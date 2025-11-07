Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арктика
Арктика
© commons.wikimedia.org by Gérald Tapp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 20:06

Русский Север зовёт: к 2030 году появятся четыре дороги туда, где время замирает — новые виды отдыха

В Арктике создадут четыре туристических коридора в рамках проекта "Русский Север и Арктика"

К 2030 году путешествия по северным регионам России станут доступнее и разнообразнее: утверждена федеральная межрегиональная схема пространственного развития "Русский Север и Арктика", нацеленная на создание четырёх туристических коридоров.

Новый проект охватывает Вологодскую, Мурманскую, Архангельскую области и Республику Карелию, формируя единую макротерриторию площадью 780 тысяч квадратных километров с населением 3,3 миллиона человек.

Новая карта северных маршрутов

Авторы схемы уверены, что главная ценность Арктики — в её неприступной красоте и первозданности. Малонаселённость и разобщённость территорий, ранее мешавшие развитию туризма, теперь становятся преимуществом. Гости смогут увидеть нетронутые природные ландшафты, древние поселения, северные деревни и памятники культуры.

Проект предполагает создание четырёх крупных маршрутов, которые заменят традиционные вертикальные направления — Петербург-Мурманск и Москва-Архангельск. Улучшение транспортной инфраструктуры и строительство современных гостиниц станут основой для нового туристического потока.

Четыре коридора северного путешествия

Первый маршрут, "Путь на Север", соединит Архангельскую и Вологодскую области, пройдя вдоль рек Сухоны и Северной Двины. В приоритетных зонах — города Котлас, Сольвычегодск и Великий Устюг, а также Вельский и Устьянский районы.

"Путь поморов" проляжет вдоль Белого моря, где туристов ждут карельские Кемь и Беломорск, мурманский Терский берег и архангельские Соловки. Этот коридор раскроет богатство поморской культуры, старинные маяки, рыбацкие деревни и морские маршруты.

Третий маршрут — "Озерный край" — объединит Карелию, Мурманскую и Архангельскую области. Здесь туристов ждут наскальные петроглифы, этнографические поселения и природные заповедники.

А четвёртый, "Кольское побережье", пройдет по Мурманской области. Он соединит популярные туристические центры с новыми направлениями — Никелем, Заполярным и Рыбачьим, показывая сочетание суровой арктической природы и индустриального наследия.

Туризм нового формата

Разработчики делают ставку на активные и экологические виды отдыха: хайкинг, геотуризм, яхтинг, фотоэкспедиции и гастротуры. Главная аудитория проекта — молодые путешественники и семьи без детей, готовые к необычным маршрутам и комфорту уровня международных стандартов.

Однако пока транспортная и гостиничная инфраструктура остаётся слабым звеном. Более половины номерного фонда сосредоточено в семи городах, тогда как большая часть туристических объектов расположена вдали от них. Улучшение связности территорий позволит увеличить продолжительность поездок, а значит — сделать бизнес в сфере туризма более выгодным.

Особое внимание уделяется и пляжному направлению: низкие температуры не станут помехой для отдыха у воды. На берегах Белого моря планируется создание круглогодичных зон рекреации и благоустроенных набережных.

Север, который не тает

Туристический потенциал Арктики способен принести макрозоне "Русский Север и Арктика" до 154,9 миллиарда рублей ВРП к 2030 году, увеличив вклад отрасли более чем на 68 процентов. Пока же, параллельно с федеральным проектом, муниципалитеты Архангельской области уже объединяются в локальные туристические союзы — например, бренд "Северное Трёхречье", предлагающий гостям гастрономические туры, этноэкспедиции и зимние маршруты.

Так Россия шаг за шагом открывает для путешественников страну нетающего снега, где природа и культура остаются такими же величественными и чистыми, как столетия назад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экскурсионный автобус с 40 пассажирами съехал в кювет под Калининградом 25.10.2025 в 20:43
Опасная поездка: экскурсионный автобус слетел с дороги в Калининградской области

В Калининградской области экскурсионный автобус съехал в кювет. В салоне было 40 человек, всех эвакуировали, пострадавших нет.

Читать полностью » Музыканты из Венгрии, Ирана и Китая откроют Международную неделю консерваторий в Петербурге 25.10.2025 в 12:55
Симфонии дружбы: в Петербурге выступят музыканты из восьми стран на фестивале консерваторий

В Петербурге стартует XXV фестиваль «Международная неделя консерваторий» — на сцене музыканты из восьми стран и программы, посвящённые Чайковскому и Свиридову.

Читать полностью » В Петербурге маткапиталом теперь можно оплачивать спортивные кружки и секции 20.10.2025 в 8:34
Не только жильё и учёба: в Петербурге маткапитал пустят на спорт и здоровье

В Петербурге расширили использование маткапитала — теперь им можно оплатить спорткружки и фитнес-занятия для детей, включая тренировки у ИП без образовательной лицензии.

Читать полностью » В Архангельске покажут найденные в центре города 17.10.2025 в 22:56
Архангельск, которого мы не знали: на выставке покажут уникальные артефакты из-под земли

В Архангельске откроют выставку археологических «сокровищ» — кресты, монеты, посуду и украшения, найденные под старинной дорогой в центре города.

Читать полностью » В Петербурге нашли новорождённого, брошенного в коляске на улице возле мусора 17.10.2025 в 13:30
Младенца нашли у мусорных баков: в Петербурге расследуют жуткий случай

В Петербурге у мусорных баков нашли младенца в коляске. Следователи возбудили уголовное дело и разыскивают женщину, оставившую ребёнка на улице.

Читать полностью » Новгородские депутаты обсудили с коллегами СЗФО проблемы алкоторговли и капитального ремонта 16.10.2025 в 22:57
Северо-Запад готовит решения: депутаты предложили меры против нелегального алкоголя и лишних расходов

На заседании Парламентской Ассоциации СЗФО депутаты обсудили, как облегчить работу фондов капремонта и ужесточить контроль над алкоторговлей, не ставя под удар бизнес.

Читать полностью » Новый авиамаршрут соединит Санкт-Петербург с Кубой 16.10.2025 в 20:52
Карибская мечта ближе: как россияне смогут напрямую долететь до Кубы

С 2 ноября авиакомпания Conviasa откроет прямой рейс из Петербурга в Варадеро. Новый маршрут дополнит сообщение с Каракасом и усилит интерес к Кубе.

Читать полностью » На северо-западе России треть соискателей старше 50 лет сталкиваются с отказами из-за возраста 12.10.2025 в 23:15
Слишком взрослые для карьеры: россияне 50+ жалуются на возрастную дискриминацию при найме

Каждый третий соискатель старше 50 лет на Северо-Западе России сталкивается с отказом из-за возраста — эксперты обсуждают, как преодолеть барьеры и развить «серебряную экономику».

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Натуральные удобрения из кухонных отходов улучшают рост комнатных растений — агроном Марина Климова
Культура и шоу-бизнес
Развод давно позади, а буря только начинается: в переписке Джоли и Питта нашли новое топливо для конфликта
Дом
Организация книжных полок помогает создать уют и порядок в доме
Красота и здоровье
Исследование: увеличение потребления растительной пищи укрепляет сон уже через сутки
Наука
Сарыалтун: землетрясение разрушило здание раннего бронзового века в Чайёню-Тепеси
Наука
Беттеней: россыпная добыча золота в Нубии была самой рентабельной технологией Древнего Египта
Авто и мото
Вроде просто поменяли шины, а подвеска рассыпалась: мастер допустил роковую оплошность
Еда
Чизкейк Сан-Себастьян стал десертом десятилетия по версии The New York Times
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet