерный край" — объединит Карелию, Мурманскую и Архангельскую области. Здесь туристов ждут наскальные петроглифы, этнографические поселения и природные заповедники.

А четвёртый, "Кольское побережье", пройдет по Мурманской области. Он соединит популярные туристические центры с новыми направлениями — Никелем, Заполярным и Рыбачьим, показывая сочетание суровой арктической природы и индустриального наследия.

Туризм нового формата

Разработчики делают ставку на активные и экологические виды отдыха: хайкинг, геотуризм, яхтинг, фотоэкспедиции и гастротуры. Главная аудитория проекта — молодые путешественники и семьи без детей, готовые к необычным маршрутам и комфорту уровня международных стандартов.

Однако пока транспортная и гостиничная инфраструктура остаётся слабым звеном. Более половины номерного фонда сосредоточено в семи городах, тогда как большая часть туристических объектов расположена вдали от них. Улучшение связности территорий позволит увеличить продолжительность поездок, а значит — сделать бизнес в сфере туризма более выгодным.

Особое внимание уделяется и пляжному направлению: низкие температуры не станут помехой для отдыха у воды. На берегах Белого моря планируется создание круглогодичных зон рекреации и благоустроенных набережных.

Север, который не тает

Туристический потенциал Арктики способен принести макрозоне "Русский Север и Арктика" до 154,9 миллиарда рублей ВРП к 2030 году, увеличив вклад отрасли более чем на 68 процентов. Пока же, параллельно с федеральным проектом, муниципалитеты Архангельской области уже объединяются в локальные туристические союзы — например, бренд "Северное Трёхречье", предлагающий гостям гастрономические туры, этноэкспедиции и зимние маршруты.

Так Россия шаг за шагом открывает для путешественников страну нетающего снега, где природа и культура остаются такими же величественными и чистыми, как столетия назад.